Пеп Гвардиола: «Сити» хочет выиграть ЛЧ. Но есть клубы, которые инвестируют только ради победы в ней, а потом опускаются все ниже. Мы же хотим успеха каждый год, как «Реал», как «Барса» ранее»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает прогресс «Манчестер Сити» более важным успехом, чем победу в ЛЧ.

«Семь лет назад, когда я пришел в клуб, мы совершенно точно хотели выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим ее выиграть.

В прошлом году [наш вылет] был словно конец света, но вот мы снова дошли до этой стадии.

В Европе есть клубы, которые инвестируют средства только ради победы в Лиге чемпионов, а потом опускаются все ниже и ниже.

Мы хотим добиваться успеха каждый сезон, как «Реал», как «Барселона» и «Ливерпуль» ранее. Это процесс. Я бы хотел выиграть ЛЧ в один из прошлых сезонов, но важно то, что мы прогрессируем с каждым годом», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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39 комментариев

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Евгений Лифшиц
Найс ПСЖ забайтил
+97
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Trash Talking
Это разборка шейховская!
+50
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City!
Ответ заблокированному пользователю
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Наверно матч завтра, пресс-конференции идут?
+43
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+43
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jonnysilverhand01
Если вспомнить Сити 10 лет назад и сейчас … то это не то чтобы прогресс, это полёт в космос 🚀
+39
-3
+36
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Jeremy Fraser
Ответ jonnysilverhand01
Если вспомнить Сити 10 лет назад и сейчас … то это не то чтобы прогресс, это полёт в космос 🚀
Да, но ничего удивительного в этом нет, тот же Абрамович за пять лет до арабов и сделал тоже самое. А ЛЧ выиграли даже раньше.
Были бы большие деньги с хороший менеджмент и из Ньюкасла через десять лет могут сделать топа.
+20
-2
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bevooch
Ответ Jeremy Fraser
Да, но ничего удивительного в этом нет, тот же Абрамович за пять лет до арабов и сделал тоже самое. А ЛЧ выиграли даже раньше. Были бы большие деньги с хороший менеджмент и из Ньюкасла через десять лет могут сделать топа.
А когда-то Стяуа два раза подряд ЛЧ брал!
Абрамович купил Челси ровно 20 лет назад - в 2003. ЛЧ взял спустя девять лет.
+18
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+18
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Amsterdam
Подход арабов куда более грамотней чем импульсивное извержение деньгами катарцев. Ребята построили систему, которая как минимум приносит кадры. 10-12 клубов по всему миру, аплодирую стоя. Катарцам ПСЖ нужен был тупо для ЧМ 2022 и выхода на Платини. Думаю через пару лет они сольют его дочерней компании, а сами сконцентрируются на покупке клуба из АПЛ. По сути это единственный легальный путь получить кубок лч: Барсу, реал, баварию не купишь, итальянцы только выбираются из кризиса, остается условный мю/челси/ньюкастл.
+18
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+13
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Jeremy Fraser
Ответ bevooch
А когда-то Стяуа два раза подряд ЛЧ брал! Абрамович купил Челси ровно 20 лет назад - в 2003. ЛЧ взял спустя девять лет.
Не понял про Стяуа.
Я к тому, что история не новая, Абрамович так же взял середняк АПЛ, вложил уйму денег, привел нужных людей в управление и в итоге сделал практически тоже самое. Да, через 9 лети и это очень крутой результат, Сити вот уже 15 лет пытаются и пока не выходит.
И с тем же Ньюкаслом может так же получится, тем более, что пока нет особых претензий к руководству.
+7
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Андрей
Ответ Amsterdam
Подход арабов куда более грамотней чем импульсивное извержение деньгами катарцев. Ребята построили систему, которая как минимум приносит кадры. 10-12 клубов по всему миру, аплодирую стоя. Катарцам ПСЖ нужен был тупо для ЧМ 2022 и выхода на Платини. Думаю через пару лет они сольют его дочерней компании, а сами сконцентрируются на покупке клуба из АПЛ. По сути это единственный легальный путь получить кубок лч: Барсу, реал, баварию не купишь, итальянцы только выбираются из кризиса, остается условный мю/челси/ньюкастл.
зачем им отказыватся от клуба который всегда в лч играть будет судя по лиге1. это ещё и париж (туристический, модный город). псж не сольют, потому что воторой такой пирог не светит при ффп.
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Тиджани Бабангида
Просто ПСЖ больше не во что инвестировать. В домашнем чемпионате реальных конкурентов нет.
+4
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Ноно Гомес
Шейхи должны вылететь...
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Роман Кудрявцев
Ставлю на Сити - Милан
Победа Ман Сити
Пусть будет так
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kanvev
Ответ PotRon9
Барса за всю свою историю выиграла столько сколько Реал за последние годы. Пеп когда говорит про успехи реала тут же вспоминает барсу, провинциальные комплексы
А сколько раз мадридский середнячок брал требл?
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Artūras Grigas
Да вы хотя бы Ноттингем Форест догоните...
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waleri
Ответ jonnysilverhand01
Если вспомнить Сити 10 лет назад и сейчас … то это не то чтобы прогресс, это полёт в космос 🚀
А если брать тот же отрезок применительно к красным соседям по Манчестеру, то это полет куда?!
+1
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Тимур Жалолдинов
Ответ Artūras Grigas
Да вы хотя бы Ноттингем Форест догоните...
Сначала астон виллу)
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laudrup
Ответ bevooch
А когда-то Стяуа два раза подряд ЛЧ брал! Абрамович купил Челси ровно 20 лет назад - в 2003. ЛЧ взял спустя девять лет.
Стяуа выиграл Кубок чемпионов. Причём, только 1 раз. Барсу обыграли по пенальти.
+1
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Андрей
Ответ Тиджани Бабангида
Просто ПСЖ больше не во что инвестировать. В домашнем чемпионате реальных конкурентов нет.
стадион пусть нормальный построят. а то вместимость меньше спартака.
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Вито Корнелиус
Ответ bevooch
А когда-то Стяуа два раза подряд ЛЧ брал! Абрамович купил Челси ровно 20 лет назад - в 2003. ЛЧ взял спустя девять лет.
Стяуа НИКОГДА не брала ЛЧ дважды подряд.

Начнём с того, что ЛЧ образована в 1992-м году и с тех пор Стяуа дальше группового этапа ни разу не забиралась. Всего в группу пробивалась 7 раз, вышла в Кубок УЕФА - один раз (сезон 2006/2007, последнее место в той группе добыло киевское Динамо), остальные 6 раз Стяуа безоговорочно занимала последнее место в своих группах.

Кубок Чемпионов Стяуа взяла один раз - в 1986-м году (в 1/4 Куусюси - привет Зениту, в 1/2 - Андерлехт, в финале - Барса по пенальти после нулей в основное время).

В 1989-м Стяуа была в финале (1/4 - Гётеборг, 1/2 - Галатасарай, в финале вынесена Миланом, отдельно стоит отметить что в 1/8 того розыгрыша Спартак натурально опозорился со Стяуа, проиграв оба матча).
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Evgen_Hazard
Ответ Budabuda
и Челси
Причем тут вообще Челси? Они как раз у Сити выигрывали 2 года назад.
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6LACK
Ответ Amsterdam
Подход арабов куда более грамотней чем импульсивное извержение деньгами катарцев. Ребята построили систему, которая как минимум приносит кадры. 10-12 клубов по всему миру, аплодирую стоя. Катарцам ПСЖ нужен был тупо для ЧМ 2022 и выхода на Платини. Думаю через пару лет они сольют его дочерней компании, а сами сконцентрируются на покупке клуба из АПЛ. По сути это единственный легальный путь получить кубок лч: Барсу, реал, баварию не купишь, итальянцы только выбираются из кризиса, остается условный мю/челси/ньюкастл.
Мне кажется Барса может и уйти кому-то)
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Budabuda
Ответ Евгений Лифшиц
Найс ПСЖ забайтил
и Челси
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Кубаныч Маматисаев
Ответ Евгений Лифшиц
Найс ПСЖ забайтил
Эсли у тебя нет башка никакой денги не поможет..как красиво играет ман сити это заслуга Пепа..
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Артур Ганненко
Интересно о каких клубах речь? Если брать всех последних победителей Лч, что-то я не помню среди них клуба, который как-то особо вложился именно в год победы в ущерб следующим сезонам
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Кубаныч Маматисаев
Мне нравится стиль игры ман сити.. это безусловна заслуга Пеп Гвардиолы..желаю успехов ..
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