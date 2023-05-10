«Аль-Наср», «Аль-Хилаль», «Аль-Шабаб» и «Интер Майами» хотят подписать Бускетса бесплатно
Три клуба из Саудовской Аравии претендуют на подписание Серджи Бускетса.
Сегодня стало известно, что 34-летний полузащитник покинет «Барселону» по окончании сезона.
У футболиста есть два варианта продолжения карьеры: в США и Саудовской Аравии. В МЛС интерес к полузащитнику проявляет «Интер Майами». На трансфер Бускетса также претендуют три саудовских клуба – «Аль-Наср», «Аль-Хилаль» и «Аль-Шабаб», сообщает Mundo Deportivo .
Отмечается, что в Саудовской Аравии игроку готовы предложить «огромный» в финансовом плане контракт. «Интер» не может платить Бускетсу столько же, но предлагает ему более комфортные условия с точки зрения языка и качества жизни.
Язык 👅 и качество жизни или всё-таки +50 лимонов на банковский счёт? 😉