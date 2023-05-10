Месси – Бускетсу: «Ты всегда играл под 5-м номером, но как игрок и человек ты на 10 из 10. Всего наилучшего на новом этапе»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Серджи Бускетс соцсети Футбол

Лионель Месси пожелал Серхио Бускетсу удачи после ухода из «Барселоны».

Ранее Бускетс объявил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона.

«На поле ты всегда был под 5-м номером, но на самом деле как игрок и как человек ты на 10 [из 10], Буси.

Желаю всего наилучшего на новом этапе и всегда – тебе и всей твоей семье.

Спасибо тебе за все, что было на поле и за его пределами, мы пережили вместе так много моментов, и хороших, и трудных... Они останутся навсегда! Крепко обнимаю», – написал Месси в инстаграме.

Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути

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28 комментариев

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инок
Спасибо Месси за добрые слова о Бускетсе. Один из умнейших опорников мира!
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Фарид Харисов
Самый незаметный из игроков мирового класса этого поколения.

С Бускетсом ситуация как у айтишника в фирме — если его работы не видно, значит всё идеально настроено. 33 трофея... Уже в 18-22 он был мотором для праймовой Барселоны и праймовой сборной Испании.

Думаю, что многим только предстоит осознать его величие.
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Спартак сила
Легенды мирового футбола
респект мужикам
+9
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+7
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crispymousse
Ответ Фарид Харисов
Самый незаметный из игроков мирового класса этого поколения. С Бускетсом ситуация как у айтишника в фирме — если его работы не видно, значит всё идеально настроено. 33 трофея... Уже в 18-22 он был мотором для праймовой Барселоны и праймовой сборной Испании. Думаю, что многим только предстоит осознать его величие.
Буся всегда был в тени дуэта Хави и Иньесты, но его вклад в системообразующую игру Барсы столь же огромен. Поистине гениальный игрок, который вроде бы и тихо провёл всю карьеру, а вроде бы и набрал кучу трофеев.
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JENNINGS
Один из лучших опорников в истории футбола! Удачи на новом пути, Серджи!
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grishay10@mail.ru
Под 16 номером раскрылся))
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Александр Тихомиров
ну не всегда под 5, был сначала под 16) подушню чутка
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Иван Иванов
Ответ инок
Спасибо Месси за добрые слова о Бускетсе. Один из умнейших опорников мира!
Да что уж там! Самый умный!
+2
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SaH4r.
Ответ инок
Спасибо Месси за добрые слова о Бускетсе. Один из умнейших опорников мира!
оба
+1
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L A
Уходит то поколение с которым ты вырос уходит время и его не вернуть Испания 2010 не забуду никогда
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Добрый Ретроград
Легендарный чувак, удачи ему.
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sabrusov
Ответ HI MARS
Типа себя тоже считает 10 из 10?На это намекает?)Ну как человек Меси конечно редкостное . . . . .
давно знакомы?)
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truboprovodchik2019
Ответ HI MARS
Типа себя тоже считает 10 из 10?На это намекает?)Ну как человек Меси конечно редкостное . . . . .
так он же в основном сейчас под 30 номером играет, прикинь какое самомнение!!
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-1
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razoblachitel
Ответ London.is.blue
А 16?)
из 16
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ten Hag
Ответ инок
Спасибо Месси за добрые слова о Бускетсе. Один из умнейших опорников мира!
Опорник наилучший
Но тот момент с Интером оставил след)
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