«Лейпциг» разгромил «Шальке» на выезде – 6:1. Вернер забил, у Ольмо 1+2

Теги Шальке бундеслига Германия Юссуф Поульсен РБ Лейпциг Тимо Вернер Бенджамин Хенрихс Андре Силва Дани Ольмо Соитиро Кодзуки Футбол

«Лейпциг» разгромил «Шальке» в выездном матче Бундеслиги. 

Команда Марко Розе одержала победу в 17-м туре чемпионата Германии со счетом 6:1. Уже к перерыву гости вели со счетом 4:0 – Андре Силва сделал дубль, также забили Бенджамин Хенрихс и Тимо Вернер

На 56-й минуте полузащитник «Шальке» Соитиро Кодзуки отыграл один мяч, но в концовке «Лейпциг» забил еще два мяча – отличились Дани Ольмо и Юссуф Поульсен. Отметим, что до этого Ольмо ассистировал Хенрихсу и Вернеру. 

В данный момент «Лейпциг», набравший 32 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» идет последним с 9 баллами. 

Шальке – РБ Лейпциг 1:6 (0:4, 1:2)
Дата проведения
24 января, 20.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Андре Силва, 0:2 – 15 Хенрихс, 0:3 – 44 Андре Силва, 0:4 – 45 Вернер, 1:4 – 56 Кодзуки, 1:5 – 83 Ольмо, 1:6 – 89 Поульсен.
ШалькеШволов, Брюннер, Йосида, Матричани, Уронен (Айдин, 46), Кодзуки (Теродде, 80), Латца, Краус (Дрекслер, 45), Фрай (Мор, 80), Ларссон (Иван, 46), Бюльтер.
РБ ЛейпцигБласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 85), Лаймер (Айдара, 77), Шлагер (Кампль, 85), Ольмо, Собослаи (Форсберг, 71), Андре Силва, Вернер (Поульсен, 77).
Предупреждения:
Фрай (79), Кампль (90).

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4 комментария

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jeckk
Прикольно написано про Вернера: "Вернер забил"... Нападающий забил один из 6ти...
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Enotaz24
Бедный Шальке
0
0
0
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Ovsyankin
Шальке 1-6
+3
0
+3
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Виталий Желтоусов
Быки вперёд!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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