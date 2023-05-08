Обамеянг – болельщику: «Я хотел бы вернуться в «Барсу». Посмотрим, получится ли»
Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону».
Один из болельщиков выложил видео в социальных сетях, на котором спрашивает форварда «Челси» о его будущем и говорит, что хотел бы видеть его в «Барселоне».
«Я тоже хотел бы вернуться в «Барсу». Посмотрим, получится ли», – ответил Обамеянг болельщику.
Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2022 года. В текущем сезоне у форварда лишь один гол в 15 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Челси» может отпустить Обамеянга бесплатно летом. В числе клубов, интересующихся 34-летним форвардом, называются «Барселона», «Атлетико» и «Милан». По информации Sky Sports, для «Барселоны» возвращение Обамеянга является приоритетом.
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