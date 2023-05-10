Родри об 1:1 с «Реалом»: «Гол де Брюйне вселил в «Ман Сити» уверенность. Результат для нас хорош»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Родри Футбол

Родри отметил гол Кевина де Брюйне, сравнявшего счет в матче «Реал» – «Манчестер Сити» (1:1).

Команды провели первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде.

«Очень тяжело, когда сюда приезжаешь. Считаю, парни были невероятны. Все силы там оставили. Против этой команды порой крайне тяжело играть, так как в ней россыпь выдающихся качеств.

В первые 25-30 минут мы контролировали ход игры, а вот затем при первой же появившейся возможности нам забили невероятный гол. Тем не менее мы продолжали бороться, хотя это и было нелегко. Требуется максимальная концентрация внимания: стоит только потерять мяч, становится очень трудно вернуть его.

Кевин [де Брюйне] – важнейший для нас игрок. Мы очень уставали, пока пытались отбирать мяч, а гол вселил в нас уверенность в необходимости продолжать атаки. Результат для нас хорош. Мы осознавали: что бы здесь в итоге ни случилось, это еще не был бы конец», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс

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10 комментариев

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Нефанатик
Родри наверное доволен не только голом, но и судьей который позволял Сити все, особенно Родри который недополучил пару желтых
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Эксперт Спортс
Родри провел не самую выдающую игру если честно. Если бы не Диас то Реал вышел бы раньше вперёд( момент с потерей концентрации Родри)
+3
-3
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Lazizbek Gulyamov
Родри не должен быть таким уверенным. Так как это Реал не исключено что они добьют Сити в Этихаде
+3
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Real_v_dushe
Ответ Дмитрий Снегирёв
Ахахаха, это говорит болельщик команды, в матче которой Карвахаль и Рюдигер не получили своих 100% желтых ? Ты еще забыл добавить, что Реал доминировал, а Сити отскочил
Вообще-то Сити с 19 минуты матча должен был играть в меньшинстве.
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