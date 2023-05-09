Георгий Джикия: «Спартак» – конкурент «Зенита». Мы им даем отпор»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия заявил, что «Спартак» дает отпор «Зениту».

Московская команда уступила петербуржской в матче 26-го тура Мир РПЛ (2:3). Эта победа позволила сине-бело-голубым оформить чемпионство.

«Я увидел положительные моменты в последней игре с «Зенитом».

Конечно, «Спартак» является конкурентом «Зенита». У нас с ними были и победы, и ничейные результаты. Мы им конкуренты и даем отпор.

Я вижу хорошие моменты в игре с ними, как в прошедшей игре, так и в прошлых матчах», – сказал защитник «Спартака».

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52 комментария

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Илья Храбров
Даете отпор, при этом каждый раз отдавая 3 очка?
+80
-6
+74
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fil_spb
"Мы им конкуренты и даем отпор"

5 матчей в этом сезоне, 4 поражения Спартака. Единственная кб-победа в группе кубка, где считай никто не вылетал и турнирное значение матча было невелико.

Ну и напомню заголовок воскресной новости - "«Спартак» 11 лет не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге". Конкуренты. Твердо и четко.
+65
-3
+62
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Oleg Olegov
Победы)
Из под мёртвого Алипа на кубок позабивали, теперь называют это победами)))
+32
-7
+25
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Геннадий Тёкин
Ответ Илья Храбров
Даете отпор, при этом каждый раз отдавая 3 очка?
Усыпляют бдительность противника)).
+20
-3
+17
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MstAndreev
15 очков отставания. Какой-то отпор на коленях получается)
+16
0
+16
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gustavo1097
15 очков разница. Конкуренты тоже мне😂
+14
0
+14
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Ален Делон
Зениту отпор все дают.
И Сочи,и ахмат,и Химки даже.
Только они не трубят об этом)
А у Спартака все прям зомбированы тем,что навязали борьбу
А как иначе?
+12
-1
+11
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antiginer
Такой же конкурент как и остальные 15 команд-соперников по лучшей лиге мира.И нечего себя выпячивать.Отпор…Наверняка есть команды,которые спокойно и без шума отобрали больше очков у Зенита,чем Спартак.Просто любой ожидаемый обсер Спартака,когда случается вызывает недельное бурление говн.И так из года в год.А о том,как Спартак отскакивает благодаря помощи судей предпочитают не вспоминать.В порядке напоминания,последний раз в игре с Ростовом.Борцы за чемпионство…Уже бы не позорились.Отползли и молча обтекайте.
+11
-2
+9
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0:4 на спотифай камп ноу
7:1 русская классика, вот это отпор всем отпорам отпор.
+10
-3
+7
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mahurat
Во фразе:" Мы им даем отпор..." последнее слово лишнее, футболист его не говорил.
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Кирилл.С-Пб
Да как-то отпор далеко не всегда вы даёте)))
+6
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Взвешенный вомбат Китая
Самому не смешно?
+4
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ЗЕНИТ65
Ответ Кирилл.С-Пб
Да как-то отпор далеко не всегда вы даёте)))
Зато глубоко.)))
+5
-1
+4
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Владислав88
Вы даже Акрону и Ростову дома без помощи судьи отпор дать не можете. И с мёртвым Динамо только через левый пенальти на ничью отскакиваете. Не смешите людей.
Каждый матч 7 игр!!!! подряд левый пенльти, только что с Ростовом не смогли натянуть, просто повода не было.
Если бы не волшебной чаёк с судьми, уже 8-ми шли между Динамо и Оренбургом.
Всё, что вы могли против Зенита это всю игру лупить по ногам и пихаться локтями, но когда один раз за игру вам пихнули локтем, вы тут же вой подняли как больные.
+4
0
+4
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Owen_the_Simple
Звучит, как аутотренинг.
+5
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breezy
К сожалению, в очередной раз больше за пределами поля, нежели на нем.
+5
-2
+3
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Abriel
Ответ Михаил Александров
Даёте отпор? Даете 3 очка!
6! фарм жи
+3
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+3
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Shadow1882
Факел в этом сезоне больше очков набрал против Зенита даже...
+4
-1
+3
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Юрий Кечко
Ответ fil_spb
"Мы им конкуренты и даем отпор" 5 матчей в этом сезоне, 4 поражения Спартака. Единственная кб-победа в группе кубка, где считай никто не вылетал и турнирное значение матча было невелико. Ну и напомню заголовок воскресной новости - "«Спартак» 11 лет не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге". Конкуренты. Твердо и четко.
Справедливости ради 3 поражения , давайте не коверкать матчасть , пусть ее коверкают только кб сектанты ))
+5
-3
+2
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fil_spb
Ответ Юрий Кечко
Справедливости ради 3 поражения , давайте не коверкать матчасть , пусть ее коверкают только кб сектанты ))
Именно 4. В любых статистических сборниках так и будет. 2 поражения в РПЛ, 1 в матче за Суперкубок и 1 в кубке. Да, по пенальти, этого и не отрицаю, но регламентом кубка ничьи в принципе не предусмотрены, так что и там было поражение Спартака. Пусть со * будет.
+2
0
+2
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Архитектор Мендисабаль
Ну, в этом сезоне Зенит везёт тушинцам +15 всего. До +33, как было в позапрошлом сезоне, не достанут. Так что да, отпор нехилый, отыграли 15 очков...
+3
-1
+2
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jdrk
Ответ Oleg Olegov
Победы) Из под мёртвого Алипа на кубок позабивали, теперь называют это победами)))
Ну не надо, он не мёртвый, просто деревянный)
+2
0
+2
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Ростов-на-Дону
Жора-привоз -- это дырка в обороне спартака.
+4
-2
+2
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wlad wasew
Больше отпоров !!! Не теряйте знаменитую хватку !!! Не меньше трёх !!!
+3
-1
+2
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rigoberka_pes
Когда последние раз побеждали в чемпионате? В 2017? Ага, конкуренты😂😂
+3
-1
+2
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