Черчесов о чемпионском коридоре: «Если «Спартак» не хочет, это его право. Но свои поражения и победы конкурентов надо признавать»
Станислав Черчесов высказался о нежелании «Спартака» делать чемпионский коридор «Зениту».
– «Спартак» не станет делать чемпионский коридор зенитовцам в случае их победы. Вообще, такие разговоры в нашем футболе имеют смысл? У нас вроде бы нет такой традиции – или все меняется, и почему бы и нет?
– Все, конечно, меняется, но в наше время этих коридоров не было. Если «Спартак» не хочет делать чемпионский коридор, то это его право.
Другое дело, что надо уважать соперника, который в этом году сильнее тебя. Свои поражения и победы конкурентов надо признавать, – сказал бывший вратарь и тренер «Спартака», сейчас работающий с «Ференцварошем».
Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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С чего вдруг перед Зенитом, ещё и в конце матча выстроятся?
В этом нет ничего удивительного, конечно, соперники непримиримые. Явно, ЦСКА тоже чемпионский коридор не сделало бы, если бы Спартак победил.