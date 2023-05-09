«МЮ» и «Тоттенхэм» сделали предложение спортдиректору «Наполи» Джунтоли. «Ювентусу» и «Челси» он тоже интересен

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Тоттенхэм Кристиано Джунтоли Футбол

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли может сменить клуб ближайшим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 51-летний менеджер близок к уходу из команды, выигравшей чемпионат Италии. У него есть предложения от «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед»

Также Джунтоли – приоритетная цель «Ювентуса», и туринцы довели до него эту информацию.

Со ссылкой на инсайдера Джанлуку Ди Марцио Football Italia передает, что интерес к сотруднику «Наполи» проявляет и «Челси».

Джунтоли работает в «Наполи» с лета 2015 года.

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14 комментариев

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Екн Лор
Секрет успеха спортдира Наполи - следить за РПЛ
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Ksandvankneshas
По МЮ сомнительно: клуб сейчас на продаже и непонятно кто будет новым владельцем, а сами Глейзеры назначениеми спортдиров никогда не баловались.
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окечуква
Уже был такой Мончи, Кампуш, который собрал замечательное Монако, ну и других примеров хватает. Может быть, у Джунтоли будет другая карьера вне Италии, кто знает
+2
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Papa Paolo
Ответ Екн Лор
Секрет успеха спортдира Наполи - следить за РПЛ
Подписка матч тв в закладках айпада.
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Eden Hazard
Ответ Азатполат Новуров
Ещё и называется лучший чемпионат в мире, видети ли они не могут найти хорошего спордира на своём великом стране.
Ещё скажи, вырастить своего не могут😂 Переманить проще. Потому и лучший чемпионат мира. Не тратят лишнее время.
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deadjoker
В Челси уже 2 спортдира. Куда еще то
+1
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Ответ Born is the King
На данный момент лучший спортдир. Главная причина почему Наполи так отлично работает касаемо трансферов
Только в топ-клубе не дадут работать "на вырост", сразу пойдет: Здорово, короче, сделай нам зашибись. Только владелец хочет так, тренер так итеде.
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Aboba Boba
Всё-таки переход Захаряна в Челси становится ближе)
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Born is the King
На данный момент лучший спортдир. Главная причина почему Наполи так отлично работает касаемо трансферов
+1
-1
0
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Азатполат Новуров
Ещё и называется лучший чемпионат в мире, видети ли они не могут найти хорошего спордира на своём великом стране.
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Олег М
Наполи сейчас во всех слоях клуба растерзают что-ли на кусочки???
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Павел Варламов
Аурелио пожалуйста не распродовай своих лидеров!!! Хочется посмотреть на вашу команду в следующем сезоне
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d.xoxlov
А он по-английски вообще как, интересно?
Вот "Тоттенхэму"-то куда? Одного Паратичи мало было, что ли?
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Игорь Шукайло
Цену набивает походу
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