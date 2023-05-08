Гвардиола о Холанде: «Говорят, дело в молоке, но я тоже пил этот волшебный эликсир и 50 голов не забивал. Советую мальчикам смотреть на навыки Эрлинга, а не напитки»

Пеп Гвардиола поставил под сомнение решающее влияние молока на Эрлинга Холанда.

«Холанд чувствует себя очень сильным. Люди говорят, что он пьет молоко или что-то такое. Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал.

Я бы посоветовал мальчикам, которые хотят подражать Холанду, стараться смотреть на его навыки, а не его напитки», – сказал главный тренер « ».

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