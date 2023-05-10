«Аль-Наср», «Аль-Хилаль», «Аль-Шабаб» и «Интер Майами» хотят подписать Бускетса бесплатно

Три клуба из Саудовской Аравии претендуют на подписание Серджи Бускетса.

Сегодня стало известно, что 34-летний полузащитник покинет «Барселону» по окончании сезона.

У футболиста есть два варианта продолжения карьеры: в США и Саудовской Аравии. В МЛС интерес к полузащитнику проявляет « ». На трансфер также претендуют три саудовских клуба – « », « » и « », сообщает Mundo Deportivo .

Отмечается, что в Саудовской Аравии игроку готовы предложить «огромный» в финансовом плане контракт. «Интер» не может платить Бускетсу столько же, но предлагает ему более комфортные условия с точки зрения языка и качества жизни.