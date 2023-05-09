Георгий Джикия: «Спартак» – конкурент «Зенита». Мы им даем отпор»

Георгий Джикия заявил, что «Спартак» дает отпор «Зениту».

Московская команда уступила петербуржской в матче 26-го тура Мир (2:3). Эта победа позволила сине-бело-голубым оформить чемпионство.

«Я увидел положительные моменты в последней игре с «Зенитом».

Конечно, «Спартак» является конкурентом « ». У нас с ними были и победы, и ничейные результаты. Мы им конкуренты и даем отпор.

Я вижу хорошие моменты в игре с ними, как в прошедшей игре, так и в прошлых матчах», – сказал защитник « ».

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