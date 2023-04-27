Сербский защитник «Химок» Антич: «Офигел, когда увидел стадионы в России! Вау!»

Теги Химки премьер-лига Россия стадионы Никола Антич Спорт-Экспресс Футбол

Сербского защитника «Химок» Николу Антича поразили стадионы в России.

«В России очень хорошие стадионы, хорошие поля. Но когда мы приехали играть с «Факелом» в Воронеж, там было плохое поле.

Если говорить о самих стадионах, вау! Я офигел, когда увидел стадионы в России! Люди приходят болеть за свои команды.

Качество футбола? Очень быстрые команды, высокий уровень», – сказал Антич.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 24 матчах.

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17 комментариев

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Helge
после Белоруссии, ему и стадионы, и посещаемость понравятся )))
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Ростовский
Ответ Helge
после Белоруссии, ему и стадионы, и посещаемость понравятся )))
В Сербии тоже убитая инфраструктура. А в России одна из лучших в мире.
+11
-3
+8
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Ростовский
Ответ Inside 88 LW
Да что ты говоришь, небось был там? Или видел хотя бы?) Стадион Караджордже в Нови-Сад ничем не хуже стадиона Химок, как минимум (где воняет совком с легким ароматом мочи и 200-300 непонятных людей). Ты прежде чем писать такую чушь - обнови информацию, вся спорт-инфраструктура в РС в 10-14 годах была либо снесена либо прошла полную реконструкцию.
Конечно видел все стадионы Сербии. Практически все они старинные и убитые. Арена Химки мегасовременный стадион в сравнении со стадионом Караджорже в Нови-Сад.
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Итачи Учиха
Пустые типо?
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Oleg Kolesnikov
Ответ Inside 88 LW
Да что ты говоришь, небось был там? Или видел хотя бы?) Стадион Караджордже в Нови-Сад ничем не хуже стадиона Химок, как минимум (где воняет совком с легким ароматом мочи и 200-300 непонятных людей). Ты прежде чем писать такую чушь - обнови информацию, вся спорт-инфраструктура в РС в 10-14 годах была либо снесена либо прошла полную реконструкцию.
как можно старый стадион с дорожками в Нови Сад (у нас бы назвали "совковым") сравнить с новым чисто футбольным стадионом в Химках...
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Ростовский
Ответ Oleg Kolesnikov
как можно старый стадион с дорожками в Нови Сад (у нас бы назвали "совковым") сравнить с новым чисто футбольным стадионом в Химках...
У сербов даже у лучших команд Црвены и Партизана убитые старые стадионы с беговыми дорожками. О чем вообще речь?
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Nickolay Lyskov
О, парню срочно надо в Саранск, там отличный стадион и, вероятно, крутые футбольные клубы.
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Oleg Kolesnikov
Ответ Inside 88 LW
Этот "чисто футбольный стадион" никому не нужен. У нас же регулярно аншлаг и регулярные спортивные соревнования. Всё всегда чисто и убрано. Тут же раз в две недели матч для непонятных 200-300 людишек... Отношение к спорту и чистоте на разных уровнях. Город маленький по меркам РФ и кучу стадионов не целесообразно строить.
Просто не надо врать, что стадион лучше, остальное меня из того что ты сказал не интересует. К сожалению, в Сербии сейчас нет стадионов уровня (даже) арены Химки. Хотелось бы, чтобы были современные арены там.
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Иван Петров
Офигел
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Aggrrist
Забавно. 10-15 лет назад Зенит играл на овале без козырьки, а сейчас все воротят нос от стадиона Факела.
Московские команды по очереди арендовали Лужники или РЖД, а сейчас даже у Химок свой неплохой стадион.
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tolstiy
логично, если к 30 годам быть только в сербии и белоруссии, то в россии- вау... особенно в москве...
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Sinister Kid
Это он ещё «Мордовию арену» не видел.
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Егор Добрый
в ФНЛ в следующем сезоне ещё больше стадионов увидет )
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ростовский
Конечно видел все стадионы Сербии. Практически все они старинные и убитые. Арена Химки мегасовременный стадион в сравнении со стадионом Караджорже в Нови-Сад.
Молодец, Пиреев!👍
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