Оуэн об 1:1 на «Бернабеу»: «Веселая игра. «В «Сити» будут довольны результатом»

Теги Майкл Оуэн Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Сити» доволен ничьей с «Реалом» (1:1).

Команды провели первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде.

«В «Сити» будут довольны достигнутым результатом. Он доминировал по ходу первого тайма, но пропустил, а «Реал» был сильнее во второй половине, однако забил «Сити».

Веселая получилась игра», – сказал экс-форвард «Реала».

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4 комментария

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LEO30_10
Лучший игроки матча🌟:

Реал Мадрид 🇪🇦 = Вини и Камавинга👏
Ман сити 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 = Де Бруйне и Бернандо👏
+3
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+3
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Илья Храбров
Конечно, довольны. 1-1 на выезде с Реалом - отличный задел. По сути в паре ничего не изменилось, всё также может победить любая команда
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LEO30_10
Классный матч в Барнабеу💥
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1skandeR
Матч на Бернабеу для любой команды это сложно + Реал с большим опытом в ЛЧ и заряжены, поэтому 1-1 нормальный результат для Сити.
В Манчестере все будет по другому!
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