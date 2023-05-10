Модрич про 1:1 с «Сити»: «Реал» сыграл хорошо и заслуживал большего. У них мало что получалось»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Футбол

Лука Модрич считает, что «Реал» претендовал на победу в матче с «Манчестер Сити» (1:1).

«Мы хорошо провели концовку матча, ощущения хорошие. Все еще впереди.

Мы хорошо сыграли. Мы знали, как они будут действовать, что они будут владеть мячом, и они создали не так много моментов — у нас было больше. Жаль, что они смогли забить гол, но мы собираемся отдать все силы в ответном матче.

Мы знали, что мяч будет у «Сити», что прессинговать будет непросто. Мы терпеливо ждали своих шансов, а у них мало что получалось сделать с мячом.

В перерыве мы внесли некоторые изменения, тренер сказал, что нам нужно больше владения и больше моментов, и именно этого мы и добились.

Думаю, мы заслуживали большего, но этот результат тоже положительный, на ответный матч мы выйдем с той же уверенностью в своей способности победить.

Шансы — 50 на 50», — сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.

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105 комментариев

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onsigne
Сити во втором тайме сыграл так, как Реал играет обычно в ЛЧ, но воплей просто жуть.
+113
-14
+99
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mehmet scholl
Как минимум равная была игра. Неправ Лука.
+80
-11
+69
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Tristan...
Ответ onsigne
Сити во втором тайме сыграл так, как Реал играет обычно в ЛЧ, но воплей просто жуть.
Королевские двойные стандарты. Для них и 1 удар за всю игру равен полной доминации над соперником
+56
-14
+42
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Crawling
Ответ 57s6w79qhh
А мяч то вышел за пределы поля господа, что там с подсуживанием Реалу
Реал после этого эпизода завладел мячом. При чем уверенно. Камавинга его отдал...
+27
-5
+22
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City!
Ответ Gelious
Там еще и появился повтор, на котором видно, что гол Сити должны быть отменять. Вот тебе и очередное "подсуживание" Мадриду
Мячом владел реал и камавинга обрезал команду. Как тут аут повлиял?
+19
-4
+15
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Axs Men
Ответ Турко Ибрагимов
какая ещё равная игра с волейболом от Сити с голом после того как мяч ушёл за линию и с кучей сорванных атак без же равная это стирильное владение перепасовка и пара тройка дальних ударов против кучу опасных атак чудом не дошедших до удара 3 100% момента
Руки прижаты к туловищу, какой пенальти. У Грилиша в руки попадает от отскока своей ноги, почитай правила, такие не ставятся
+12
0
+12
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Muhammad Nazaraliev
Вроде взрослый мужик, но врёт как малолетка.
+19
-8
+11
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Muhammad Juraev
Получается вы каждый раз ЛЧ берёте незаслуженно..
+13
-3
+10
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ман сити фейк
Игра равняя. У Мадрида несколько дальных ударов и больше ничего. По моему Сити смотрелся чуть хуже. Но это мизерные разницы
+11
-3
+8
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City!
Ответ Gelious
А, ну то есть если МанСити упускает мяч за боковую, то это не считается. Не должны свистеть. Так и запишем.
Разве не реал владел мячом уже перед перехватом Родри. Так в чем проблема?
+10
-3
+7
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celebrity
Ответ Gelious
Там еще и появился повтор, на котором видно, что гол Сити должны быть отменять. Вот тебе и очередное "подсуживание" Мадриду
Не должны были! Возможно должны были свистнуть аут в моменте - да!
Но это была вторая волна атаки и другая фаза! ВАР такие эпизоды не проверяет! Гол засчитан по правилам!
+15
-9
+6
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sbnv9zhsym
Ответ Турко Ибрагимов
какая ещё равная игра с волейболом от Сити с голом после того как мяч ушёл за линию и с кучей сорванных атак без же равная это стирильное владение перепасовка и пара тройка дальних ударов против кучу опасных атак чудом не дошедших до удара 3 100% момента
😂😂😂😂у Реала всего три удара в створ, из которых один бензина из офсайда сделал при штрафном, и дальний удар тчуамени, ты с какой планеты, де брюйне сделал больше ударов в створ чем весь реал, и где был реал первые 30 минут матча??! Там чудом Сити не забил, привет Куртуа, Реал имел инициативу только в конце, минут 10, и то Сити мяч отдал и по счету сыграл…ответка то в манчестере.
+7
-2
+5
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VuNePonimaete
Ответ Gelious
Там еще и появился повтор, на котором видно, что гол Сити должны быть отменять. Вот тебе и очередное "подсуживание" Мадриду
"просто у Переса платежка не прошла"
+16
-11
+5
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ман сити фейк
Ответ Турко Ибрагимов
а где на главное решения судьи засчитать гол после того как мяч ушёл? не давать жк в ситуации на красную шипами сзади по икре? игра волейбол от Сити игра в жёсткие фолы во время быстрых атак без наказуемых от арбитра где все это? ну конечно это же не в пользу Реала))))
Чел сначала прочитай правила футбола
+6
-2
+4
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AndrewBegoun
Ха-ха-ха…
+4
-1
+3
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Gelious
Ответ Crawling
ссылка
Там и Венгер уже даже высказался. Сейчас Спортс наверняка выложит. Скриншот, жаль, не смог прикрепить
+5
-2
+3
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Турко Ибрагимов
Ответ Ivang King
Где появился ? Я честно сказать прозевал момент, а повтор так и не дождался
спецом не показали )
+3
-1
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Garre Garre
Короче пошло мадридское нытье, я не люблю сити, но лучше вы точно не были в этом матче, Модрич не прав
+2
0
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Леван Мкртчян
Да хорош заливать. Равная игра по сумме 90 минут. Остроты тоже одинаково было, там даже хg равный .
Сити в этом плове играет невзрачную ничейку на выезде, а дома разрывает .
И Лейпциг и Бавария и сейчас Реал , совершенно не уступали Сити , а потом первых двух разрывали в Манчестере.Все пока по схеме.

Ps. Забавно было читать комментарии множества местных сливочных после гола Реала, с первого же удара ))
+17
-15
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City!
Ответ Роберт Валанцаска
Да какая к черту разница кто с мячом был ?? Ты в своем уме ?? Аут должны были разыграть.
Как это, огромная. Поэтому вар так и оценил. Сити уже потерял мяч и его получил реал. Т.е. эпизод с аутом уже отыгран и не влияет на последующий эпизод
+3
-2
+1
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Gelious
Там еще и появился повтор, на котором видно, что гол Сити должны быть отменять. Вот тебе и очередное "подсуживание" Мадриду
+62
-61
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Порчо Таргим
Ответ Gelious
Там еще и появился повтор, на котором видно, что гол Сити должны быть отменять. Вот тебе и очередное "подсуживание" Мадриду
Да и ещё 3 пенальти заслуживал мадрид)
+8
-7
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Ivang King
Ответ Gelious
Там еще и появился повтор, на котором видно, что гол Сити должны быть отменять. Вот тебе и очередное "подсуживание" Мадриду
Где появился ? Я честно сказать прозевал момент, а повтор так и не дождался
+9
-8
+1
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David Becker
Ответ GuruFutbola
Меньше чем клуб никогда не побеждал на этихаде, позорникам лучше технарь получить, чем выходить с трясущимися коленками)
А че тогда Барса против Баварии выходила ? Ведь знали что сольют что дома , что на выезде.
+1
0
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Cruel Snake
Во втором тайме, да. В первом это далеко не так
+2
-1
+1
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