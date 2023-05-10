Родри об 1:1 с «Реалом»: «Гол де Брюйне вселил в «Ман Сити» уверенность. Результат для нас хорош»

Родри отметил гол Кевина де Брюйне, сравнявшего счет в матче «Реал» – «Манчестер Сити» (1:1).

Команды провели первую игру 1/2 финала чемпионов в .

«Очень тяжело, когда сюда приезжаешь. Считаю, парни были невероятны. Все силы там оставили. Против этой команды порой крайне тяжело играть, так как в ней россыпь выдающихся качеств.

В первые 25-30 минут мы контролировали ход игры, а вот затем при первой же появившейся возможности нам забили невероятный гол. Тем не менее мы продолжали бороться, хотя это и было нелегко. Требуется максимальная концентрация внимания: стоит только потерять мяч, становится очень трудно вернуть его.

[де Брюйне] – важнейший для нас игрок. Мы очень уставали, пока пытались отбирать мяч, а гол вселил в нас уверенность в необходимости продолжать атаки. Результат для нас хорош. Мы осознавали: что бы здесь в итоге ни случилось, это еще не был бы конец», – сказал полузащитник « ».

Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс