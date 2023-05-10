Макманаман о «Сити» и 1:1 на «Бернабеу»: «Горожане» теперь в какой-то мере фавориты»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Стив Макманаман Футбол

Стив Макманаман считает «Манчестер Сити» фаворитом после матча c «Реалом» (1:1).

Команды провели первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде.

«Это же две великолепнейшие команды, не так ли? «Сити» теперь в какой-то мере фаворит.

Игра выдалась замечательная, фрагментами – высочайшего класса. По всему полю в борьбе за мяч шли захватывающие противостояния», – сказал экс-игрок «Реала».

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4 комментария

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гилберт
Стиви вроде и за Сити попылил.
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azimkhodjaev@icloud.com
Сити и до игры был фаворитом , но реал показал что сможет справится
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