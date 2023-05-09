У Анчелотти 1 победа и 5 поражений за 7 последних матчей против Гвардиолы

Карло Анчелотти за последние три года лишь один раз выиграл у Пепа Гвардиолы.

Сегодня «Реал» и « » сыграли в полуфинале Лиги чемпионов вничью — 1:1.

С 1 января 2020 года по 23 мая 2021 года Анчелотти, тренировавший « », проиграл все 4 матча против «горожан» под руководством .

26 апреля 2022 года итальянец, уже работавший в « », снова уступил «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ (3:4), но 4 мая взял реванш — 3:1.

Таким образом, за последние 7 игр у Анчелотти 1 победа над Гвардиолой. Всего они встречались 9 раз: 3 победы у итальянца, 5 — у испанца.