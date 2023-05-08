Кроос о плотном графике: «Игроков не спрашивают. Никто не хочет терять деньги, отменяя турниры»

Тони Кроос пожаловался на нежелание футбольных властей уменьшать количество матчей.

«Мы в порядке, я не намерен искать оправдания. Завтра [в матче с « »] у нас не будет проблем с силами. Это полуфинал Лиги чемпионов, невозможно быть усталыми.

Конечно, тут есть над чем поработать, поскольку два таких важных матча [как финал Кубка Испании и полуфинал ЛЧ] на такой короткой дистанции – это не лучшая ситуация.

Но эта проблема появилась не сегодня. Все в целом так устроено. Проблемы с календарем наблюдаются давно.

Я годами твержу, что игр слишком много. Никто не хочет отменять соревнования, поскольку это приведет к потерянным деньгам. Но, очевидно, никто не спрашивает игроков, довольны они ситуацией или нет.

Но я надеюсь, что вопрос еще не закрыт окончательно, надо добиваться изменений», – сказал хавбек « ».