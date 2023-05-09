Винисиус забил 7 голов в этой ЛЧ. Лишь у Холанда и Салаха больше
Винисиус Жуниор входит в пятерку лучших бомбардиров этой Лиги чемпионов.
Вингер «Реала» открыл счет на 36-й минуте матча против «Манчестер Сити» (1:0, первый тайм) в полуфинале турнира.
Это 7-й гол бразильца в текущем розыгрыше ЛЧ. По этому показателю он уступает только Эрлингу Холанду («Манчестер Сити», 12 мячей) и Мохамеду Салаху («Ливерпуль», 8).
По 7 раз также забили Гонсалу Рамуш из «Бенфики» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.
«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:0. Винисиус открыл счет. Онлайн-трансляция. Модрич, Холанд, Бензема, Грилиш, де Брюйне и Родриго играют
То ли еще будет!