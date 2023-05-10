Оуэн об 1:1 на «Бернабеу»: «Веселая игра. «В «Сити» будут довольны результатом»

Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Сити» доволен ничьей с «Реалом» (1:1).

Команды провели первую игру 1/2 финала чемпионов в .

«В «Сити» будут довольны достигнутым результатом. Он доминировал по ходу первого тайма, но пропустил, а «Реал» был сильнее во второй половине, однако забил «Сити».

Веселая получилась игра», – сказал экс-форвард «Реала».

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