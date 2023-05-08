Гвардиола перед «Реалом»: «Однажды «Ман Сити» выйдет в финал ЛЧ и выиграет. Приехали в Мадрид за этим, а не за реваншем»
Пеп Гвардиола рассказал о намерении «Манчестер Сити» выбить «Реал».
Второй год подряд команды встречаются в полуфинале Лиги чемпионов. В 2022-м испанцы уступили в Англии со счетом 3:4 и победили дома 3:1.
«В прошлом сезоне мы приехали сюда с надеждой выйти в финал. Мы хорошо играли в обоих матчах. Но этого было недостаточно.
Однако что было – то уже в прошлом. Мы приехали не за реваншем. Это просто еще одна возможность.
Однажды мы добьемся своего. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его. И мы приехали сюда с целью добиться этого в нынешнем сезоне.
В прошлом сезоне не получилось, потому что мы встречались с «Реалом», который точно знает, что нужно делать в этом соревновании. Но чем больше мы будем играть с ним или другими топ-командами, тем ближе к триумфу мы будем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Матч «Реал» – «Ман Сити» начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени.
Удачи обеим командам. Пусть победит сильнейший!
проходит команда, которая сильнее в этом противостоянии на данный момент.
хороший пример Барса - ПСЖ. ответная игра судейский цирк с конями, но Барса больше хотела и свое брала как могла, а ПСЖ приехал отбывать номер.
приметы: любит пить молоко и есть морковку