Черчесов о чемпионском коридоре: «Если «Спартак» не хочет, это его право. Но свои поражения и победы конкурентов надо признавать»

Теги Спартак Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов высказался о нежелании «Спартака» делать чемпионский коридор «Зениту».

– «Спартак» не станет делать чемпионский коридор зенитовцам в случае их победы. Вообще, такие разговоры в нашем футболе имеют смысл? У нас вроде бы нет такой традиции – или все меняется, и почему бы и нет?

– Все, конечно, меняется, но в наше время этих коридоров не было. Если «Спартак» не хочет делать чемпионский коридор, то это его право.

Другое дело, что надо уважать соперника, который в этом году сильнее тебя. Свои поражения и победы конкурентов надо признавать, – сказал бывший вратарь и тренер «Спартака», сейчас работающий с «Ференцварошем».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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65 комментариев

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kostyan89
А кто нибудь пояснит с чего вдруг речь перед каждым матчем зенита со спартаком идет о чемпионском коридоре. Так вот не могу вспомнить о такой традиции в России (в отличии от Англии, но мы же не в Англии). И уже второй год «спартак не будет делать коридор» а кто его и когда делал ?
+65
-3
+62
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Kuba Official
чемпионский коридор, если и делают, отдавая дань уважения сопернику, то не в конце матча, а перед игрой. соответственно, если Зенит сегодня победит и станет чемпионом, то пусть коридор делают ему следующие соперники
+37
0
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FilinMD
Ответ kostyan89
А кто нибудь пояснит с чего вдруг речь перед каждым матчем зенита со спартаком идет о чемпионском коридоре. Так вот не могу вспомнить о такой традиции в России (в отличии от Англии, но мы же не в Англии). И уже второй год «спартак не будет делать коридор» а кто его и когда делал ?
Хайп от СМИ, клики и трафик на пустом месте
+31
-1
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FunyaFun
Представляю чемпионский коридор с Черчесовым во главе в конце 80-х для Киевского Динамо, к примеру…)
+22
-1
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Artem Piatkov
В 1981 перед Киевским Динамо не выстроились, хотя киевляне приезжали в Москву уже чемпионами

С чего вдруг перед Зенитом, ещё и в конце матча выстроятся?
+21
-11
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kilo_gilo
Ответ kostyan89
А кто нибудь пояснит с чего вдруг речь перед каждым матчем зенита со спартаком идет о чемпионском коридоре. Так вот не могу вспомнить о такой традиции в России (в отличии от Англии, но мы же не в Англии). И уже второй год «спартак не будет делать коридор» а кто его и когда делал ?
притом,что при прочих равных, Краснодар в следующем туре может сделать чемпионский коридор,но никак не Спартак
+9
0
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toxa3006
Говорит человек, не признавший ни одной ошибки и собиравшийся разбить лицо комментатору за вопросы об этих самых ошибках
+10
-2
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utsh44psmr
Даже Черчесова в Венгрии достали
+7
0
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whereissuso
Ответ Artem Piatkov
В 1981 перед Киевским Динамо не выстроились, хотя киевляне приезжали в Москву уже чемпионами С чего вдруг перед Зенитом, ещё и в конце матча выстроятся?
Ты еще вспомни, что при царе было
+13
-6
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summer-winter
Ответ Artem Piatkov
В 1981 перед Киевским Динамо не выстроились, хотя киевляне приезжали в Москву уже чемпионами С чего вдруг перед Зенитом, ещё и в конце матча выстроятся?
вот это ты приплёл
+12
-6
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Максим 1986
Это заявляет тот, кто отменил слово "поражение"
+6
0
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Sanya Kruus
а кто вообще коридоры делает после матча? вот когда приедут в статусе чемпиона, тогда и можно разговоры говорить. а после матча обычно чемпионы проигравшим делают, когда те за серебряными медалями идут. но это не та ситуация. и даже оставаться на поле спартаку необязательно, чтобы хлопать им при вручении кубка
+7
-1
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T622222
Слова адекватного человека! Тему пора закрывать
+7
-2
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Сергей Беспалов
самый главный признаватель высказался
+4
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ЗЕНИТ65
Реально достали этим коридором!
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Spartakus1984
Свои поражения, сказал тот кто в проигрыше винил игроков и ссылал их в дубль
+3
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Rishat Ganiev
Ответ kostyan89
А кто нибудь пояснит с чего вдруг речь перед каждым матчем зенита со спартаком идет о чемпионском коридоре. Так вот не могу вспомнить о такой традиции в России (в отличии от Англии, но мы же не в Англии). И уже второй год «спартак не будет делать коридор» а кто его и когда делал ?
прикол в том, что коридор обычно делают перед матчем уже для состоявшегося чемпиона. а Зенит как я понимаю ещё не гарантировал себе победу
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Andre Remati
Ну где там секта и признание поражений, а тем более уважение к сопернику. За всё время, сколько за Зенитом слежу и более (а это 25 лет), ни разу никакого уважения не видел.
В этом нет ничего удивительного, конечно, соперники непримиримые. Явно, ЦСКА тоже чемпионский коридор не сделало бы, если бы Спартак победил.
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Максим Заворин
Да ещё матч не сыграли, какой коридор?)
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dpv
Ответ kilo_gilo
притом,что при прочих равных, Краснодар в следующем туре может сделать чемпионский коридор,но никак не Спартак
На Краснодаре как уже говорили здесь столько хайпа не словишь.
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vmakarov
Признавать, как Черкесов, после 0-3 и 1-4 от Бельгии и Дании на ЧЕ ? "Готовы были хорошо, результат - отрицательный"
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AR Hongover
Будь моя воля, я б оштрафовал каждое СМИ, что хайпит на этом. Мало того, что коридор делается ПЕРЕД игрой, так ещё и настолько агрессивно, вдруг, пошла подача этой новости, что её смело можно рассматривать как дезинформацию общества. Я как человек, который не следит особо за РПЛ невольно подумал, что Зенит уже чемпион по всем раскладам. А оказалось, что они только МОГУТ стать ими после финального свистка...
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justbored
А чего ограничиваться коридором-то. Сразу падать ниц и целовать бутсы. Иначе всё - не уважаешь.
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Shamarin
Ответ kostyan89
А кто нибудь пояснит с чего вдруг речь перед каждым матчем зенита со спартаком идет о чемпионском коридоре. Так вот не могу вспомнить о такой традиции в России (в отличии от Англии, но мы же не в Англии). И уже второй год «спартак не будет делать коридор» а кто его и когда делал ?
Просто очень многим хочется увидеть униженных и не более того. Именно этих, к другим таких вопросов нет)
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Мукунку хороший
Ты то много здесь поражений признавал.? Поэтому и свалил куда полегче..Толерантный ты наш)))
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