Антонио Рюдигер: «Ман Сити» не создавал опасности, гол – чистое мастерство де Брюйне. «Реал» едет в Манчестер с уверенностью в себе»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер уверен, что «Реалу» мало что угрожало в игре против «Манчестер Сити» (1:1).

– Они достаточно поздно забили свой мяч, так что у нас осталось ощущение, что мы могли добиться большего, но это не проблема. Борьба продолжается, и мы едем в Манчестер с уверенностью в себе.

Они много владели мячом, и мы знали, что так и будет. Но они не создавали опасности. Гол – чистое мастерство Кевина де Брюйне.

– Вы уверены, что сможете выбить «Манчестер Сити»?

– Мы – «Реал Мадрид». Мы всегда уверены в себе, – сказал защитник.

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55 комментариев

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onsigne
Реал тоже не создавал опасности, гол - чистое мастерство Винисиуса. А в перерыве Пеп просто скопировал Реал и во втором тайме залетело у Де Брюйне.
Но почему-то игрокам Реала и болельщикам Реала очень не нравится, когда против них играют как они сами привыкли...
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Евгений Блажес
Ответ Cruel Snake
Рюдигер сегодня был за фокусника, трюк с исчезновением человека у него удался на все 💯. Раз! И нет Холанда
Классный был трюк с открыванием зоны для удара Кевина, понравился
+81
-14
+67
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Георгий Шиков
Реал не создавал опасности, гол - чистая бездарность эдерсона.
+78
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+51
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werley
Когда Реал забивает, не создавая моменты - это хорошо, это характер и дух победителя. Да даже лучше и не вспоминать об этом, победили и это главное. Когда забивают Реалу, не создавая моменты, - это плохо и несправедливо, об этом надо обязательно высказаться. Рюдигер прямо кладезь объективности.
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выходец из убежища
По xG 0,69 - 0,67. Равная игра.
+22
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ман сити фейк
Ответ Георгий Шиков
Реал не создавал опасности, гол - чистая бездарность эдерсона.
Он спасал как минимум два раза. Вопросы в этом точно не к Эдерсону. Тот же Сильва и Гюндоган смотрелись куда хуже
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Dixon010
Сити ничего особенного не показал, конечно. Но с другой стороны им это особо и не надо было: увезли комфортный счёт. Дома всё-таки комфортнее играть.
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ HI MARS
Интересно,что выберет Анчелотти на ответку:пара ЦЗ Милитао-Алаба или Рюдигер-Милитао с Алабой на позиции ЛЗ?
Очевидно Милитао-Алаба , Милитао и Рюдигер выполняют схожую функцию,а именно агрессивно выдергиваются ,Алаба же страхует и продвигает мяч
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Raindrop Drop Top
Ответ Baryska
спорт самую громкую новость про аут при голе Сити конечно не выкладывает. Это же не гол Реала забит с нарушеникм
Вар проверили, там все четко по правилам, хотя для реала в ЛЧ другие правила с голами с офсайдов и фолами на вратарях 🤣
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выходец из убежища
Ответ Эркинбек Апаканов
Ошибаешься. 0,77-0,52
А ещё один источник пишет 0,64 - 0,60.
В любом случае, разница небольшая.
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heyoka
Ответ onsigne
Реал тоже не создавал опасности, гол - чистое мастерство Винисиуса. А в перерыве Пеп просто скопировал Реал и во втором тайме залетело у Де Брюйне. Но почему-то игрокам Реала и болельщикам Реала очень не нравится, когда против них играют как они сами привыкли...
Почему не нравится-то?! Хороший матч! Отличные команды. Многие (не все, но очень многие) считали, что горожане разнесут Реал. Но это больше было похоже на равную игру, хоть и некоторые считают иначе. Лично мне Реал очень понравился, да и концовка была на уровне именно со стороны сливочных.
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mr_ h2o
Ответ onsigne
Ужас, а в прошлогоднем финале было 4-24, а в прошлогоднем противостоянии с Челси 18-48, ну и что. Боюсь представить, что будет в медиа, когда Реал сольет противостояние перебив соперника в несколько раз.
Боюсь представить, что будет с фанами Сити, когда после вылета из ЛЧ Пеп опять расскажет, что Апл более важный турнир 😉
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Уэмбли Стедиум
Уголька Рюдигера надо было удалять
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Bobber
Реал показал просто класс как выключать Сити и как делать их владение пресным. Но в этом матче очень большую роль сыграл фактор своего поля, свист болельщиков Реала очень сильно выбивал Сити. В Манчестере все должно быть по другому. Ждём.
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Ernest Imamov
думаю Куртуа не согласится с Рюдигерем
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mr_ h2o
Ответ onsigne
Потому что почитай комментарии болельщиков и игроков. Сити в матче с Арсеналом владел мячом 35% (!) времени в гостях и 52% дома, в матче с Баварией - 42% и 44%, даже с убитым Челси - 52 и 55, а сегодня - 56%. Тем забавнее видеть, как эти 56% владения Сити в Реале считают чуть ли не достижением.
Кто это считает каким-то достижением? Достижении Сити считает ничейку увезти катая мяч поперек поля в конце. Реал ничьей думаю не очень доволен
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CHELSEA_2008
А что Сити должен был непременно лететь вперёд и разносить Мадрид в гостях? Как бы у них был матч 2 дня назад и идёт упорная борьба в АПЛ. Результат хороший для Сити. Он и Реалу не позволил много создать.
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heyoka
Ответ Георгий Шиков
Реал не создавал опасности, гол - чистая бездарность эдерсона.
Реал не создавал опасности?!)))))
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HI MARS
Интересно,что выберет Анчелотти на ответку:пара ЦЗ Милитао-Алаба или Рюдигер-Милитао с Алабой на позиции ЛЗ?
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GuruFutbola
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ман сити фейк
Ответ llolishe
Cити столько раз обсирался в ЛЧ что Реал явный фаворит А на ничью не смотрите Ливерпуль на Энфилде с Баварией тоже 0-0 сыграли однажды и все искперты на Баварку ставили-Ливерпуль потом на классе уничтожил Баварку
Есть нюанс Сити это не Бавария
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Botikool
Реалу крайне срочно нужен форвард забивной. Как они собираются играть следующий сезон, ума не приложу, ла лига снова будет мимо
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Assandro Journey
Ответ mr_ h2o
Почему не нравится? Реал никогда не играет в контроль мяча и большая ставка на контратаки. Сити же наоборот контроль, прессинг. Реал не изменил себе и играл в свой футбол. А Сити как раз таки местами играл вторым номером, что им не свойственно. Посмотрим куда их это приведет
Сити играл вторым номером на протяжении большего времени против Баварии во второй игре и даже в первой игре отрезками (до 2-0 Бавария вообще можно сказать доминировала). Но многие фанаты и англ медиа не заметили этого или сказали, что Сити сыграл рационально, по счету так сказать. То есть про предательство принципов все забыли. лол. Сити и против Атлетико играл в автобус и было на грани. то есть когда результат выгодный Сити, то фаны и медиа скажут - 44% владения? все так и надо. когда нет, будут кричать про 60% владения и доминирование.
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nurikkkk
Ответ onsigne
Ужас, а в прошлогоднем финале было 4-24, а в прошлогоднем противостоянии с Челси 18-48, ну и что. Боюсь представить, что будет в медиа, когда Реал сольет противостояние перебив соперника в несколько раз.
Не фантазируй....
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Иван Иванов
Ответ Георгий Шиков
Реал не создавал опасности, гол - чистая бездарность эдерсона.
Ну хорошо, хотя бы Эдерсон смог отразить второй убийственный удар. Обычно он пропускает такие, но тут удивил. 🤔
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