Месси – Бускетсу: «Ты всегда играл под 5-м номером, но как игрок и человек ты на 10 из 10. Всего наилучшего на новом этапе»
Лионель Месси пожелал Серхио Бускетсу удачи после ухода из «Барселоны».
Ранее Бускетс объявил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона.
«На поле ты всегда был под 5-м номером, но на самом деле как игрок и как человек ты на 10 [из 10], Буси.
Желаю всего наилучшего на новом этапе и всегда – тебе и всей твоей семье.
Спасибо тебе за все, что было на поле и за его пределами, мы пережили вместе так много моментов, и хороших, и трудных... Они останутся навсегда! Крепко обнимаю», – написал Месси в инстаграме.
Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути
С Бускетсом ситуация как у айтишника в фирме — если его работы не видно, значит всё идеально настроено. 33 трофея... Уже в 18-22 он был мотором для праймовой Барселоны и праймовой сборной Испании.
Думаю, что многим только предстоит осознать его величие.
респект мужикам
Но тот момент с Интером оставил след)