Анчелотти о «Ман Сити»: «Реалу» нужно остановить команду, порой кажущуюся неудержимой. Моменты у нас будут»

Карло Анчелотти отметил влияние Эрлинга Холанда на игру «Манчестер Сити».

« – очень опасный футболист. Дело не только в голах, но и в том, что от него исходит постоянная угроза.

Это очень цельная команда, которая умеет и защищаться, и атаковать. У нее есть четкое представление о том, в какой футбол она хочет играть. Так что речь не только о том, как остановить Холанда, а о том, как остановить команду, которая временами казалась неудержимой. Но у нас будут моменты, это будет равное противостояние.

В прошлом году « » был очень опасен, но Холанд дает этой команде кое-что новое. Она теперь может играть более прямолинейно, если нужно.

Исход противостояния будет решен в ответной игре, и мы хотим ехать в Манчестер с хорошим результатом за плечами», – сказал главный тренер « ».