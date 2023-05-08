Пеп Гвардиола: «Сити» хочет выиграть ЛЧ. Но есть клубы, которые инвестируют только ради победы в ней, а потом опускаются все ниже. Мы же хотим успеха каждый год, как «Реал», как «Барса» ранее»

Пеп Гвардиола считает прогресс «Манчестер Сити» более важным успехом, чем победу в ЛЧ.

«Семь лет назад, когда я пришел в клуб, мы совершенно точно хотели выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим ее выиграть.

В прошлом году [наш вылет] был словно конец света, но вот мы снова дошли до этой стадии.

В Европе есть клубы, которые инвестируют средства только ради победы в чемпионов, а потом опускаются все ниже и ниже.

Мы хотим добиваться успеха каждый сезон, как «Реал», как « » и « » ранее. Это процесс. Я бы хотел выиграть ЛЧ в один из прошлых сезонов, но важно то, что мы прогрессируем с каждым годом», – сказал главный тренер « ».