«Ньюкасл» готов дать около 80 млн евро за Рафинью. «Барса» получила устное предложение

«Ньюкасл» заинтересован в покупке вингера «Барселоны» Рафиньи..

Как сообщил журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, каталонский клуб получил устное предложение по бразильцу от « ». Англичане готовы заплатить за него около 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Рафинью «Арсеналу», «Ньюкаслу» или «Тоттенхэму», чтобы зарегистрировать Лионеля Месси.

Минувшим летом перешел в «Барселону» из «Лидса» за 58+7 млн евро.

В этом сезоне на счету 26-летнего вингера 10 голов и 11 результативных передач в 45 матчах за «Барсу». Его полную статистику можно найти здесь.

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