Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» примет «Ман Сити», «Милан» и «Интер» сыграют завтра

Теги Интер Милан Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

«Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В среду «Милан» и «Интер» сойдутся в миланском дерби. 

Лига чемпионов

1/2 финала

Первые матчи

Реал Мадрид Испания – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан Италия – Интер Италия
Дата проведения
10 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Статистика Лиги чемпионов

49 комментариев

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Алексей Тарасюк
Наверное, скажу очевидное многим: "Реал - МС" это финал нынешнего розыгрыша
+26
-6
+20
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Dottore
За Реал Мадрид!
+16
-12
+4
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Саша Пушкин
Ответ Алексей Тарасюк
Наверное, скажу очевидное многим: "Реал - МС" это финал нынешнего розыгрыша
Весь сезон чемпионата России- это лишь прелюдия и формальность, перед церемонией награждения Зенита .
+4
0
+4
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Полумуж
Ответ Cruel Snake
Когда такое было, два 🇮🇹 клуба в четвёрки лучших, более того первый и ответный матч на одном и том же стадионе. Бывает же
был легендарный сезон для итальянского футбола. 2002/03. там 3 клуба вышли в полуфиналы. Милан,Интер,Юве. Миланское дерби в двух матчах,,где Милан оказался сильнее. а потом уже и Юве пал перед россонери.
+6
-2
+4
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Melnikov1968
За Реал!! Не люблю Сити.
+16
-13
+3
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Гильяно
Ожидаю рубку, много голов, и конечно же красивую игру!
+2
0
+2
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Сергей Жарковский
Победы Реалу! Верим !!!👏
+6
-4
+2
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kunaguero
Всех с праздником, ждём хороший футбол
+2
0
+2
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Andrey Ashhabadskiy
За Милан, Манчестер сити.
За Милан
+1
0
+1
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Дани Алисса
ФОРЦА МИЛАН🇮🇹
ХАЛА МАДРИД🇪🇦
+1
0
+1
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Ученик Пепа
Наконец этот день настал)
Думаю что на Бернабеу сегодня пройдет великий матч
+1
0
+1
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RLVedter
Удачи Реалу!
+1
0
+1
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Ритка
Хоть мне и очень нравится Холланд, но желаю победы Реалу, жаль что Эрлинг не в Реале
+1
0
+1
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Уэмбли Стедиум
Надеюсь фарт Реала закончится в этом ЛЧ.Хочу разнообразия.
УДАЧИ Манчестер Сити !!!!!
+5
-4
+1
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Ученик Пепа
Наконец этот день настал)
Думаю что на Бернабеу сегодня пройдет великий матч
0
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tampa-bay
Ответ Заяцволк
Вот представьте финал Сито - Интер. У одних зеро ЛЧ, у других 2 или 3 ЛЧ, точно не помню. Итого 2(3) ЛЧ на двоих. А теперь Реал - Милан. 14 ЛЧ + 7 ЛЧ = 21 ЛЧ. Есть разница ? Тут даже как-то стыдно не болеть за Реал и Милан
С пары Милан-Интер по игре сейчас сильнее Интер, с пары МС-Реал - Сити, так что логичнее предположить что финал Сити Интер будет зрелищнее. Футбол играют не кубки
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rigobersong
Ответ Заяцволк
Вот представьте финал Сито - Интер. У одних зеро ЛЧ, у других 2 или 3 ЛЧ, точно не помню. Итого 2(3) ЛЧ на двоих. А теперь Реал - Милан. 14 ЛЧ + 7 ЛЧ = 21 ЛЧ. Есть разница ? Тут даже как-то стыдно не болеть за Реал и Милан
У Интера 3 ЛЧ, как у МЮ.

у ювентуса 2 ЛЧ, как у Ноттингем Форрест:)
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Footballeur
Сити конечно грозный соперник, и когда-нибудь команда Гвардиолы должны взять чашку ЛЧ и это будет справедливо, но хотелось бы это увидеть в следующем году.
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Эмиль Гафаров
если реал выйдет в финал, он возьмёт ЛЧ. мс тоже)
+1
-1
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marchellinos
Ответ Полумуж
был легендарный сезон для итальянского футбола. 2002/03. там 3 клуба вышли в полуфиналы. Милан,Интер,Юве. Миланское дерби в двух матчах,,где Милан оказался сильнее. а потом уже и Юве пал перед россонери.
Как желаю, чтобы Милан взял чашу в этом году 🏆 форца Милан
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Gravdaar Iyaad
Ответ Gravdaar Iyaad
2-1 победа Реала
потом зайдите и посмотрите коммент
+1
-1
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Максим Попов-Максим
удачи реалу
+10
-10
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marchellinos
Ответ Алексей Тарасюк
Наверное, скажу очевидное многим: "Реал - МС" это финал нынешнего розыгрыша
Скорее всего победитель папы выиграет финал
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tampa-bay
Ответ LM10FCB
Главной интригой для меня на этот матч является то, сможет ли фактор гениальности Холланда нивелировать фактор сумасбродства Гвардиолы в финальных стадиях ЛЧ.
Холланд потеряется
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Мукунку хороший
Ответ Саша Пушкин
Весь сезон чемпионата России- это лишь прелюдия и формальность, перед церемонией награждения Зенита .
К чему это? Не та ветка дружище) Про зенит в ЛЧ лет через 10 может только напишут.. то что он вылетел из группового этапа как всегда))
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