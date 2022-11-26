Гуардадо сыграл на 5-м ЧМ и повторил рекорд. Ранее это сделали Роналду, Месси, Маттеус и два мексиканца
Андрес Гуардадо сыграл на 5-м чемпионате мира и повторил рекорд.
36-летний полузащитник сборной Мексики вышел в старте на матч ЧМ-2022 с Аргентиной и был заменен на 42-й минуте.
Гуардадо стал 6-м игроком, кому покорилось это достижение. На пяти чемпионатах мира также сыграли Антонио Карбахаль, Лотар Маттеус, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Рафаэль Маркес.
Месси, Роналду, Гуардадо и Очоа едут на пятый ЧМ. Как они менялись? И у кого такой же рекорд?
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