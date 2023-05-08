Михаил Кержаков о победном голе Сергеева «Спартаку»: «Позвонили в «камбечную», позвали Ваню, и он решил все вопросы»

Михаил Кержаков рассказал о победном голе «Зенита» в матче со «Спартаком» (3:2) в Мир РПЛ.

— Какие эмоции сейчас испытываете?

— Пока я не могу ответить на этот вопрос, еще не отошел от игры и такой концовки. Но я считаю, что игра заслуживает такого финала.

— Что у вас творилось внутри, когда был забит победный гол? Побежал праздновать к партнерам?

— Нет, я бы устал бежать. У себя на своем местечке попраздновал немного. Далеко было бежать.

— После пенальти было ли ощущение, что вы упустили победу?

— Немножко было, но позвонили в «камбечную», позвали Ваню, и он решил все вопросы, — сказал вратарь « ».