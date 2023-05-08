Гвардиола о Холанде: «Говорят, дело в молоке, но я тоже пил этот волшебный эликсир и 50 голов не забивал. Советую мальчикам смотреть на навыки Эрлинга, а не напитки»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола поставил под сомнение решающее влияние молока на Эрлинга Холанда.

«Холанд чувствует себя очень сильным. Люди говорят, что он пьет молоко или что-то такое. Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал.

Я бы посоветовал мальчикам, которые хотят подражать Холанду, стараться смотреть на его навыки, а не его напитки», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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53 комментария

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Streetbor
Мне лично ближе Варди, у него и напитки интереснее под футбол))
+183
-7
+176
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_Amelina_ Landau
Ответ Streetbor
Мне лично ближе Варди, у него и напитки интереснее под футбол))
Бери выше...Пол Гаскойн самое то...
+63
-2
+61
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Streetbor
Мне лично ближе Варди, у него и напитки интереснее под футбол))
С такими коктейлями не каждый до 30 доживёт. Тут здоровье нужно🌚
+40
-3
+37
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Юрий Кечко
Ну да , было бы странно если бы опорник пеп забивал бы по 50 даже с молоком с бромонтаном )
+31
-3
+28
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Отец Абду
Ответ Великий Алонсо
Это поэтому Холанд такой страшный? Я бы ему даже по пьяне не дала.
Ну ты даёшь только Кришу, понятно же с тобой:)
+20
-3
+17
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Liss809
Холанда в детстве в чан с зельем уронили, как Астерикса☝️
+17
-2
+15
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Рокнролл
Ответ Иван Иванов
Из Норвегии вообще очень мало именитых спортсменов лыжник бьорндален и шахматист Магнус карлсен вот пожалуй и всё.если брать футбол то Йон Арне Риисе , если вся Скандинавия то гудйонсен Ибрагимович ,Хенрик ларрсен .
Лыжник бьорндален?))) неплохой наброс
+15
0
+15
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lavandil
Ответ Liss809
Холанда в детстве в чан с зельем уронили, как Астерикса☝️
все так ,только уронили Обеликса)
+13
0
+13
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Roman
Ответ ХавиГави_Паратрупер
С такими коктейлями не каждый до 30 доживёт. Тут здоровье нужно🌚
Как говорится, бухать - это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно
+13
-1
+12
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Евгений Кириенко
А у Диего был волшебный порошок!!!👻
+7
0
+7
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Манковский
Это лазанья Пеп, и не какая-то там а папкина.
+6
0
+6
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azikevich
Ответ Великий Алонсо
Это поэтому Холанд такой страшный? Я бы ему даже по пьяне не дала.
дилемма, ей нравились только непьющие, она нравилась только пьяным
+5
0
+5
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Н.Ф.
Про Холанда много чего говорят.
Например, что он живёт на 6 килокалий в день.
Уникальный человек!
+5
-1
+4
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haymaker
Ответ Н.Ф.
Про Холанда много чего говорят. Например, что он живёт на 6 килокалий в день. Уникальный человек!
6 тыщ ккал - нормальная цифра для тренирующегося топ спортсмена
+3
0
+3
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Mc′loud
Стоит посмотреть на Холанда и сразу понять что дело не в молоке... Просто иногда рождаются такие люди.
+2
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Ilnur Hasanov
Ну без хорошего опорника, сомневаюсь что он столько сможет забить. Сам он моменты не создает. Ждет когда опорники ему закинут. Интересно было посмотреть его в том же м.ю
+2
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Рандомный чел
Ответ Иван Иванов
Из Норвегии вообще очень мало именитых спортсменов лыжник бьорндален и шахматист Магнус карлсен вот пожалуй и всё.если брать футбол то Йон Арне Риисе , если вся Скандинавия то гудйонсен Ибрагимович ,Хенрик ларрсен .
Сульшер?
+2
0
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SaH4r.
Ответ Великий Алонсо
Это поэтому Холанд такой страшный? Я бы ему даже по пьяне не дала.
мне кажется он рофлит, и там над нами угорает лысый бородатый мужик
+2
0
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Тиджани Бабангида
Природный талант,работоспособность,чувство мяча и удачливость
+2
0
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Михаил Казадаев
Ответ Streetbor
Мне лично ближе Варди, у него и напитки интереснее под футбол))
согласен
+1
0
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Юрий Кечко
Ответ Великий Алонсо
Это поэтому Холанд такой страшный? Я бы ему даже по пьяне не дала.
Боюсь что в реальности , Холланд на тебя даже пукать бы побрезговал ..
+7
-6
+1
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Зелимхан
Ответ Отец Абду
Ну ты даёшь только Кришу, понятно же с тобой:)
или на крайняк Фернандо Алонсо😂
+1
0
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rigobersong
Ответ DolJun
ахахахахаха, какое же у пепа чсв) спрашивают про холанда - а он все я, я, я)
С каждым днем тебе все хуже и хуже:) Задумайся о своем здоровье:)
+6
-5
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Антон Кривоногов
Да всё просто хотя это не просто
Все снайперы в футболе баскетболе хоккее
На тренировках и вне их, сколько они пинают и бросают, счет идет на несколько сотен и тысяч повторений и это в день!
Вот и весь секрет и обязательно, режим, без этого ни как!
+2
-1
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tusiel
Выиграй в генетическую лотерею, родись в обеспеченной семье спортсмена, будь собой. Не пей молоко!
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