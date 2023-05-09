У Анчелотти 1 победа и 5 поражений за 7 последних матчей против Гвардиолы

Теги Карло Анчелотти Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Карло Анчелотти за последние три года лишь один раз выиграл у Пепа Гвардиолы.

Сегодня «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли в полуфинале Лиги чемпионов вничью — 1:1.

С 1 января 2020 года по 23 мая 2021 года Анчелотти, тренировавший «Эвертон», проиграл все 4 матча против «горожан» под руководством Гвардиолы.

26 апреля 2022 года итальянец, уже работавший в «Реале», снова уступил «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ (3:4), но 4 мая взял реванш — 3:1.

Таким образом, за последние 7 игр у Анчелотти 1 победа над Гвардиолой. Всего они встречались 9 раз: 3 победы у итальянца, 5 — у испанца.

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49 комментариев

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Эркинбек Апаканов
Самый главный матч всё же он выиграл!!!!
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s_kapa
Ну отлично придумали сравнить Сити и Эвертон, пф
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VuNePonimaete
красивые спортс заголовки пишет, вместо того чтоб указать, что у одного 3 победы у другого 5 они красиво набросят 💩на вентилятор
+47
-4
+43
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Интеллигентный колхозник
Наглядный пример того, что такое статистика без пояснений: оказывается, 4 матча из проигранных 5 были во главе Эвертона. А ‘всего лишь’ 1 победа дала победу в ЛЧ.
+31
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Вечно Молодой
Я надеюсь, что следующий матч будет комментировать более компетентный человек. Сегодня было так - "Сити отдает 50 пасов назад и поперек = полная доминация."
+22
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+17
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Мадрид наказывает!
Ответ Эркинбек Апаканов
Самый главный матч всё же он выиграл!!!!
1-0 на СБ и 0-4 на Альянсе тоже было про Анчелотти.
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Фанат спорта01
щас бы матчи за Эвертон считать🤦
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ts2scn4jgy
Анчелотти проиграл 4 матча за мертвый Эвертон ! Норм сравнение
+14
-1
+13
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Андрей Катков
Ответ Вечно Молодой
Я надеюсь, что следующий матч будет комментировать более компетентный человек. Сегодня было так - "Сити отдает 50 пасов назад и поперек = полная доминация."
Зато в коментах на спортсе Реал всегда доминирует
+12
-3
+9
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ShamilK
Сегодня Пеп может пойти и поблагодарить судью, который в очередной раз спас ему одно место. Мадрид сегодня по игре просто раскатал Сити. Должны были громить со с атом 3:0 или хотя бы закрыть игру со счетом 2:0, но судья все спорные моменты судил в пользу Сити и не поставил очевидный пенальти
+19
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+7
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ShamilK
Очень удобная статистика. А давайте исключим игры за Эвертон и будем брать во внимание лишь времена с Мадридом. Там вынос в одну калитку просто
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Бауржан Тазабеков
Ответ GuruFutbola
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самое интересное какой миланский клуб у тебя будет через неделю на аватаре? думаю при любом исходе матча через неделю он поменяется , за Холланда болеть ведь не станешь?
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soulsick
"Существует ложь наглая ложь и статистика"@

Такие "новости" можно сразу в качестве яркого примера приводить:))

"Эвертон" один из сезонов неплохо тогда начинал при Анчелотти, но это команда объективно слабее в разы.
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Фёдор Кузнецов
4 из 5 побед Гвардиолы это против Эвертона, а что случилось после пятой всё помнят
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muzaffer
идеальный матч Реала и худший матч Карима в сезоне как и у Эрлинга! Сити забила гол не по правилам так как мяч покинул поле до гола! судья будто бы получил от Чеферина письмо и работал на Сити 101% не назначил пенальти и не дал штрафной за игру рукой! + не удалил Родри и несколько ЖК не показал игрокам Сити.
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rozikmusoev@gmail.com
Ответ CHELSEA_2008
Ты про момент когда Карвахаль толкнул Холанда?)
Фол Бернарду на камавингу, аут перед тем как сити забыл свой гол, не засчитанная рука, ещё перечислить??
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Бауржан Тазабеков
ну сдал потому что Реалом бьётся с Гвардилой , весь гандикап что с Эвертоном набил, слил
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Любезный Коссутий
в воскресенье Эвертон отомстит Пепке ща папу Карло
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Rojo Crio
Абсолютно бесполезная статистика.
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Rustam Petrov
О, да, посчитать 4 матча Эвертона
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Black Phoenix
Всё решит ответный матч полуфинала. Если Гвардиола проиграет - вся статистика против Анчи коту под хвост. Ибо всё решают именно ключевые матчи.
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Jimkerry
Ответ muzaffer
идеальный матч Реала и худший матч Карима в сезоне как и у Эрлинга! Сити забила гол не по правилам так как мяч покинул поле до гола! судья будто бы получил от Чеферина письмо и работал на Сити 101% не назначил пенальти и не дал штрафной за игру рукой! + не удалил Родри и несколько ЖК не показал игрокам Сити.
И еще вспомни что судья еще не свистела на второй тайм. Между тот аутом (еще неизвестно) и голом прошла целый 5 минут
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soulsick
Ответ Максим Левицкий
Комментарий удален модератором
Здесь место сбора пациентов наркологов?:))
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Георгий Делокян
Есть другая статистика. У Карло 2 ЛЧ после побед над на Пепом...
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Фруктовый роналду
Ответ Ман Сити
Зачем одно и тоже постить? Он мало на выезде забивает, его покеры и хет-трики дома. А вроде выезд был? Хотя как будто Сити дома играл. Вообщем еще увидишь Холанда)
Уже кто то писал про холланда и барбер шоп ? Я думал я такой один.Просто его там сравнивают с месси и кришом надеюсь увижу холланда 17 мая
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