Кроос о плотном графике: «Игроков не спрашивают. Никто не хочет терять деньги, отменяя турниры»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос календарь Футбол

Тони Кроос пожаловался на нежелание футбольных властей уменьшать количество матчей.

«Мы в порядке, я не намерен искать оправдания. Завтра [в матче с «Манчестер Сити»] у нас не будет проблем с силами. Это полуфинал Лиги чемпионов, невозможно быть усталыми.

Конечно, тут есть над чем поработать, поскольку два таких важных матча [как финал Кубка Испании и полуфинал ЛЧ] на такой короткой дистанции – это не лучшая ситуация.

Но эта проблема появилась не сегодня. Все в целом так устроено. Проблемы с календарем наблюдаются давно.

Я годами твержу, что игр слишком много. Никто не хочет отменять соревнования, поскольку это приведет к потерянным деньгам. Но, очевидно, никто не спрашивает игроков, довольны они ситуацией или нет.

Но я надеюсь, что вопрос еще не закрыт окончательно, надо добиваться изменений», – сказал хавбек «Реала».

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26 комментариев

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Arthas M
Ответ DolJun
лол, так игроки же первые кто не хочет терять деньги)
Смотря кто,тот же Тони запросто может уехать на большую зарплату доигрывать,но он либо продлит контракт с Реалом,либо закончит карьеру, значит потеря части заработка для него не будет проблемой
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ars_mamluk
Думаю Кроос говорит не просто об усталости, а что это влечет за собой потерю качества игры, потерю свежести, увеличение травматичности. Понятно, что при таких зарплатах им нечего жаловаться, но не они её себе такую сделали, это рынок.
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dreamstep
Думаю игроки получают соответствующую компенсацию, иначе можно перейти в РПЛ и играть в полноги.
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DolJun
лол, так игроки же первые кто не хочет терять деньги)
+4
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Виталий Ан
Болею за Сити, но это просто безумие. Играть финал КИ и через несколько дней играть полуфинал ЛЧ. Думаю как минимум надо было переносить КИ. Получается что команды не показывают свой максимум. К весне у сильных команд просто завал матчей.
Как же смешно слушать в эти моменты неадекватных фанатов МЮ о тяжелом графике )). При том что Ливерпуль такие сезоны лет 5 играл одним составом.
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Okaka
французы молодцы, сократили чемпионат
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mot1v
Ответ Arthas M
Смотря кто,тот же Тони запросто может уехать на большую зарплату доигрывать,но он либо продлит контракт с Реалом,либо закончит карьеру, значит потеря части заработка для него не будет проблемой
Лука Тони завершил карьеру в 2016 году вообще-то.
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Okaka
Ответ Виталий Ан
Так он выиграл ЛЧ и АПЛ. И что?
причем тут это, речь про загруженный календарь шла, где ты его привел в пример, хотя он сливал другие турниры, чтобы свежее быть в ЛЧ и АПЛ. Кто неадекват, так это ты )
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Виталий Ан
Ответ Okaka
какие соревнования? ты что тут заливаешь? ))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2627490.html?sl=1
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KingOfTheDivan
Ответ ars_mamluk
Думаю Кроос говорит не просто об усталости, а что это влечет за собой потерю качества игры, потерю свежести, увеличение травматичности. Понятно, что при таких зарплатах им нечего жаловаться, но не они её себе такую сделали, это рынок.
Это большое количество матчей её такой и сделало в целом
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