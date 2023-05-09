Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» примет «Ман Сити», «Милан» и «Интер» сыграют завтра
«Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
В среду «Милан» и «Интер» сойдутся в миланском дерби.
1/2 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ХАЛА МАДРИД🇪🇦
Думаю что на Бернабеу сегодня пройдет великий матч
УДАЧИ Манчестер Сити !!!!!
Думаю что на Бернабеу сегодня пройдет великий матч
у ювентуса 2 ЛЧ, как у Ноттингем Форрест:)