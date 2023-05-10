Умер мексиканский вратарь Карбахаль, первым сыгравший на пяти чемпионатах мира
Умер футболист, первым сыгравший на пяти чемпионатах мира.
ФИФА сообщила о том, что скончался бывший вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль.
Карбахаль первым сыграл на пяти чемпионатах мира – в период с 1950 по 1966 год. Затем его достижение повторили Лотар Маттеус, Рафаэль Маркес, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Андрес Гуардадо.
Клубная карьера Антонио длилась 18 лет – с 1948 по 1966 год. На международном уровне за Мексику он сыграл 48 матчей.
В составе мексиканского «Леона» Карбахаль стал двукратным чемпионом страны, а также обладателем Кубка.
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