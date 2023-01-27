У Ольмо для «Барсы» и «Реала» будут отступные 60 млн евро, для «МЮ» и других клубов 70-75 млн

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо включит в контракт отступные для «Барселоны» и «Реала».

«РБ Лейпциг» не собирается продавать 24-летнего испанца зимой и планирует продлить договор с атакующим полузащитником.

Ольмо очень хочет перейти в топ-клуб Ла Лиги, поэтому намерен включить в новое соглашение две суммы отступных.

Как передает журналист Bild Кристиан Фальк, «Барселона» или «Реал» смогут подписать хавбека сборной Испании за 60 миллионов евро, а «Манчестер Юнайтед» или другие клубы, которые заинтересованы в нем, – за 70-75 млн.

Дани забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 16 матчах за клуб Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Изящный черпачок Дани Ольмо: перекинул пятерых защитников и вратаря «Шальке» – прямо в девятку

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Кучеренко
А для "Краснодара" какой ценник будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
рашпиль
Ответ Адепт Суперлиги
Такое должно быть в контакте каждого футболиста! Для апловских мешков автоматически на 15-20% выше начальная сумма торга!
Почему малолетки называют богатые клубы мешками?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tille
Ответ Yapyapo
так мусолили ситуацию с Писарским/Сычевым и Зенитом. А тут вот как…
У Ольмо тоже в пять раз отступные ниже, да?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Баркамол Абдулла
Хоу матч банан ?
-100 доллар
Бен Туркум
-Туркмесен кардашим?!, 1 доллар кардашим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DavidRobertJosephBeckham
Ответ Overkiller
Вы уже об этом им сообщили?
Даже слухов никаких не было про Ольмо, МЮ к новости с потолка приписали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg Nikolaev
Кукурелья номер 2, да ещё и играет в пятой лиге, ну каким надо быть недалёким, что бы взять игрока из бундеслиги дороже десятки, жизнь ничему людей не учит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Kortenko
Ответ человек-муравей человек-физрук
для Челси... ну вы знаете :)
не знаю, МЮ с Антохой не перебить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yoursistersboyfriend
Ответ DenizKios
В Реал
Вальверде, Кроос, Модрич, Тчуамени, Камавинга, Себальос - куда его ставить то...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
Ответ DavidRobertJosephBeckham
МЮ он не нужен.
Вы уже об этом им сообщили?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
priova 2
Ответ человек-муравей человек-физрук
для Челси... ну вы знаете :)
Теперь я умею разгадывать ребусы. Всю жизнь бббб... их ненавидел. Оказалось что это не так сложно. Спасибо вам и Челси за поднятие моей самооценки ✊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madhamish
Не купить Ольмо за 60, а купить раздолбая Торреса за 60, это, конечно, сильно. К Хави большие вопросы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yoursistersboyfriend
Ответ WESTERN-
Все таки недотягивает он для топ клуба
Ну для топ-клуба да, а для участника ЛЕ в самый раз :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ibra207
Ответ Яйца Тен Хага
Не говори гоп ! Смотри, что бы по весне карточный домик не посыпался .
А где ты тут «гоп» увидел?
С чем из написанного ты по факту не согласен?
Или это тупо обида, за то что в недавней игре с МЮ, надавали по твоему нику))?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Power Lifting
Ольмо топ игрок! В Реале … куда?
В Барсу бы ему!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
Надеюсь, Фло не поведётся на этого ограниченного игрока.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яйца Тен Хага
Ответ ibra207
к земляку, в Арсенал. Сейчас отличное время. Команда преодолела кризис и на подъеме. С молодым умным тренером и стабильным финансовым положением. Отличный вариант для Ольмо
Не говори гоп ! Смотри, что бы по весне карточный домик не посыпался .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DavidRobertJosephBeckham
МЮ он не нужен.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DenizKios
Ответ Муслим Атангулов
Ольмо на чм хорошо сыграл , а так думаю обычный игрок
Ольмо по молодежке одним из лучших был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ siragh@yandex.ru
ЧМ существенно должен был снизить цену на игроков сб.Испании
И сборной Германии тоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DenizKios
В Реал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Armen Azaryan
Ответ Адепт Суперлиги
Такое должно быть в контакте каждого футболиста! Для апловских мешков автоматически на 15-20% выше начальная сумма торга!
Что так рвет пукан от Апл овских денег?
Вот если бы сказал про Челси, даже про МЮ не подумал бы так. Но если про всю Лигу говоришь, в которой Сити например за гроши купилХолланда , или же Ливер с Тоттенхемом то это явно горит)
И не смей говорить про 100 миллионные трансферы АПл, напомню всяких Азаров и Коутов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
siragh@yandex.ru
ЧМ существенно должен был снизить цену на игроков сб.Испании
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манюшный
Ответ Адепт Суперлиги
Такое должно быть в контакте каждого футболиста! Для апловских мешков автоматически на 15-20% выше начальная сумма торга!
Для АПЛовчких мешков или для испанских нищебродов рычагистов?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antoshka-2
Ответ Yapyapo
так мусолили ситуацию с Писарским/Сычевым и Зенитом. А тут вот как…
ну так у Писарского для всех 1 млрд, а для Зенита - 200 млн. Будь для Зенита ценник в 750 млн, отнеслись бы с "пониманием"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Муслим Атангулов
Ольмо на чм хорошо сыграл , а так думаю обычный игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий