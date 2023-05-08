Гвардиола перед «Реалом»: «Однажды «Ман Сити» выйдет в финал ЛЧ и выиграет. Приехали в Мадрид за этим, а не за реваншем»

Пеп Гвардиола рассказал о намерении «Манчестер Сити» выбить «Реал».

Второй год подряд команды встречаются в полуфинале чемпионов. В 2022-м испанцы уступили в Англии со счетом 3:4 и победили дома 3:1.

«В прошлом сезоне мы приехали сюда с надеждой выйти в финал. Мы хорошо играли в обоих матчах. Но этого было недостаточно.

Однако что было – то уже в прошлом. Мы приехали не за реваншем. Это просто еще одна возможность.

Однажды мы добьемся своего. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его. И мы приехали сюда с целью добиться этого в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне не получилось, потому что мы встречались с «Реалом», который точно знает, что нужно делать в этом соревновании. Но чем больше мы будем играть с ним или другими топ-командами, тем ближе к триумфу мы будем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Матч « » – « » начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени.