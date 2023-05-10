Модрич про 1:1 с «Сити»: «Реал» сыграл хорошо и заслуживал большего. У них мало что получалось»
Лука Модрич считает, что «Реал» претендовал на победу в матче с «Манчестер Сити» (1:1).
«Мы хорошо провели концовку матча, ощущения хорошие. Все еще впереди.
Мы хорошо сыграли. Мы знали, как они будут действовать, что они будут владеть мячом, и они создали не так много моментов — у нас было больше. Жаль, что они смогли забить гол, но мы собираемся отдать все силы в ответном матче.
Мы знали, что мяч будет у «Сити», что прессинговать будет непросто. Мы терпеливо ждали своих шансов, а у них мало что получалось сделать с мячом.
В перерыве мы внесли некоторые изменения, тренер сказал, что нам нужно больше владения и больше моментов, и именно этого мы и добились.
Думаю, мы заслуживали большего, но этот результат тоже положительный, на ответный матч мы выйдем с той же уверенностью в своей способности победить.
Шансы — 50 на 50», — сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.
Но это была вторая волна атаки и другая фаза! ВАР такие эпизоды не проверяет! Гол засчитан по правилам!
Сити в этом плове играет невзрачную ничейку на выезде, а дома разрывает .
И Лейпциг и Бавария и сейчас Реал , совершенно не уступали Сити , а потом первых двух разрывали в Манчестере.Все пока по схеме.
Ps. Забавно было читать комментарии множества местных сливочных после гола Реала, с первого же удара ))