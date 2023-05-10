Антонио Рюдигер: «Ман Сити» не создавал опасности, гол – чистое мастерство де Брюйне. «Реал» едет в Манчестер с уверенностью в себе»

Антонио Рюдигер уверен, что «Реалу» мало что угрожало в игре против «Манчестер Сити» (1:1).

– Они достаточно поздно забили свой мяч, так что у нас осталось ощущение, что мы могли добиться большего, но это не проблема. Борьба продолжается, и мы едем в Манчестер с уверенностью в себе.

Они много владели мячом, и мы знали, что так и будет. Но они не создавали опасности. Гол – чистое мастерство Кевина де Брюйне.

– Вы уверены, что сможете выбить « »?

– Мы – « ». Мы всегда уверены в себе, – сказал защитник.