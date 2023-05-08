Родриго перед «Ман Сити»: «Никто не знает, как остановить Холанда. Надеюсь, он не забьет «Реалу»

Родриго Гоэс выразил опасения в связи с предстоящей игрой против Эрлинга Холанда.

«Реал» примет « » в полуфинале чемпионов 9 мая.

«Сити» всегда выглядит пугающе. Это отличная команда, которая очень хорошо играет. Но мы уверены, что способны победить.

забивает много голов. Никто не знает, как его остановить, и я надеюсь, что ему не удастся нам забить», – заявил вингер « ».