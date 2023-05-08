Кроос о словах Руни про то, что «Сити» разнесет «Реал»: «Каждый раз одно и то же. В прошлом году про нас тоже кое-что говорили, а мы победили»

Тони Кроос не согласился с Уэйном Руни, отметившим превосходство «Ман Сити» над «Реалом».

Ранее главный тренер «Ди Си Юнайтед» заявил, что « » «разнесет» мадридцев в полуфинале чемпионов.

«Каждый раз одно и то же. Помнится, в прошлом году тоже пару раз кое-что о нас говорили. Никто не ожидал, что мы победим, а мы смогли.

Впрочем, если абстрагироваться от этих слов, мне очень нравится.

Такие высказывания не влияют на нас и не мотивируют дополнительно, поскольку невозможно быть еще более мотивированными, чем мы», – сказал хавбек « » накануне игры с «горожанами».