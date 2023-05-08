Обамеянг – болельщику: «Я хотел бы вернуться в «Барсу». Посмотрим, получится ли»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг соцсети Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону».

Один из болельщиков выложил видео в социальных сетях, на котором спрашивает форварда «Челси» о его будущем и говорит, что хотел бы видеть его в «Барселоне».

«Я тоже хотел бы вернуться в «Барсу». Посмотрим, получится ли», – ответил Обамеянг болельщику.

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2022 года. В текущем сезоне у форварда лишь один гол в 15 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Челси» может отпустить Обамеянга бесплатно летом. В числе клубов, интересующихся 34-летним форвардом, называются «Барселона», «Атлетико» и «Милан». По информации Sky Sports, для «Барселоны» возвращение Обамеянга является приоритетом.

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15 комментариев

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ZaSvabody
Ответ Артём Никулин
Что творится. Его же Барса год назад вышвыривала из клуба, а теперь опять подписать хочет?
Никто его не вышвыривал. Обамеянг пришел в Барсу зимой и стал лучшим бомбардиром за этот период. Но в Барселону пришел Левандовски и зарплатную ведомость нужно было разгружать, а Тухелю нужен был нападающий. Вроде бы все сошлось и Аубу продали, но Тухеля уволили. Сейчас Барса и Ауба пытаются повторить успех полуторагодичной давности, но Челси обидно бесплатно отпускать чувака, за которого они заплатили деньги.
+13
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Alexlagodny
Возвращайся, ты нам нужен !
+7
-2
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Артём Новиков
Ответ Артём Никулин
Что творится. Его же Барса год назад вышвыривала из клуба, а теперь опять подписать хочет?
Он хотел в зону ЛЧ, и главное - в команду к Тухелю. Но Боули выгнал Томаса, "Челси" ближайшие несколько лет светит Лига Конференций... Неудивительно, что Ауба хочет обратно.
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Михаил Зобнин
Зря расставались
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Syndycate
Круговорот Обамы в природе
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DHARMA Initiative
А есть здесь, среди нас хоть один болельщик Барсы, который не хотел бы возвращения Абы? И если да то почему?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Барселоне нужно конечно брать форварда на замену Левандовски, но явно помоложе и с з/п пониже для не основного игрока.
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Feniks91
Ответ ZaSvabody
Никто его не вышвыривал. Обамеянг пришел в Барсу зимой и стал лучшим бомбардиром за этот период. Но в Барселону пришел Левандовски и зарплатную ведомость нужно было разгружать, а Тухелю нужен был нападающий. Вроде бы все сошлось и Аубу продали, но Тухеля уволили. Сейчас Барса и Ауба пытаются повторить успех полуторагодичной давности, но Челси обидно бесплатно отпускать чувака, за которого они заплатили деньги.
Полностью согласен
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alberto-m
Ответ Syndycate
Круговорот Обамы в природе
🤣🤣🤣🤣
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