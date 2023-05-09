Пеп Гвардиола: «Если готовишься к сезону только с мыслью об ЛЧ, после вылета остаешься ни с чем – а ее почти всегда выигрывает «Реал». Цель «Ман Сити» – стабильность»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рассказал, какая цель для него важнее победы в Лиге чемпионов.

«Наша цель — выступать стабильно, как можно ближе подойти к завоеванию трофея, и в итоге нам это удастся.

Если ты готовишься к сезону только с мыслью о Лиге чемпионов, то, потерпев в ней поражение, остаешься ни с чем, потому что этот турнир почти всегда выигрывает «Реал».

Я бы хотел, чтобы мы провели два таких же матча, как в прошлом полуфинале. Но я не думаю, что это возможно.

В Манчестере мы провели выдающийся матч, в ответной игре тоже были очень хороши, но этого не хватило. И вот мы попытаемся добиться своего снова», — сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Казалось бы только Холланда не хватало этой команде. Если и с ним Сити не пройдёт, то Яя Туре не снял проклятие)
+73
-4
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Грамотно всё говорит Гвардиола. Но без трофея ЛЧ всё равно остаётся некая незавершенность.

Хотя если Сити под руководством Пепа догонит Арсенал по кол-ву чемпионств - тут и без ЛЧ будет топ
+56
-3
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeremy Fraser
Ответ onegin2007
Мне кажется, Гвардиола прям уважает Реал, это то, как подойти к чему-то такому важному в твоей жизни в осознанном состоянии и постараться преодолеть.
Конечно уважает, как и Ливерпуль, но думаю вью это скорее попытка снять напряжение и своих игроков направить в нужное русло и быть собранными, а чужих чуть расслабить (но тут все понимают бессмысленность, даже он сам))
+50
-2
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
onegin2007
Мне кажется, Гвардиола прям уважает Реал, это то, как подойти к чему-то такому важному в твоей жизни в осознанном состоянии и постараться преодолеть.
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ onegin2007
Мне кажется, Гвардиола прям уважает Реал, это то, как подойти к чему-то такому важному в твоей жизни в осознанном состоянии и постараться преодолеть.
Конечно уважает, равно как и игроки Сити. Тоже самое касается и Анчелотти, он очень уважает Пепа и игроки Мадрида уважают его и его подопечных. Это только болельщики могут оскорблять друг друга и прочее. Встречаются две шикарные команды, противостояние которых достойно финала Лиги Чемпионов, надеюсь увидим шикарную игру в исполнении команд и пусть победит сильнейший.
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Grabenovsky
прогнозам не поддаются вообще эти 2 матча, что 0:5 что 5:0 , что 0:0 возможно
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
настал тот момент когда у Пепа начинаются игры разума, которые обычно ни к чему хорошему не приводят
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Amelina_ Landau
Ответ Talgat Ergeshov
а я почему-то думаю про счет 5-1 в пользу реала,что маловероятно,но все же🤔 не знаю почему,но засел этот счет и я буду надеяться,чтоб он оказался верным😁 р.с. хотелось бы быть нейтральным болельщиком и увидеть огненный матч,но придется либо горевать или же умирать от счастья🤨
Если Реал сделает 5-1 , то я приглашаю тебя на неделю за мой счёт в Приэльбрусье. Эссенциале только прихвати. ) На радостях могу в Батуми доставить ночным рейсом.)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удачи,Пеп! Надеюсь,все прошлогодние ошибки будут учтены и команда выйдет в финал!💙👍
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
humanswarrior5
Ответ Syog1010
Реал еле выцарапал кубок у Осасуны, проиграл Жироне и Сосьедаду в течение месяца. Сити в адовой форме, уничтожает всё на пути. В прошлом году был сопоставимый расклад перед встречей, но всё же тот Реал был сильнее, лидеры всё таки на год постарели, трансферы не особо усилили, а Сити наоборот, на голову сильнее себя самого годичной давности, и дело не только в Холланде. В этом противостоянии интрига, увы, сильно притянута за уши, Сити относительно спокойно пройдет дальше.
Не сказал бы, что Сити уничтожают всех на пути. У них есть отличные матчи, как с Арсеналом, но есть матчи как с Лидсом, когда они чуть не слили победный матч в концовке, ровно как с Реалом год назад. Кроме того, можно заметить, что Сити в этом году очень часто пропускают минимум один даже от соперника, которого они развалили по частям. С Реалом все далеко не закрыто.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Сити каждый год чуть не везёт, видел как Сити бывая по игре лучше вылетал. Надеюсь, что в двухматчевом противостоянии всё-же победит Реал
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Стабильность - значит не выигрывать ЛЧ?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никанор Еселев
Ответ Фан Рубина
Стабильность - значит не выигрывать ЛЧ?
В том числе, бро
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вагаб Магомедов
Ответ Syog1010
Реал еле выцарапал кубок у Осасуны, проиграл Жироне и Сосьедаду в течение месяца. Сити в адовой форме, уничтожает всё на пути. В прошлом году был сопоставимый расклад перед встречей, но всё же тот Реал был сильнее, лидеры всё таки на год постарели, трансферы не особо усилили, а Сити наоборот, на голову сильнее себя самого годичной давности, и дело не только в Холланде. В этом противостоянии интрига, увы, сильно притянута за уши, Сити относительно спокойно пройдет дальше.
В прошлом году была та же самая песня
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Falsegoalkeeper
Ответ rigobersong
Должун стареет, в лучшие годы уже бы первый написал, что Пеп заранее ищет отмазы:)) Вообще работать не хочет, все самому приходиться делать:))
Его schokkk подменяет в последнее время. Должун возможно напился на радостях после великой победы над бормутом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kidlax
Почему «оБ лиге чемпионов»?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Amelina_ Landau
Ответ kaka10
Казалось бы только Холланда не хватало этой команде. Если и с ним Сити не пройдёт, то Яя Туре не снял проклятие)
Тогда надо будет к Погба обращаться...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Сенченко
Ответ kaka10
Казалось бы только Холланда не хватало этой команде. Если и с ним Сити не пройдёт, то Яя Туре не снял проклятие)
Если с ним Сити не пройдет , то Селюк - «дискобол» лучше сказать 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ключников
Вот прямо "Об ЛЧ" сказал?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Не было Холанда! Грилиш не реализовывал 100% моменты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бехзод Арипов
Ответ _Amelina_ Landau
Если Реал сделает 5-1 , то я приглашаю тебя на неделю за мой счёт в Приэльбрусье. Эссенциале только прихвати. ) На радостях могу в Батуми доставить ночным рейсом.)
А вам доктор не нужен будет там случайно 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kunaguero
Ответ Kidlax
Почему «оБ лиге чемпионов»?
Моя не читать что писать а переводчик плоха переводить да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R902
Сити должен конечно проходить Реал, если магия Реала не включиться, то Сити в финале
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Ответ Андрей Хенто
Конечно уважает, равно как и игроки Сити. Тоже самое касается и Анчелотти, он очень уважает Пепа и игроки Мадрида уважают его и его подопечных. Это только болельщики могут оскорблять друг друга и прочее. Встречаются две шикарные команды, противостояние которых достойно финала Лиги Чемпионов, надеюсь увидим шикарную игру в исполнении команд и пусть победит сильнейший.
согласен, уважение превыше всего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Почти по Линекеру. В ЛЧ играет много команд, а побеждает всегда Реал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий