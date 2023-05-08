Кроос о словах Руни про то, что «Сити» разнесет «Реал»: «Каждый раз одно и то же. В прошлом году про нас тоже кое-что говорили, а мы победили»
Тони Кроос не согласился с Уэйном Руни, отметившим превосходство «Ман Сити» над «Реалом».
Ранее главный тренер «Ди Си Юнайтед» заявил, что «Манчестер Сити» «разнесет» мадридцев в полуфинале Лиги чемпионов.
«Каждый раз одно и то же. Помнится, в прошлом году тоже пару раз кое-что о нас говорили. Никто не ожидал, что мы победим, а мы смогли.
Впрочем, если абстрагироваться от этих слов, мне Руни очень нравится.
Такие высказывания не влияют на нас и не мотивируют дополнительно, поскольку невозможно быть еще более мотивированными, чем мы», – сказал хавбек «Реала» накануне игры с «горожанами».
Обычно, когда «Реал» все хоронят, он делает просто: берёт и побеждает.
Никогда не забуду про слова Роббена и обещанный ад на «Альянц Арене» - что получилось в итоге помнят все.
«Сити» - фаворит, но не нужно списывать «Реал» раньше матча. Это Лига чемпионов, и этим всё сказано
Куча травм? Серьезно?)
В первом матче только Уокер, Канселу перебрал карточек
В ответном Стоунс был в больничке
И это куча травм?))))
Они лишь улыбнутся.
В прошлом году Сити заслуживал финал, а не ФК Навес-Отскок, но снова навесили, отскочили.
Уверен, Сити будут мордой об газон возить сливочных в обоих матчах и пройдут уверенно, возможно разгромно.