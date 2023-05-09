Пеп Гвардиола: «Если готовишься к сезону только с мыслью об ЛЧ, после вылета остаешься ни с чем – а ее почти всегда выигрывает «Реал». Цель «Ман Сити» – стабильность»

Пеп Гвардиола рассказал, какая цель для него важнее победы в Лиге чемпионов.

«Наша цель — выступать стабильно, как можно ближе подойти к завоеванию трофея, и в итоге нам это удастся.

Если ты готовишься к сезону только с мыслью о Лиге чемпионов, то, потерпев в ней поражение, остаешься ни с чем, потому что этот турнир почти всегда выигрывает « ».

Я бы хотел, чтобы мы провели два таких же матча, как в прошлом полуфинале. Но я не думаю, что это возможно.

В Манчестере мы провели выдающийся матч, в ответной игре тоже были очень хороши, но этого не хватило. И вот мы попытаемся добиться своего снова», — сказал главный тренер « ».