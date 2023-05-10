Умер мексиканский вратарь Карбахаль, первым сыгравший на пяти чемпионатах мира

Умер футболист, первым сыгравший на пяти чемпионатах мира.

ФИФА сообщила о том, что скончался бывший вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль.

Карбахаль первым сыграл на пяти чемпионатах мира – в период с 1950 по 1966 год. Затем его достижение повторили Лотар Маттеус, Рафаэль Маркес, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Андрес Гуардадо.

Клубная карьера Антонио длилась 18 лет – с 1948 по 1966 год. На международном уровне за он сыграл 48 матчей.

В составе мексиканского « » Карбахаль стал двукратным чемпионом страны, а также обладателем Кубка.