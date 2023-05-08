Гвардиола о Холанде: «Говорят, дело в молоке, но я тоже пил этот волшебный эликсир и 50 голов не забивал. Советую мальчикам смотреть на навыки Эрлинга, а не напитки»
Пеп Гвардиола поставил под сомнение решающее влияние молока на Эрлинга Холанда.
«Холанд чувствует себя очень сильным. Люди говорят, что он пьет молоко или что-то такое. Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал.
Я бы посоветовал мальчикам, которые хотят подражать Холанду, стараться смотреть на его навыки, а не его напитки», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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Например, что он живёт на 6 килокалий в день.
Уникальный человек!
Все снайперы в футболе баскетболе хоккее
На тренировках и вне их, сколько они пинают и бросают, счет идет на несколько сотен и тысяч повторений и это в день!
Вот и весь секрет и обязательно, режим, без этого ни как!