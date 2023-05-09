«МЮ» и «Тоттенхэм» сделали предложение спортдиректору «Наполи» Джунтоли. «Ювентусу» и «Челси» он тоже интересен
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли может сменить клуб ближайшим летом.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 51-летний менеджер близок к уходу из команды, выигравшей чемпионат Италии. У него есть предложения от «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед»
Также Джунтоли – приоритетная цель «Ювентуса», и туринцы довели до него эту информацию.
Со ссылкой на инсайдера Джанлуку Ди Марцио Football Italia передает, что интерес к сотруднику «Наполи» проявляет и «Челси».
Джунтоли работает в «Наполи» с лета 2015 года.
Вот "Тоттенхэму"-то куда? Одного Паратичи мало было, что ли?