Черчесов о чемпионском коридоре: «Если «Спартак» не хочет, это его право. Но свои поражения и победы конкурентов надо признавать»

Станислав Черчесов высказался о нежелании «Спартака» делать чемпионский коридор «Зениту».

– «Спартак» не станет делать чемпионский коридор зенитовцам в случае их победы. Вообще, такие разговоры в нашем футболе имеют смысл? У нас вроде бы нет такой традиции – или все меняется, и почему бы и нет?

– Все, конечно, меняется, но в наше время этих коридоров не было. Если «Спартак» не хочет делать чемпионский коридор, то это его право.

Другое дело, что надо уважать соперника, который в этом году сильнее тебя. Свои поражения и победы конкурентов надо признавать, – сказал бывший вратарь и тренер « », сейчас работающий с « ».

Сегодня « » примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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