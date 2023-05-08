Родриго перед «Ман Сити»: «Никто не знает, как остановить Холанда. Надеюсь, он не забьет «Реалу»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс выразил опасения в связи с предстоящей игрой против Эрлинга Холанда.

«Реал» примет «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов 9 мая.

«Сити» всегда выглядит пугающе. Это отличная команда, которая очень хорошо играет. Но мы уверены, что способны победить.

Холанд забивает много голов. Никто не знает, как его остановить, и я надеюсь, что ему не удастся нам забить», – заявил вингер «Реала».

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38 комментариев

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Криштиану Роналду
Выпускайте против него Рюдигера, и увидим на поле Годзиллу против Кинг Конга.
+52
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+48
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CHELSEA_2008
Какой же лютейший матч нас ждёт!)
+29
-2
+27
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RG26
Ответ GuruFutbola
И не узнаете)
Фанаты Барсы за неимением ПСЖ переобуваются в Сити?))
+24
-6
+18
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Фан АПЛ
Ответ Криштиану Роналду
Выпускайте против него Рюдигера, и увидим на поле Годзиллу против Кинг Конга.
в итоге забьёт Альварес
+12
-5
+7
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ GuruFutbola
Ты о чем
О том, что вчера только у тебя на Аве Мбаппе висел, а сегодня Сити
Вывод ты 🤡🤡🤡
+7
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+7
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Зизуха
Папа Карло любого остановит
+7
0
+7
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ZA.RMA
Родриго, главное чтобы ты смог забить 2 за 2 минуты и всё)
+14
-7
+7
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as009595@icloud.com
Пора его Голандом звать, человек гол
+5
-1
+4
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Причёска Бэйла
Ответ RG26
Фанаты Барсы за неимением ПСЖ переобуваются в Сити?))
Фанаты бабсы совсем недавно были фанатами осасуны)
+3
0
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фан АПЛ
в итоге забьёт Альварес
Ещё бы, ведь:
Витя Альварес танцует как Бог,
У Вити смещен седьмой позвонок©️😎
+2
-1
+1
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skywalker96
сити как обычно обсерится , а про пепку потом скажут, что он перемудрил)) ну, это, типа проиграл сам себе) знаем, проходили уже не раз
+7
-6
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RG26
Ответ Причёска Бэйла
Фанаты бабсы совсем недавно были фанатами осасуны)
За широту их душ мы их и ценим)
+1
0
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raiska123
Ответ GuruFutbola
И не узнаете)
Когда успел поменять клуб ?
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serginn
Ну Лидс остановил)
А если серьезно, надеюсь Холанд весь нефарт израсходовал в матче с Лидсом и с Реалом мазать не станет.
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tampa-bay
Ответ skywalker96
сити как обычно обсерится , а про пепку потом скажут, что он перемудрил)) ну, это, типа проиграл сам себе) знаем, проходили уже не раз
Именно, не понимаю почему все ставят на Сити, очевидно же что Пепке не пройти Реал. Холланд потеряется 100%
+2
-2
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ GuruFutbola
Ты меня с кем-то попутал
Уж тебя ни с кем не перепутаешь😂😂😂😂
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Юрий Кечко
Ответ Криштиану Роналду
Выпускайте против него Рюдигера, и увидим на поле Годзиллу против Кинг Конга.
Скорее косплей на Теренса и Филипса из Южного парка
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brace
Если никто не знает как остановить Холланда.
В таком случае, как же он сможет не забить?
... Если только играть не будет
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RealJericho
Тибальт все отобьет! Стена!
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Юрий Кечко
Ответ justadamso@icloud.com
Тебе лет 5? Верно ?
Пойду форточку открою
И это не из-за Холланда )
+1
-1
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Юрий Кечко
Подсыпать ему в бутылку с водой слабительное , и что бы когда он по традиции пукнул, обосрался и убежал в подтрибунку
Хотя конечно есть вариант что он линекера исполнит на травке , и будет ещё злее
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-3
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M93
Лига чемпионов турнир Родриго. Действуй. Ждём голов от тебя.
0
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Igor Molchanov
Лол
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Александр Елисеенко
Чёпик в дупло
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tampa-bay
Не переживай, не забьет, превратится в дно и потеряется
+3
-3
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