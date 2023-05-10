Оуэн об 1:1 на «Бернабеу»: «Веселая игра. «В «Сити» будут довольны результатом»
Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Сити» доволен ничьей с «Реалом» (1:1).
Команды провели первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде.
«В «Сити» будут довольны достигнутым результатом. Он доминировал по ходу первого тайма, но пропустил, а «Реал» был сильнее во второй половине, однако забил «Сити».
Веселая получилась игра», – сказал экс-форвард «Реала».
Равный полуфинал «Реала» и «Сити»: два турбогола, одинаковый xG и вагон интриги на ответку
Реал Мадрид 🇪🇦 = Вини и Камавинга👏
Ман сити 🏴 = Де Бруйне и Бернандо👏
В Манчестере все будет по другому!