Винисиус забил 7 голов в этой ЛЧ. Лишь у Холанда и Салаха больше

Винисиус Жуниор входит в пятерку лучших бомбардиров этой Лиги чемпионов.

Вингер « » открыл счет на 36-й минуте матча против «Манчестер Сити» (1:0, первый тайм) в полуфинале турнира.

Это 7-й гол бразильца в текущем розыгрыше ЛЧ. По этому показателю он уступает только («Манчестер Сити», 12 мячей) и (« », 8).

По 7 раз также забили Гонсалу Рамуш из «Бенфики» и из «ПСЖ».

Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:0. Винисиус открыл счет. Онлайн-трансляция. Модрич, Холанд, Бензема, Грилиш, де Брюйне и Родриго играют