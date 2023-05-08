Кроос о словах Руни про то, что «Сити» разнесет «Реал»: «Каждый раз одно и то же. В прошлом году про нас тоже кое-что говорили, а мы победили»

Теги Уэйн Руни Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос не согласился с Уэйном Руни, отметившим превосходство «Ман Сити» над «Реалом».

Ранее главный тренер «Ди Си Юнайтед» заявил, что «Манчестер Сити» «разнесет» мадридцев в полуфинале Лиги чемпионов.

«Каждый раз одно и то же. Помнится, в прошлом году тоже пару раз кое-что о нас говорили. Никто не ожидал, что мы победим, а мы смогли.

Впрочем, если абстрагироваться от этих слов, мне Руни очень нравится.

Такие высказывания не влияют на нас и не мотивируют дополнительно, поскольку невозможно быть еще более мотивированными, чем мы», – сказал хавбек «Реала» накануне игры с «горожанами».

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36 комментариев

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Xabi Alonso78
Сити в прошлом году разрывал Реал, но случайно пропустил 6 мячей)))
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+37
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Temp LC
Ответ Buharoid
Кроос так пафосно говорит, как будто там не было отскока тысячелетия.
Как реал отскочил , если он забил Сити 6 мячей. Эти 6 мячей наверно просто так не забиваются
+42
-6
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Jan Paskel
Ответ Syog1010
В прошлом году была победа с диким отскоком, по игре Сити был на голову сильнее, в этом году разрыв по игре на бумаге даже ещё выше.
я как человек сторонний видел отличную победу Реала, и никакими там отскоками и близко не пахло. Накачали голами по самые гланды, и наверно, повторят это вновь
+29
-14
+15
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Recreated
Ответ Xabi Alonso78
Сити в прошлом году разрывал Реал, но случайно пропустил 6 мячей)))
Случайно👆😊
+9
-1
+8
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Владимир Владимирович
Для меня 50 на 50 исход этой встречи . Опытные Модрич Кроос и Бензема на такой матч соберутся как на матч жизни , знаем на что они способны , а Винисиус Жуниор вообще один из лучших в мире прямо сейчас , плюс хороший дриблер Родриго, который из ничего создаёт момент. Сити, да , на острие с Холандом сметают все на своём пути, даже Баварию . Будет битва, ждём завтрашний вечер !
+5
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Андрей Хенто
Ну то, что такие разговоры не влияют на команду - это однозначно, все-таки игроки Мадрида постоянно находятся под давлением и у них богатый опыт таких матчей. Про мотивацию особенно понравилось, надеюсь завтра увидим супермотивированную команду полной концентрации, все-таки встречается Мадрид с самой сильной по игре командой Европы на данный момент.
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blaugrano
Кроос как всегда говорит по делу. Не помню, чтобы его высказывания когда-либо вызывали внутреннее противоречие.
+4
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Syog1010
В прошлом году была победа с диким отскоком, по игре Сити был на голову сильнее, в этом году разрыв по игре на бумаге даже ещё выше.
+14
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JENNINGS
Дополнительная мотивация «Реалу» не нужна - «Мадрид» встречается с одной из лучших команд Европы.
Обычно, когда «Реал» все хоронят, он делает просто: берёт и побеждает.
Никогда не забуду про слова Роббена и обещанный ад на «Альянц Арене» - что получилось в итоге помнят все.
«Сити» - фаворит, но не нужно списывать «Реал» раньше матча. Это Лига чемпионов, и этим всё сказано
+3
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Val Smith
Как же народ подгорал в прошлый раз если желчь до сих пор не иссякнет. Забавные ребята, будет замечательно если в очередной раз хейтеры уйдут разочарованными.
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StarsAndArrows
В Реале игроки высочайшего уровня с менталитетом победителей и волевым характером,малейшая потеря концентрации и они тут же накажут,не понимаю почему такие шапкозакидательские настроения в комментариях,и от всяких экспертов.
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Recreated
Хорошо ответил немец!
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Den-is
Ответ _ProGamer _
два левых пенальти и куча травм основных игроков сити
У всех левые пенальти, а у Сити одни правые))) Глоры такие смешные.
Куча травм? Серьезно?)
В первом матче только Уокер, Канселу перебрал карточек
В ответном Стоунс был в больничке
И это куча травм?))))
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Олег Иванов
Игроки Реала живут на олимпе.Вывести их из себя подобными заявлениями, как у Руни, просто невозможно.
Они лишь улыбнутся.
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Иван Иванов
Как странно слышать комплименты в адрес Сити из уст легенды Юнайтед - их заклятых соперников и по совместительству, соседей по городу .
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Cyrenaic
Ответ London.is.blue
Так вас Сити уже выбивал. В прошлом году Сити заслуживал финал, а не ФК Навес-Отскок, но снова навесили, отскочили. Уверен, Сити будут мордой об газон возить сливочных в обоих матчах и пройдут уверенно, возможно разгромно.
Ну да, 6 раз случайно забили. 6 раз навесили и 6 раз отскочили
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Иван Пименов
Ответ Arthur Morgan
Комментарий удален модератором
Вам виднее.
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DolJun
да, в прошлом сезоне была эпичная лч, по эпичности сравнимая с 2012ым годом.
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ZenitTop
Родриго посмеялся со слов Руни)
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The Best
В прошлом году Куртуа тащил всё что можно,ну и Бензема с Винни и троицей в центре поля были в шикарной форме.Что будет завтра посмотрим,сам Сити тоже изменился с той встречи, единственное что Аке на матч не поехал и мне интересно кто будет играть на левом фланге против Винни,мб Пеп опять что-то придумает.
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Axs Men
Коэффициент на победу Реала у себя дома 3.2 . Это как нужно букмекерам не уважать Реал, что они так силу команд расценивают. По ходу они не читают местные коменты о том что только Реал каждый год берёт Лч
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Красная стрела
В данный период истории, Реал особенный. Уж чего чего, но его судить по общим меркам нельзя. И он это доказал и не раз. 🤷‍♂️
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werley
В принципе, Сити и в прошлой серии смотрелся сильнее Реала. Но, уступая по игре, у Реала получается выезжать на колоссальном победном опыте. Они спокойны и уверены в том, что обязательно зацепятся за результат, как бы ни складывалась игра. Как и Севилья в Лиге Европы.
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_ProGamer _
Ответ Temp LC
Как реал отскочил , если он забил Сити 6 мячей. Эти 6 мячей наверно просто так не забиваются
два левых пенальти и куча травм основных игроков сити
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London.is.blue
Так вас Сити уже выбивал.
В прошлом году Сити заслуживал финал, а не ФК Навес-Отскок, но снова навесили, отскочили.

Уверен, Сити будут мордой об газон возить сливочных в обоих матчах и пройдут уверенно, возможно разгромно.
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