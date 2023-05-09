Кержаков о 5-м титуле «Зенита» подряд: «Чувства не притупляются. Это чемпионство самое важное. Я практически весь сезон сыграл в воротах и неплохо его провел»

Михаил Кержаков сказал, что 5-е чемпионство «Зенита» подряд стало для него самым важным.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 5-й титул подряд в Мир .

«Что надо делать, чтобы пошатнуть гегемонию «Зенита»? Я не знаю. Не хочу думать о других командах. Сосредоточен на своем клубе.

Есть ли ощущение, что с каждым чемпионством чувства притупляются? У меня нет.

Вот это чемпионство для меня самое важное. Я практически весь сезон сыграл в воротах. Это исторический момент – вторая звезда на эмблеме. И я неплохо провел сезон», – сказал .

Лишь четыре игрока «Зенита» взяли все пять титулов подряд. Кто они?