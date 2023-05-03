«Ньюкасл» готов дать около 80 млн евро за Рафинью. «Барса» получила устное предложение
«Ньюкасл» заинтересован в покупке вингера «Барселоны» Рафиньи..
Как сообщил журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, каталонский клуб получил устное предложение по бразильцу от «Ньюкасла». Англичане готовы заплатить за него около 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Рафинью «Арсеналу», «Ньюкаслу» или «Тоттенхэму», чтобы зарегистрировать Лионеля Месси.
Минувшим летом Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» за 58+7 млн евро.
В этом сезоне на счету 26-летнего вингера 10 голов и 11 результативных передач в 45 матчах за «Барсу». Его полную статистику можно найти здесь.
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Барса: Да,конечно!
Челси: ни слова больше,250 млн😂
Боули: заткнись,вот тебе 500 лямов и перестань быть бомжом😂
Заманчиво но выскажу непопулярное мнение - лично я против продажи Рафиньи.
Челси: 400, не меньше
И очень радует что я заблуждался в том, что мнение непопулярное. От себя добавлю - этот сезон дебютный в Барсе, дальше больше от него. Игрок безусловно будет набирать.
1. что, Барселона для него самое тёплое местечко.
2. что, он травматичный, как хрусталь, и только Барса будет терпеть его травматичность.
3. что, Барселона сейчас невероятно слаба, поэтому она будет молиться на него и будет целовать ему ноги. А основа ему всегда обеспечена
4. что, зарплата шикарная и никто не повторит её.
5. Всегда будет бороться за Ла Лигу. Ему большего и не надо.
6. Замечательный климат.
7. Статус, который он имеет. Есть имя, что он играет в "БАРСЕЛОНЕ". Соответственно популярности и денег больше.
Если Дембеле перейдёт в любую другую команду, то он рухнет на рынке акций, потому что его посадят глубоко в запас, как только он начнет ломаться, как хрустальная ваза и исполнять свои тупые решения на поле. И он это отлично понимает.