Макманаман о «Сити» и 1:1 на «Бернабеу»: «Горожане» теперь в какой-то мере фавориты»
Стив Макманаман считает «Манчестер Сити» фаворитом после матча c «Реалом» (1:1).
Команды провели первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде.
«Это же две великолепнейшие команды, не так ли? «Сити» теперь в какой-то мере фаворит.
Игра выдалась замечательная, фрагментами – высочайшего класса. По всему полю в борьбе за мяч шли захватывающие противостояния», – сказал экс-игрок «Реала».
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