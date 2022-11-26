Гуардадо сыграл на 5-м ЧМ и повторил рекорд. Ранее это сделали Роналду, Месси, Маттеус и два мексиканца

Андрес Гуардадо сыграл на 5-м чемпионате мира и повторил рекорд.

36-летний полузащитник сборной вышел в старте на матч с и был заменен на 42-й минуте.

Гуардадо стал 6-м игроком, кому покорилось это достижение. На пяти чемпионатах мира также сыграли Антонио Карбахаль, Лотар Маттеус, , и Рафаэль Маркес.

Месси, Роналду, Гуардадо и Очоа едут на пятый ЧМ. Как они менялись? И у кого такой же рекорд?