Дани Ольмо включит в контракт отступные для «Барселоны» и « ».

« » не собирается продавать 24-летнего испанца зимой и планирует продлить договор с атакующим полузащитником.

Ольмо очень хочет перейти в топ-клуб , поэтому намерен включить в новое соглашение две суммы отступных.

Как передает журналист Bild Кристиан Фальк, « » или «Реал» смогут подписать хавбека сборной Испании за 60 миллионов евро, а « » или другие клубы, которые заинтересованы в нем, – за 70-75 млн.

Дани забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 16 матчах за клуб Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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