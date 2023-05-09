Винисиус забил 7 голов в этой ЛЧ. Лишь у Холанда и Салаха больше

Теги ПСЖ Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Мохамед Салах Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Гонсалу Рамуш Футбол

Винисиус Жуниор входит в пятерку лучших бомбардиров этой Лиги чемпионов.

Вингер «Реала» открыл счет на 36-й минуте матча против «Манчестер Сити» (1:0, первый тайм) в полуфинале турнира.

Это 7-й гол бразильца в текущем розыгрыше ЛЧ. По этому показателю он уступает только Эрлингу Холанду («Манчестер Сити», 12 мячей) и Мохамеду СалахуЛиверпуль», 8).

По 7 раз также забили Гонсалу Рамуш из «Бенфики» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:0. Винисиус открыл счет. Онлайн-трансляция. Модрич, Холанд, Бензема, Грилиш, де Брюйне и Родриго играют

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ f0rmoceft
Винисиус самый опасный левый вингер планеты, с отрывом
после Резиуана Мирзова с травматом
+105
-3
+102
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Винисиус самый опасный левый вингер планеты, с отрывом
+58
-7
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Винисиус > Мбаппе
+41
-8
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.k.a. DRAGON0928
Ну с таким Вини Мбаппе уже без надобности
+33
-8
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ermol@y
Ответ Mikel Dominator Arteta
Если Реал без тренера в состоянии конкурировать с топами Европы, то представьте что будет, если им поставить хороший футбол.
Мистер Карло для вас не тренер? Ну-ну
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бестрофейник 19/20
Болельщики Месси меж двух огней. С одной стороны не хотят, чтобы Холланд выиграл ЛЧ и стал конкурентом на ЗМ, с другой стороны хотят чтобы он побил рекорд Роналду по голам за один сезон
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Безусловно, это готовый топ! Безоговорочно входит в число топ-3 лучших игроков планеты! Так держать!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adam Almurzaev
Ответ Mikel Dominator Arteta
Мбаппе в разы сильнее Вини, увы
Где? В Ферм Лиге?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adam Almurzaev
По Гол+Пас Вини лидировать уже должен. У него по моему уже 10 игр в ЛЧ подряд с голевыми действиями.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Винисиус > Мбаппе
Это уже давно, пхпх
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Chistyakov
Ответ Дядя ТУРА
после Резиуана Мирзова с травматом
Впервые с твоей регистрации плюс тебе поставил, неплохо)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Энгельгардт
Ответ Бестрофейник 19/20
Мбаппе вместо Бензема. Карим уже не поспевает за быстрыми действиями Вини и Родриго
и где он будет бегать, в штрафной? это основной скилл мбаппе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Винисиус делал в каждом матче голевое действие в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, когда выходил в стартовом составе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стопы Зайона
Что там Апл все еще самая сильная лига ?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kolya T
Где то один Мбаппе плачет!!! Вытирая купюры свои глаза)))))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Senator_rz
Что за машина!!
То ли еще будет!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Ответ Оригинальный Ник
Карвахаль должен быть дважды удалён, но у Реала судейский абонемент ещё не истёк, так что всё в порядке
Чушь собачья
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маноло Санчи́с
Ответ Mikel Dominator Arteta
Если Реал без тренера в состоянии конкурировать с топами Европы, то представьте что будет, если им поставить хороший футбол.
Не надоело везде одну и туже чушь писать?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roni7730
Ответ Игорь Климов
ЗМ должен получить Винисиус?
Нет должен получить маленький пансер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бестрофейник 19/20
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ну с таким Вини Мбаппе уже без надобности
Мбаппе вместо Бензема. Карим уже не поспевает за быстрыми действиями Вини и Родриго
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zemanuha
По системе гол+пас наравне с Холандом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
И ещё как забил-то. Вини крайне редко так пробивает, издали на силу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikel Dominator Arteta
Ответ ermol@y
Мистер Карло для вас не тренер? Ну-ну
Ну посмотри как играет Реал и этот вопрос сразу отпадёт. Игроки просто паркуют автобус, а там дальше как пойдёт у Винисиуса с игрой. Тут заслуги физрука нет абсолютно никакой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikel Dominator Arteta
Ответ Маноло Санчи́с
Не надоело везде одну и туже чушь писать?
Не тужься
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikel Dominator Arteta
Ответ Фанат спорта01
а кто вывел Вини на этот уровень? В Реале Зидана Вини с метра по воротом не попадал.
Хочешь сказать Анчелотти после тренировки индивидуально оставался вместе с Вини и учил его реализовывать моменты? Парень растёт и развивается, таланта уйма, вот он и спрогрессировал. Ты не видишь как сама команда играет в футбол? Его же нет совсем. Тупой бус с надеждой на контратаки, где всё зависит от мастерства игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий