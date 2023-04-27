Сербский защитник «Химок» Антич: «Офигел, когда увидел стадионы в России! Вау!»
Сербского защитника «Химок» Николу Антича поразили стадионы в России.
«В России очень хорошие стадионы, хорошие поля. Но когда мы приехали играть с «Факелом» в Воронеж, там было плохое поле.
Если говорить о самих стадионах, вау! Я офигел, когда увидел стадионы в России! Люди приходят болеть за свои команды.
Качество футбола? Очень быстрые команды, высокий уровень», – сказал Антич.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 24 матчах.
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Московские команды по очереди арендовали Лужники или РЖД, а сейчас даже у Химок свой неплохой стадион.