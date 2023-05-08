Гвардиола перед «Реалом»: «Однажды «Ман Сити» выйдет в финал ЛЧ и выиграет. Приехали в Мадрид за этим, а не за реваншем»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о намерении «Манчестер Сити» выбить «Реал».

Второй год подряд команды встречаются в полуфинале Лиги чемпионов. В 2022-м испанцы уступили в Англии со счетом 3:4 и победили дома 3:1.

«В прошлом сезоне мы приехали сюда с надеждой выйти в финал. Мы хорошо играли в обоих матчах. Но этого было недостаточно.

Однако что было – то уже в прошлом. Мы приехали не за реваншем. Это просто еще одна возможность.

Однажды мы добьемся своего. Однажды мы выйдем в финал и выиграем его. И мы приехали сюда с целью добиться этого в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне не получилось, потому что мы встречались с «Реалом», который точно знает, что нужно делать в этом соревновании. Но чем больше мы будем играть с ним или другими топ-командами, тем ближе к триумфу мы будем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Матч «Реал» – «Ман Сити» начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени.

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58 комментариев

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Расул Самедов
удачи желаю именно ему, заслужил
+42
-19
+23
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Парвин Абилов
Будееет ЖАРАААА , ВЕРЮ РЕААААААЛЛЛЛЛЛ)
+26
-8
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RealOneLove
Сити фаворит, но Реал тоже не надо заранее списывать со счетов. Думаю, что все решится как и в прошлый раз, во втором матче. Но, на этот раз Сити будет играть дома.

Удачи обеим командам. Пусть победит сильнейший!
+11
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+11
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Данил Луговский
Ответ DolJun
надеюсь это случится уже без гвардиолы у руля сити
Даже без Гвардиолы, Сити будет побеждать фк Мем, во главе с гением Боулингом
+13
-3
+10
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mansur_axe
Сити каждый год чуть чуть не везёт, даже слепой видел как Сити бывая по игре лучше вылетал. Хави правильно сказал, что в ЛЧ не всегда побеждает лучший. Отдельно взятый матч может выиграть кто угодно.
+14
-7
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca_mania
4-0 в пользу Ман Сити, мой прогноз
О... боги...
+12
-5
+7
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Расул Самедов
Ответ Rad0
Когда у тебя много вариантов для построения состава, то и стуктуру инры легче построить. Гвардиола - тренер, у которого больше всего вариантов среди всех тренеров.
это отменяет величие его?
+7
-2
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U
Это,кстати, правильный подход. Все эти реваншисты плохо заканчивали.
+5
0
+5
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Aram Avanesian
Ответ Rad0
Когда у тебя много вариантов для построения состава, то и стуктуру инры легче построить. Гвардиола - тренер, у которого больше всего вариантов среди всех тренеров.
А вы не задумывались, почему именно у Гвардиолы есть такая возможность? Почему те кто были готовы делать большие инвестиции в проект выбоали Гвардиолу ? МЮ , Челси и еще несколько клубов по тратам не отстают от Сити , а то и превосходят , большая часть этих трансферов получаются провальными , результатов нет . Гвардиола тот кто точно знает какой игрок ему нужен и для чего нужен , у Сити провальных трансферов практически нет , а тот кто не оправдывает нажежды продаётся за довольно таки приличную сумму
+5
-1
+4
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Bogdan Fedyuk
Ответ DolJun
надеюсь это случится уже без гвардиолы у руля сити
тебе бы на не вылет в чемпионшип надеяться ...
+5
-1
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Геннадий Чеботарев
Ответ Расул Самедов
удачи желаю именно ему, заслужил
а чем он заслужил? тем что освоил больше двух лярдов бабла?
+19
-16
+3
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BananaMantana
Ответ mansur_axe
Сити каждый год чуть чуть не везёт, даже слепой видел как Сити бывая по игре лучше вылетал. Хави правильно сказал, что в ЛЧ не всегда побеждает лучший. Отдельно взятый матч может выиграть кто угодно.
поэтому и сделали 2 матча. это не удача уровня национальных кубков. тут на решение задачи есть два матча.
проходит команда, которая сильнее в этом противостоянии на данный момент.

хороший пример Барса - ПСЖ. ответная игра судейский цирк с конями, но Барса больше хотела и свое брала как могла, а ПСЖ приехал отбывать номер.
+4
-1
+3
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Отец Абду
Когда то вышли в финал, но проиграли:)
+6
-3
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yarmuck
Ответ DolJun
надеюсь это случится уже без гвардиолы у руля сити
Зависть плохое чувство)
+2
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Tristan...
Ответ Bogdan Fedyuk
тебе бы на не вылет в чемпионшип надеяться ...
В последнем матче Челси гарантировал себе прописку в АПЛ на следующий сезон. Цель этого сезона достигнута
+2
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serginn
Пора ребятки, финальный кусочек паззла есть, надо завершать картину.
+4
-2
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Barca_mania
4-0 в пользу Ман Сити, мой прогноз
+17
-16
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Arturs Stasens
Плохо что Милитао не будет :(
Это преимущество. А вот в ответе он к сожалению выйдет
+2
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Nogoi89
Пеп должен в этом году, не может столько не везти. Но, Реал, конечно, не пальцем деланый.
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Arturs Stasens
Плохо что Милитао не будет :(
+3
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Артур Мкртычян
Ответ Любезный Коссутий
возможно, в следующий раз, Пеп
или в этот
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serginn
После прошлого полуфинала Сити теперь регулярно даже с аутсайдерами сушит последние минуты у углового). Пепу при всей браваде тот матч немало нервишек отнял.
+1
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Нионель Ералду
Ответ serginn
Пора ребятки, финальный кусочек паззла есть, надо завершать картину.
огромный такой кусочек пазла, размером с лося
приметы: любит пить молоко и есть морковку
0
0
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Bogdan Fedyuk
Ответ Tristan...
В последнем матче Челси гарантировал себе прописку в АПЛ на следующий сезон. Цель этого сезона достигнута
:D
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Ман Сити
Ответ Иван Иванов
Жалко терять такие команды на столь ранней стадии,могли бы встретиться в финале если бы не дурацкая жеребьевка.
Это и есть финал. Но это даже круче что финал из 2-х матчей, а не одного. Вспоминая финал с Челси было бы намного круче если бы было 2 матча тогда
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