Антонио Рюдигер: «Ман Сити» не создавал опасности, гол – чистое мастерство де Брюйне. «Реал» едет в Манчестер с уверенностью в себе»
Антонио Рюдигер уверен, что «Реалу» мало что угрожало в игре против «Манчестер Сити» (1:1).
– Они достаточно поздно забили свой мяч, так что у нас осталось ощущение, что мы могли добиться большего, но это не проблема. Борьба продолжается, и мы едем в Манчестер с уверенностью в себе.
Они много владели мячом, и мы знали, что так и будет. Но они не создавали опасности. Гол – чистое мастерство Кевина де Брюйне.
– Вы уверены, что сможете выбить «Манчестер Сити»?
– Мы – «Реал Мадрид». Мы всегда уверены в себе, – сказал защитник.
Но почему-то игрокам Реала и болельщикам Реала очень не нравится, когда против них играют как они сами привыкли...
В любом случае, разница небольшая.