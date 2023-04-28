«Интеру» не интересен Кепа, в трансфер Онана в «Челси» могут включить Чалобу и Лофтус-Чика

Теги Интер Эмполи Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кепа Аррисабалага Рубен Лофтус-Чик Гульельмо Викарио Андре Онана Трево Чалоба Футбол

«Интеру» не интересен Кепа Аррисабалага, которого «Челси» предлагает за Андре Онана.

Ранее стало известно, что «Челси» может предложить «Интеру» Кепу и деньги за камерунского вратаря.

Между представителями клубов в Милане прошла встреча, на которой стороны обозначили свои позиции перед последующими переговорами.

«Интер» дал понять, что хочет за Онана 40 млн евро, а Кепа его не интересует.

При этом миланцы не исключили возможность включения в сделку других футболистов. Речь про защитника Трево Чалобу и хавбека Рубена Лофтус-Чика.

Первый выбор «Интера» в случае продажи Онана – Гульельмо Викарио из «Эмполи».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Интеру интересны деревянные Чалоба и Чик? Серьёзно?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Muratov
Челси на третьем месте в лиге по наименьшему количеству пропущенных (впереди только Сити и Ньюкасл) и на 15 по забитым (Лестер в зоне вылета забил в 1.5 раза больше).
Конечно, надо купить вратаря.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Интеру не нужен новый тренер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
С такими трансферными интересами Интер сильно рискует в следующем сезоне вообще без еврокубков остаться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mercucio
Ответ Акира_1
Интеру интересны деревянные Чалоба и Чик? Серьёзно?
Они норм игроки
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Бердяев
В воротах то кто будет? Провожанович? Это провал, быстрее бы уже китаец продал клуб кому-то нормальному. Он не вкладывает деньги в клуб, а только продает и продает хороших футболистов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HellLight
милан когда-то взял томори и, уверен, не жалеет об этом. чалоба также перспективен. я бы не хотел его трансфер из челси. максимум аренда.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Менять этих деревянных не глядя надо синим)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akezhan Kutvarov
А объясните что там с Менди, сдал ментально и даже Кепе конкуренцию проиграл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий