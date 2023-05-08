Анчелотти о «Ман Сити»: «Реалу» нужно остановить команду, порой кажущуюся неудержимой. Моменты у нас будут»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Карло Анчелотти отметил влияние Эрлинга Холанда на игру «Манчестер Сити».

«Холанд – очень опасный футболист. Дело не только в голах, но и в том, что от него исходит постоянная угроза.

Это очень цельная команда, которая умеет и защищаться, и атаковать. У нее есть четкое представление о том, в какой футбол она хочет играть. Так что речь не только о том, как остановить Холанда, а о том, как остановить команду, которая временами казалась неудержимой. Но у нас будут моменты, это будет равное противостояние.

В прошлом году «Ман Сити» был очень опасен, но Холанд дает этой команде кое-что новое. Она теперь может играть более прямолинейно, если нужно.

Исход противостояния будет решен в ответной игре, и мы хотим ехать в Манчестер с хорошим результатом за плечами», – сказал главный тренер «Реала».

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54 комментария

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Roman
Ответ llolishe
Накрыть Де Брене и все Холланд в матчах с топ тимами всегда теряется
Против каких топов Холанд терялся в этом сезоне? Баварии забивал в двух играх, Боруссии забивал, Маню хет-трик делал, с Арсеналом делал 1+2, забивал Ливерпулю в кубке
+36
-2
+34
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи Реал Мадриду. Это будет очень сложный матч, но мы верим в королевский клуб
+45
-24
+21
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ChipsRobber
Ответ llolishe
Накрыть Де Брене и все Холланд в матчах с топ тимами всегда теряется
Когда вы накрываете Де Брейне, в дело вступают Гюндоган и Бернарду, способные решить матч и без Холланда.
+19
-7
+12
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Галым Нуркеев
Расклады и в прошлом году у Реала не ахти были, никто не верил в плей-офф в них. Но они взяли ЛЧ ,проехавшись по всем сильнейшим, пусть и с долей везения. Но везёт тем, кто выиграл)))
+13
-2
+11
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Андрей Хенто
Ответ llolishe
Накрыть Де Брене и все Холланд в матчах с топ тимами всегда теряется
Ну это на словах все просто и легко, так помимо Кевина там еще есть Гюндоган, Бернарду Силва и тот же Фоден которые тоже отлично выводят Холанда на ударную позицию.
+9
-1
+8
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Den-is
Футболисты Винисиус из Фулхэма и Родриго из Лидса забили в последних матчах Сити. Похоже у Сити комплекс на футболистов с этими именами))))
Думаю, эта связка снова зарешает)))
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serhio_ramos_
Ответ QWertY
Сити нужно пройти команду, которая славится отскоками и судейской помощью. Будет трудно
Сити что с барсой играет что ли
+15
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Андрей Хенто
Завтра нужно добыть нужный результат, будет неимоверно трудно, но верим в команду. Надеюсь, что завтра у Холанда и его компании будет не самый лучший день.
+8
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ChipsRobber
Моменты у вас будут, это точно.
Проблема в том, что у Сити, как я надеюсь, моментов будет на порядок больше.
+18
-12
+6
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Илья Бодров
Страшно и смешно думать что будет с Сити, если Реал опять камбэкнет на последних минутах, МС и Пеп психологически будут уничтожены и уйдет на покой, Холанд будет рыдать и МС постепенно начнет падать.
+10
-7
+3
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Abdul Aziz
есть у Анчелотти и у Реала такая фишка - они умеют выходить на поле в конкретном матче и выиграть его вне зависимости от уровня команды и состава. К сожалению
+4
-1
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Александр Рабонов
Ответ Илья Бодров
Страшно и смешно думать что будет с Сити, если Реал опять камбэкнет на последних минутах, МС и Пеп психологически будут уничтожены и уйдет на покой, Холанд будет рыдать и МС постепенно начнет падать.
Ага) Игроки начнут разрывать контракты,а шейхи после такого удара уничтожат клуб и больше ни шагу в сторону футбола не сделают))
+3
-1
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Виталий Ан
Жду более прагматичный матч в сравнении с прошлым годом. Анчелоти прав ( это каждый понимает) этот Сити более сбалансированный. Нет основной ставки на атаку. В защите очень прибавил Сити. Лично для меня что эта команда, что прошлогодняя сильнее Реала. Но нет огромного перевеса. Удачи Сити, заслужили свое нынешнее положение.
+3
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Granero-24
Завтра нас ждет супер матч! Будет жарко!
+2
0
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Артур Мкртычян
Ответ Илья Бодров
Страшно и смешно думать что будет с Сити, если Реал опять камбэкнет на последних минутах, МС и Пеп психологически будут уничтожены и уйдет на покой, Холанд будет рыдать и МС постепенно начнет падать.
парад рофляного бреда.
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Бухгалтер2021
не удивлюсь если Реал выиграет оба матча у бабла сити
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Alxx3xx
Ответ Галым Нуркеев
Расклады и в прошлом году у Реала не ахти были, никто не верил в плей-офф в них. Но они взяли ЛЧ ,проехавшись по всем сильнейшим, пусть и с долей везения. Но везёт тем, кто выиграл)))
Проехаышись с долей везения. Что то новенькое.
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Артем Гриднев
Ответ Александр Рабонов
Ага) Игроки начнут разрывать контракты,а шейхи после такого удара уничтожат клуб и больше ни шагу в сторону футбола не сделают))
а летом и Этихад под снос)
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Гоша Адамов
Ответ Den-is
Арсенал убери из списка. Там где матч с Холдингом в защите не считается. Его любой обыграет. Да и Бавария с Упомекано тоже не лучший пример) А если он еще и МЮ с Макгвайером забивал. Их тоже можешь не учитывать))))
Ну арсеналу он и без холдинга в составе забивал, в мю он забивал с вараном и каземиро. Ну и как будто алаба начо рюдигер такой уж непроходимый центр обороны
+1
0
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инок
Реал кубковая команда и этим все сказано. Успехов ему в двухматчевом противостоянии в полуфинале ЛЧ !
+2
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Marat Sultanov
Надеюсь на проход Сити. Между этими клубами всегда дальше проходил тот, кто играл ответку дома.
+6
-5
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QWertY
Сити нужно пройти команду, которая славится отскоками и судейской помощью. Будет трудно
+20
-19
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llolishe
Накрыть Де Брене и все
Холланд в матчах с топ тимами всегда теряется
+19
-18
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Руслан
У вас будут всего лишь моменты, а у них будут голы. Вы можете забивать сколько можете а Сити забьёт сколько захочет. Время халявных кубков закончено - жрецы.
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Alxx3xx
Ответ ChipsRobber
И Гюндоган, и Бернарду тоже играют нестандартно, но в другом стиле и на других позициях. И оба способны пробить любую топовую команду. Но мы посмотрим. Холланду труднее играть против автобусов, а т.к. Реал в эти игры не играет, моменты у норвежца будут, и от КДБ, и от других. В любом случае с Реалом, командой с фантастической волей к победе, легкой жизни у Сити не будет. Надеюсь конечно, что Сити пройдет, но как будет, так тому и быть.
Что то мне подсказывает, что единственный шанс Реала - это автобус в сочетании с невысоким прессингом.
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