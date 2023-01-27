У Ольмо для «Барсы» и «Реала» будут отступные 60 млн евро, для «МЮ» и других клубов 70-75 млн
Дани Ольмо включит в контракт отступные для «Барселоны» и «Реала».
«РБ Лейпциг» не собирается продавать 24-летнего испанца зимой и планирует продлить договор с атакующим полузащитником.
Ольмо очень хочет перейти в топ-клуб Ла Лиги, поэтому намерен включить в новое соглашение две суммы отступных.
Как передает журналист Bild Кристиан Фальк, «Барселона» или «Реал» смогут подписать хавбека сборной Испании за 60 миллионов евро, а «Манчестер Юнайтед» или другие клубы, которые заинтересованы в нем, – за 70-75 млн.
Дани забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 16 матчах за клуб Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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-100 доллар
Бен Туркум
-Туркмесен кардашим?!, 1 доллар кардашим
С чем из написанного ты по факту не согласен?
Или это тупо обида, за то что в недавней игре с МЮ, надавали по твоему нику))?
В Барсу бы ему!
Вот если бы сказал про Челси, даже про МЮ не подумал бы так. Но если про всю Лигу говоришь, в которой Сити например за гроши купилХолланда , или же Ливер с Тоттенхемом то это явно горит)
И не смей говорить про 100 миллионные трансферы АПл, напомню всяких Азаров и Коутов