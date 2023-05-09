У Анчелотти 1 победа и 5 поражений за 7 последних матчей против Гвардиолы
Карло Анчелотти за последние три года лишь один раз выиграл у Пепа Гвардиолы.
Сегодня «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли в полуфинале Лиги чемпионов вничью — 1:1.
С 1 января 2020 года по 23 мая 2021 года Анчелотти, тренировавший «Эвертон», проиграл все 4 матча против «горожан» под руководством Гвардиолы.
26 апреля 2022 года итальянец, уже работавший в «Реале», снова уступил «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ (3:4), но 4 мая взял реванш — 3:1.
Таким образом, за последние 7 игр у Анчелотти 1 победа над Гвардиолой. Всего они встречались 9 раз: 3 победы у итальянца, 5 — у испанца.
Такие "новости" можно сразу в качестве яркого примера приводить:))
"Эвертон" один из сезонов неплохо тогда начинал при Анчелотти, но это команда объективно слабее в разы.