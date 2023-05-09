Георгий Джикия: «Спартак» – конкурент «Зенита». Мы им даем отпор»
Георгий Джикия заявил, что «Спартак» дает отпор «Зениту».
Московская команда уступила петербуржской в матче 26-го тура Мир РПЛ (2:3). Эта победа позволила сине-бело-голубым оформить чемпионство.
«Я увидел положительные моменты в последней игре с «Зенитом».
Конечно, «Спартак» является конкурентом «Зенита». У нас с ними были и победы, и ничейные результаты. Мы им конкуренты и даем отпор.
Я вижу хорошие моменты в игре с ними, как в прошедшей игре, так и в прошлых матчах», – сказал защитник «Спартака».
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5 матчей в этом сезоне, 4 поражения Спартака. Единственная кб-победа в группе кубка, где считай никто не вылетал и турнирное значение матча было невелико.
Ну и напомню заголовок воскресной новости - "«Спартак» 11 лет не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге". Конкуренты. Твердо и четко.
Из под мёртвого Алипа на кубок позабивали, теперь называют это победами)))
И Сочи,и ахмат,и Химки даже.
Только они не трубят об этом)
А у Спартака все прям зомбированы тем,что навязали борьбу
А как иначе?
Каждый матч 7 игр!!!! подряд левый пенльти, только что с Ростовом не смогли натянуть, просто повода не было.
Если бы не волшебной чаёк с судьми, уже 8-ми шли между Динамо и Оренбургом.
Всё, что вы могли против Зенита это всю игру лупить по ногам и пихаться локтями, но когда один раз за игру вам пихнули локтем, вы тут же вой подняли как больные.