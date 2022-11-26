Гуардадо сыграл на 5-м ЧМ и повторил рекорд. Ранее это сделали Роналду, Месси, Маттеус и два мексиканца

Теги Криштиану Роналду Рафаэль Маркес Лионель Месси Лотар Маттеус Сборная Аргентины по футболу Сборная Мексики по футболу Андрес Гуардадо ЧМ-2022 Антонио Карбахаль Футбол

Андрес Гуардадо сыграл на 5-м чемпионате мира и повторил рекорд.

36-летний полузащитник сборной Мексики вышел в старте на матч ЧМ-2022 с Аргентиной и был заменен на 42-й минуте.

Гуардадо стал 6-м игроком, кому покорилось это достижение. На пяти чемпионатах мира также сыграли Антонио Карбахаль, Лотар Маттеус, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Рафаэль Маркес.

Месси, Роналду, Гуардадо и Очоа едут на пятый ЧМ. Как они менялись? И у кого такой же рекорд?  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные