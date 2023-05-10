«Аль-Наср», «Аль-Хилаль», «Аль-Шабаб» и «Интер Майами» хотят подписать Бускетса бесплатно

Теги МЛС Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Серджи Бускетс Аль-Шабаб Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Три клуба из Саудовской Аравии претендуют на подписание Серджи Бускетса.

Сегодня стало известно, что 34-летний полузащитник покинет «Барселону» по окончании сезона. 

У футболиста есть два варианта продолжения карьеры: в США и Саудовской Аравии. В МЛС интерес к полузащитнику проявляет «Интер Майами». На трансфер Бускетса также претендуют три саудовских клуба – «Аль-Наср», «Аль-Хилаль» и «Аль-Шабаб», сообщает Mundo Deportivo .

Отмечается, что в Саудовской Аравии игроку готовы предложить «огромный» в финансовом плане контракт. «Интер» не может платить Бускетсу столько же, но предлагает ему более комфортные условия с точки зрения языка и качества жизни.

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8 комментариев

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Иван Иванов
Итак, что же выберет Бускетс?
Язык 👅 и качество жизни или всё-таки +50 лимонов на банковский счёт? 😉
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cektor
К Месси в клуб ))
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Рэд Уайт
хочется чтоб Бускетс и Иньеста перешли в один клуб,а затем к ним присоединились Месси и Суарес
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sergoid
Аль-Бабляль
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Андрей Букин
1 кебаб пожалуйста
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maxdk9
Ответ Рэд Уайт
хочется чтоб Бускетс и Иньеста перешли в один клуб,а затем к ним присоединились Месси и Суарес
И Жили долгодолго и умерли в один день?
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