Обамеянг – болельщику: «Я хотел бы вернуться в «Барсу». Посмотрим, получится ли»

Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону».

Один из болельщиков выложил видео в социальных сетях, на котором спрашивает форварда « » о его будущем и говорит, что хотел бы видеть его в «Барселоне».

«Я тоже хотел бы вернуться в «Барсу». Посмотрим, получится ли», – ответил Обамеянг болельщику.

перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2022 года. В текущем сезоне у форварда лишь один гол в 15 матчах .

Ранее сообщалось, что «Челси» может отпустить Обамеянга бесплатно летом. В числе клубов, интересующихся 34-летним форвардом, называются « », «Атлетико» и «Милан». По информации Sky Sports, для «Барселоны» возвращение Обамеянга является приоритетом.