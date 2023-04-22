Депутат Терюшков: «Химки» избавились от балласта – агентов и людей из внешнего мира. Все прекрасно, отличный менеджмент, хороший тренерский штаб»

Теги Химки премьер-лига Россия Sports.ru Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков сообщил, что «Химкам» удалось избавиться от балласта и исправить ситуацию.

– Людей немного приходит, сложная турнирная ситуация. Вы думаете, «Химки» действительно нужны в РПЛ?

– Сложных ситуаций больше не будет. «Химки» избавились от балласта, агентских схем.

– Что за балласт?

– И агентов, и людей из внешнего мира, которые пытались воздействовать, манипулировать клубом.

– Но вы тоже теперь не в «Химках»?

– Я не в «Химках».

– Просто вы говорите, что в «Химках» больше нет балласта. И вас тоже больше нет в «Химках»…

– (смеется). Я был министром спорта Московской области. Я не имел права не быть в «Химках». А сейчас у меня иная работа и деятельность, времени не хватает. Но если руководство сочтет нужным пригласить, то я подумаю. Но у них сейчас все прекрасно, отличный менеджмент, хороший тренерский штаб и коллектив.

– Когда «Химки» очистились от балласта?

– В последние полгода. Уходили люди, которые были причастны к не совсем правильным историям, – сказал депутат Государственной думы в интервью Sports.ru.

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23 комментария

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Ебздрогыч
– «Химки» избавились от балласта.
– Но вы тоже теперь не в «Химках»?

Журналист просто красавчик!
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U. M. A. Muhammad
У этого журналиста железные .... Ну вы поняли
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Shadow1882
Это и пугает. Вдруг останутся
+6
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Геннадий Тимченко
времени ему не хватает... а всякую дичь нести десять раз на день время есть всегда🤣
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Slavick Nemkovsky
Химки сами по себе давно превратились в балласт
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AlexRW
Депутат клоуншков
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Иван Шуткин
Один раз выиграли и теперь все наладится) Наивный чукотский лыжник, ждём 6 поражений подряд
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окечуква
Ну вот и славно, теперь можно и в ФНЛ вылетать с чистой совестью и легкостью на сердце.
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Merzus21
надо его как то повысить уже. абсолютный идиот же. такие сейчас максимально ценятся
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onegin2007
Мем с чуваком затыкающим пластырем дырку в баке из которого течёт вода, пластырь Талалаев - босс физруков.
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Football family Gdansk
Что-то мне кажется, что г-н деп-т не понял что он себя и его назвали балластом
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Aleksandr Danilov
Но вас тоже ведь нет в Химках....хахахха, хорош, бывают ещё хорошие вопросы
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Slavnov
Если химки не вылетят,тупо перестану смотреть рфпл,этим клоунам не место в проф футболе россии
Slavnov. Мне кажется, ты на три года с решением опоздал bookmaker-ratings.ru/news/novaya-e-pidemiya-i-novy-j-tehnar-v-rpl-na-e-tot-raz-sochi-tam-azh-9-sluchaev-otmena-matcha-final-bor-by-za-vy-zhivanie/
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Ответ Ебздрогыч
– «Химки» избавились от балласта. – Но вы тоже теперь не в «Химках»? Журналист просто красавчик!
фамилию этого героя журналистики!
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jonnysilverhand01
И это был целый министр спорта московской области 🤣🤣🤣
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a2wai
Никто не мог придумать хорошее определение Терюшкову, но, как оказалось, он это сам для себя сделал.
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Kapitan Klos
Новости с цитатами депутата Романа Игоревича Терюшкова я читаю по 5 раз в день. В результате у меня выросли волосы в носу, в соседней квартире поселились веселые и шумные цыгане, сломался зуб на верхней челюсти, дома пропали любимые бахилы для походов по больницам и судам.
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Slavnov
Если химки не вылетят,тупо перестану смотреть рфпл,этим клоунам не место в проф футболе россии
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justbored
Ну кто бы сомневался, что Ромка распушит хвост после победы ))
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Екн Лор
Химки избавятся от балласта, когда Терюшков уйдёт из клуба
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Svobodu Mne
"все прекрасно"
Ахахаха
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