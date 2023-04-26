«Челси» хочет приобрести Онана и может предложить «Интеру» Кепу и деньги

Вратарь «Интера» Андре Онана интересен «Челси».

Лондонский клуб готов предложить миланцам деньги в качестве компенсации, а также вдобавок своего голкипера Кепу Аррисабалагу, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что «Интер» готов продать Онана за 40 миллионов евро.

27-летний Онана провел 20 матчей в нынешнем сезоне Серии А и пропустил 18 мячей.

28-летний Кепа сыграл 23 игры в чемпионате АПЛ и пропустил 21 мяч.

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