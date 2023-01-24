«Лейпциг» разгромил «Шальке» на выезде – 6:1. Вернер забил, у Ольмо 1+2
«Лейпциг» разгромил «Шальке» в выездном матче Бундеслиги.
Команда Марко Розе одержала победу в 17-м туре чемпионата Германии со счетом 6:1. Уже к перерыву гости вели со счетом 4:0 – Андре Силва сделал дубль, также забили Бенджамин Хенрихс и Тимо Вернер.
На 56-й минуте полузащитник «Шальке» Соитиро Кодзуки отыграл один мяч, но в концовке «Лейпциг» забил еще два мяча – отличились Дани Ольмо и Юссуф Поульсен. Отметим, что до этого Ольмо ассистировал Хенрихсу и Вернеру.
В данный момент «Лейпциг», набравший 32 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» идет последним с 9 баллами.
- Дата проведения
- 24 января, 20.30, «Фелтинс-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 7 Андре Силва, 0:2 – 15 Хенрихс, 0:3 – 44 Андре Силва, 0:4 – 45 Вернер, 1:4 – 56 Кодзуки, 1:5 – 83 Ольмо, 1:6 – 89 Поульсен.
-
Шальке –
Шволов, Брюннер, Йосида, Матричани, Уронен (Айдин, 46), Кодзуки (Теродде, 80), Латца, Краус (Дрекслер, 45), Фрай (Мор, 80), Ларссон (Иван, 46), Бюльтер.
-
РБ Лейпциг –
Бласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 85), Лаймер (Айдара, 77), Шлагер (Кампль, 85), Ольмо, Собослаи (Форсберг, 71), Андре Силва, Вернер (Поульсен, 77).
4 комментария