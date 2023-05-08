Пеп Гвардиола: «Сити» хочет выиграть ЛЧ. Но есть клубы, которые инвестируют только ради победы в ней, а потом опускаются все ниже. Мы же хотим успеха каждый год, как «Реал», как «Барса» ранее»
Пеп Гвардиола считает прогресс «Манчестер Сити» более важным успехом, чем победу в ЛЧ.
«Семь лет назад, когда я пришел в клуб, мы совершенно точно хотели выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим ее выиграть.
В прошлом году [наш вылет] был словно конец света, но вот мы снова дошли до этой стадии.
В Европе есть клубы, которые инвестируют средства только ради победы в Лиге чемпионов, а потом опускаются все ниже и ниже.
Мы хотим добиваться успеха каждый сезон, как «Реал», как «Барселона» и «Ливерпуль» ранее. Это процесс. Я бы хотел выиграть ЛЧ в один из прошлых сезонов, но важно то, что мы прогрессируем с каждым годом», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Были бы большие деньги с хороший менеджмент и из Ньюкасла через десять лет могут сделать топа.
Абрамович купил Челси ровно 20 лет назад - в 2003. ЛЧ взял спустя девять лет.
Я к тому, что история не новая, Абрамович так же взял середняк АПЛ, вложил уйму денег, привел нужных людей в управление и в итоге сделал практически тоже самое. Да, через 9 лети и это очень крутой результат, Сити вот уже 15 лет пытаются и пока не выходит.
И с тем же Ньюкаслом может так же получится, тем более, что пока нет особых претензий к руководству.
Победа Ман Сити
Пусть будет так
Начнём с того, что ЛЧ образована в 1992-м году и с тех пор Стяуа дальше группового этапа ни разу не забиралась. Всего в группу пробивалась 7 раз, вышла в Кубок УЕФА - один раз (сезон 2006/2007, последнее место в той группе добыло киевское Динамо), остальные 6 раз Стяуа безоговорочно занимала последнее место в своих группах.
Кубок Чемпионов Стяуа взяла один раз - в 1986-м году (в 1/4 Куусюси - привет Зениту, в 1/2 - Андерлехт, в финале - Барса по пенальти после нулей в основное время).
В 1989-м Стяуа была в финале (1/4 - Гётеборг, 1/2 - Галатасарай, в финале вынесена Миланом, отдельно стоит отметить что в 1/8 того розыгрыша Спартак натурально опозорился со Стяуа, проиграв оба матча).