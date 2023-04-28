«Интеру» не интересен Кепа, в трансфер Онана в «Челси» могут включить Чалобу и Лофтус-Чика

«Интеру» не интересен Кепа Аррисабалага, которого «Челси» предлагает за Андре Онана.

Ранее стало известно, что « » может предложить « » и деньги за камерунского вратаря.

Между представителями клубов в Милане прошла встреча, на которой стороны обозначили свои позиции перед последующими переговорами.

«Интер» дал понять, что хочет за 40 млн евро, а Кепа его не интересует.

При этом миланцы не исключили возможность включения в сделку других футболистов. Речь про защитника и хавбека .

Первый выбор «Интера» в случае продажи Онана – из « ».

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