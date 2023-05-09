«МЮ» и «Тоттенхэм» сделали предложение спортдиректору «Наполи» Джунтоли. «Ювентусу» и «Челси» он тоже интересен

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли может сменить клуб ближайшим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 51-летний менеджер близок к уходу из команды, выигравшей чемпионат Италии. У него есть предложения от « » и « »

Также Джунтоли – приоритетная цель « », и туринцы довели до него эту информацию.

Со ссылкой на инсайдера Джанлуку Ди Марцио Football Italia передает, что интерес к сотруднику «Наполи» проявляет и « ».

Джунтоли работает в « » с лета 2015 года.