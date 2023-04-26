«Челси» хочет приобрести Онана и может предложить «Интеру» Кепу и деньги

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кепа Аррисабалага Андре Онана Футбол

Вратарь «Интера» Андре Онана интересен «Челси».

Лондонский клуб готов предложить миланцам деньги в качестве компенсации, а также вдобавок своего голкипера Кепу Аррисабалагу, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что «Интер» готов продать Онана за 40 миллионов евро.

27-летний Онана провел 20 матчей в нынешнем сезоне Серии А и пропустил 18 мячей.

28-летний Кепа сыграл 23 игры в чемпионате АПЛ и пропустил 21 мяч.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
А почему хотят продать Кепу который отвоевал место в стартовом составе у Менди, а не сенегальца?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardor Abdujalilov
Один вопрос зачем?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
My Suffering
Его бесплатно можно было подписать в прошлом году...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Отлично, а то к работе Индзаги есть вопросы все же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fierce
Источник — La Gazzetta dello Sport, далее можно не смотреть о чем идет речь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Шило на мыло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Кепа и Деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
Ответ Sardor Abdujalilov
Один вопрос зачем?
Больше чуквуэмек и обамеянгов - зер гуд для коленопреклоняльщиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий