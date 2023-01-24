«Лейпциг» разгромил «Шальке» на выезде – 6:1. Вернер забил, у Ольмо 1+2

«Лейпциг» разгромил «Шальке» в выездном матче Бундеслиги.

Команда Марко Розе одержала победу в 17-м туре чемпионата Германии со счетом 6:1. Уже к перерыву гости вели со счетом 4:0 – сделал дубль, также забили и .

На 56-й минуте полузащитник «Шальке» Соитиро Кодзуки отыграл один мяч, но в концовке « » забил еще два мяча – отличились и Юссуф Поульсен. Отметим, что до этого Ольмо ассистировал Хенрихсу и Вернеру.

В данный момент «Лейпциг», набравший 32 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» идет последним с 9 баллами.