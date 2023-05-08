Родриго перед «Ман Сити»: «Никто не знает, как остановить Холанда. Надеюсь, он не забьет «Реалу»
Родриго Гоэс выразил опасения в связи с предстоящей игрой против Эрлинга Холанда.
«Реал» примет «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов 9 мая.
«Сити» всегда выглядит пугающе. Это отличная команда, которая очень хорошо играет. Но мы уверены, что способны победить.
Холанд забивает много голов. Никто не знает, как его остановить, и я надеюсь, что ему не удастся нам забить», – заявил вингер «Реала».
Вывод ты 🤡🤡🤡
Витя Альварес танцует как Бог,
У Вити смещен седьмой позвонок©️😎
А если серьезно, надеюсь Холанд весь нефарт израсходовал в матче с Лидсом и с Реалом мазать не станет.
В таком случае, как же он сможет не забить?
... Если только играть не будет
И это не из-за Холланда )
Хотя конечно есть вариант что он линекера исполнит на травке , и будет ещё злее