«Ньюкасл» готов дать около 80 млн евро за Рафинью. «Барса» получила устное предложение

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рафинья Диас Футбол

«Ньюкасл» заинтересован в покупке вингера «Барселоны» Рафиньи..

Как сообщил журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, каталонский клуб получил устное предложение по бразильцу от «Ньюкасла». Англичане готовы заплатить за него около 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Рафинью «Арсеналу», «Ньюкаслу» или «Тоттенхэму», чтобы зарегистрировать Лионеля Месси.

Минувшим летом Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» за 58+7 млн евро.

В этом сезоне на счету 26-летнего вингера 10 голов и 11 результативных передач в 45 матчах за «Барсу». Его полную статистику можно найти здесь.

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86 комментариев

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Los Galácticos
За такие деньги надо еще и подарочной ленточкой его перевязать :)
+132
-14
+118
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Экселлент
Челси: 150 млн хватит?
Барса: Да,конечно!
Челси: ни слова больше,250 млн😂
+130
-19
+111
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<~Inter~>
Источники конечно топовые, учитывая наличие Альмирона справа и зимнюю покупку Гордона на эту позицию
+43
-7
+36
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Экселлент
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Барса: Окей Челси: 400, не меньше
Лапорта, хватаясь за сердце, остановитесь Боули,мне плохо!
Боули: заткнись,вот тебе 500 лямов и перестань быть бомжом😂
+32
-7
+25
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Inside 88 LW
Может все таки Фати за 70?)
Заманчиво но выскажу непопулярное мнение - лично я против продажи Рафиньи.
+30
-11
+19
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MESSIya
Ромеро самый надёжный источник по Барселоне. Он первый сообщал и про неймара в псж и про перехват Кунде, хотя даже Романо утверждал, что француз в Челси
+15
-2
+13
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Inside 88 LW
Может все таки Фати за 70?) Заманчиво но выскажу непопулярное мнение - лично я против продажи Рафиньи.
Продавать только в случае выполнения двух условий: а) если предложат больше, чем за него заплатили; б) Дембеле не навострит лыжи из клуба.
+13
-1
+12
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Экселлент
Челси: 150 млн хватит? Барса: Да,конечно! Челси: ни слова больше,250 млн😂
Барса: Окей
Челси: 400, не меньше
+19
-9
+10
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Ван Гог
Помимо того, что это хорошее предложение, самому Рафинье этот трансфер тоже принесет больше пользы. Он хорошо подойдет под стиль Ньюкасла. А в Барсе, увы, его ждет бочка.
+9
0
+9
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Рэд Уайт
Ответ <~Inter~>
Источники конечно топовые, учитывая наличие Альмирона справа и зимнюю покупку Гордона на эту позицию
Ромеро вещает
+9
-2
+7
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Экселлент
Ответ Oleg Kostin
за 30 его купил Челси да
Рублей😂
+8
-1
+7
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svaz
фати пускай тоже купят за 150 без проблем двух отдадим) как раз почти все проблемы решат с подписанием новых игроков, рафинья конечно последние два матча сыграл неплохо, но действительно ди это не разовый всплеск в его игре не понятно. да и как то проверять не хочется мне его игра не совсем понравилась слишком часто он одно и тоже действие повторяет со смещением в центр и навесом с левой и качество этих навесов оставляет желать лучшего.
+7
-1
+6
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AminO2
Ответ Inside 88 LW
Может все таки Фати за 70?) Заманчиво но выскажу непопулярное мнение - лично я против продажи Рафиньи.
С чего это непопулярное? Рафинья - основная причина доминирования "Барсы" в примере. Он лидер и его ключевые голы и передачи дали минимум +15-20 очков. Игрок-кремень, полезный на всех участках поля. Болельщики "Реала" вздохнут с облегчением если его вдруг додумаются вернуть в АПЛ. Дембеле - манная каша, в смысле характера и стабильности.
+6
0
+6
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Апач
Ответ <~Inter~>
Источники конечно топовые, учитывая наличие Альмирона справа и зимнюю покупку Гордона на эту позицию
ну Альмирон, как мне кажется, слабее. Гордон - тоже больше на перспективу. Все-таки, Нькалсу при наличии вполне боевого состава, нужно его потихоньку усилять. Потому все покупки под усиление - будут казаться избыточными.
+5
0
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Родя Раскольников
Ответ MESSIya
Ромеро самый надёжный источник по Барселоне. Он первый сообщал и про неймара в псж и про перехват Кунде, хотя даже Романо утверждал, что француз в Челси
Как и первый сообщил о переговорах Хорхе Месси с Лапортой, когда абсолютно все писали что он продлит с ПСЖ.
+4
0
+4
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Bunyod Turgunov
Ответ DolJun
местные кулес рофлят над барселонской бедностью без регистрации и смс) не думал что доживу до такого)
Ну у местных кулес с самоиронией все на месте в отличие от тебя
+5
-1
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Oleg Kostin
Ответ mihail77777777777777
Мудрика дешевле купили за 70
за 30 его купил Челси да
+5
-2
+3
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Inside 88 LW
Ответ AminO2
С чего это непопулярное? Рафинья - основная причина доминирования "Барсы" в примере. Он лидер и его ключевые голы и передачи дали минимум +15-20 очков. Игрок-кремень, полезный на всех участках поля. Болельщики "Реала" вздохнут с облегчением если его вдруг додумаются вернуть в АПЛ. Дембеле - манная каша, в смысле характера и стабильности.
Меня радует ваша позиция и я с ней тотально солидарен.
И очень радует что я заблуждался в том, что мнение непопулярное. От себя добавлю - этот сезон дебютный в Барсе, дальше больше от него. Игрок безусловно будет набирать.
+3
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хавбек+
многоходовочка от аравийцев поддерживать интерес, потом отказаться заполучив Месси
+2
0
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Иван Иванов
Ответ Lionel Andres Messi 10
Продавать только в случае выполнения двух условий: а) если предложат больше, чем за него заплатили; б) Дембеле не навострит лыжи из клуба.
Дембеле никогда не навострит лыжи из Барселоны. Потому что он знает:
1. что, Барселона для него самое тёплое местечко.
2. что, он травматичный, как хрусталь, и только Барса будет терпеть его травматичность.
3. что, Барселона сейчас невероятно слаба, поэтому она будет молиться на него и будет целовать ему ноги. А основа ему всегда обеспечена
4. что, зарплата шикарная и никто не повторит её.
5. Всегда будет бороться за Ла Лигу. Ему большего и не надо.
6. Замечательный климат.
7. Статус, который он имеет. Есть имя, что он играет в "БАРСЕЛОНЕ". Соответственно популярности и денег больше.
Если Дембеле перейдёт в любую другую команду, то он рухнет на рынке акций, потому что его посадят глубоко в запас, как только он начнет ломаться, как хрустальная ваза и исполнять свои тупые решения на поле. И он это отлично понимает.
+2
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Владимир Самсонов
Думаю, что продаст - у Ньюкасла есть деньги, а Рафинья не доказал, что он уровень Барсы.
+1
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<~Inter~>
Ответ Апач
ну Альмирон, как мне кажется, слабее. Гордон - тоже больше на перспективу. Все-таки, Нькалсу при наличии вполне боевого состава, нужно его потихоньку усилять. Потому все покупки под усиление - будут казаться избыточными.
По мне Ньюкаслу нужно больше думать о левом фланге и центре полузащиты, где Гимараэш единственный топ игрок
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barsafun
Надеюсь, что это правда и что руководство барсы не сглупит. Этого неваляшку нужно убирать из барсы. Ещё бы Ньюкасл торреса захотел..мммм🙃
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Николай Лазарев
Хорошее предложение,но если Барса хочет бороться за все трофеи нужно оставлять,как Де Йонга в прошлом году.У Рафиньи на удивление достаточно много переломных голов и ассистов. Дембеле ещё ни разу не отыграл весь сезон,последнее время ратация очень важна.В половине матчей Рафинью можно пробовать правым защитником,подачи явно лучше чем у Кунде,да и замыкать проще, смотря сколько вешают на крайков.Хави перестраховывается, выстраивает ещё стабильность, но некоторые команды не дают совсем сопротивления,как Осасуна недавно,главное такие команды лишь взломать.
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Абдул Абакаев
Ответ Inside 88 LW
Может все таки Фати за 70?) Заманчиво но выскажу непопулярное мнение - лично я против продажи Рафиньи.
выскажу ещё более непопулярное мнение и Торреса нужно оставлять. по сути избавляться в атаке нужно только от Фати
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