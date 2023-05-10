Умер мексиканский вратарь Карбахаль, первым сыгравший на пяти чемпионатах мира

Теги Сборная Мексики по футболу высшая лига Мексика Леон Федерация футбола Мексики Антонио Карбахаль Футбол

Умер футболист, первым сыгравший на пяти чемпионатах мира.

ФИФА сообщила о том, что скончался бывший вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль.

Карбахаль первым сыграл на пяти чемпионатах мира – в период с 1950 по 1966 год. Затем его достижение повторили Лотар Маттеус, Рафаэль Маркес, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Андрес Гуардадо.

Клубная карьера Антонио длилась 18 лет – с 1948 по 1966 год. На международном уровне за Мексику он сыграл 48 матчей.

В составе мексиканского «Леона» Карбахаль стал двукратным чемпионом страны, а также обладателем Кубка.

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4 комментария

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QWertY
Вчера и Карвахаль чуть не умер, после отмашки Грилиша
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Отец Абду
Ну в истории футбола останется как первым игроком сыгравший на пяти чемпионатах мира...
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Экспертное мнение
Мексы футбольные долгожители. Сразу три мексиканца сыгравших на пяти ЧМ. У других стран нет и двух.
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А. Мостовой
Месси сыграет на шести
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