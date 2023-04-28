«Интеру» не интересен Кепа, в трансфер Онана в «Челси» могут включить Чалобу и Лофтус-Чика
«Интеру» не интересен Кепа Аррисабалага, которого «Челси» предлагает за Андре Онана.
Ранее стало известно, что «Челси» может предложить «Интеру» Кепу и деньги за камерунского вратаря.
Между представителями клубов в Милане прошла встреча, на которой стороны обозначили свои позиции перед последующими переговорами.
«Интер» дал понять, что хочет за Онана 40 млн евро, а Кепа его не интересует.
При этом миланцы не исключили возможность включения в сделку других футболистов. Речь про защитника Трево Чалобу и хавбека Рубена Лофтус-Чика.
Первый выбор «Интера» в случае продажи Онана – Гульельмо Викарио из «Эмполи».
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Конечно, надо купить вратаря.