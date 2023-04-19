Кроос подписал с «Реалом» контракт до 2024 года (Фабрицио Романо)

Тони Кроос проведет следующий сезон в «Реале».

Как утверждает инсайдер , хавбек уже подписал новый контракт с клубом. Все необходимые документы оформлены.

Соглашение будет действовать до июня 2024 года.

Немецкий полузащитник выступает за клуб с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча и 2 гола в чемпионате.

Подробно со статистикой 33-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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