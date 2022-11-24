Роналду играет на 5-м ЧМ – он повторил рекорд. Лишь у Месси столько среди игроков атаки

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Нападающий Криштиану Роналду повторил рекорд по выступлениям на чемпионатах мира.

Выйдя в стартовом составе сборной Португалии на матч с Ганой (0:0, первый тайм) на ЧМ-2022, 37-летний футболист стал шестым футболистом, сыгравшим на пяти турнирах.

Он повторил достижение экс-вратаря сборной Мексики Антонио Карбахаля, бывшего защитника сборной Германии Лотара Маттеуса, экс-защитника сборной Мексики Рафаэля Маркеса, бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Ранее Роналду играл на ЧМ в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

Португалия – Гана – 0:0. Онлайн-трансляция. Роналду, Феликс, Бруну и Бернарду играют

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