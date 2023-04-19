Кроос подписал с «Реалом» контракт до 2024 года (Фабрицио Романо)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Фабрицио Романо Футбол

Тони Кроос проведет следующий сезон в «Реале».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, хавбек уже подписал новый контракт с клубом. Все необходимые документы оформлены.

Соглашение будет действовать до июня 2024 года.

Немецкий полузащитник выступает за клуб Ла Лиги с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча и 2 гола в чемпионате.

Подробно со статистикой 33-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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Фанат Лионеля Месси
В 2024 Реалу придется попрощаться сразу с 3 легендами
Модрич
Бензема
Кросс
+82
-4
+78
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Егор Годин
Видимо, хочет красиво уйти после 10-ти лет в клубе
Замечательно, что ещё минимум сезон получится за ним наблюдать!
+44
-3
+41
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Сижу на факсах Барселоны
Красавец. Держит уровень. Ещё пару ЛЧ своих возьмёт
+33
-11
+22
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белошип
Надеюсь поможет Реалу взять 2лч подряд)
+9
-3
+6
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зак
24 год будет для Реала новой перестройкой Бенз, Модрич, Кросс, Менди, Азар, Диас может Начо и Васкес уйдут
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Gloriano Zadrotti
Ответ Дмитрий Иванов
Единственная радость что им есть максимально достойная замена
Допустим Бензема можно заменить, хотя с таким же стилем игры нападающих нет.Допустим Кимих по передачам с виду напоминает Тони, но Лука! Кем можно заменить этого гения? Такие как он рождаются раз в 50 лет эт уж точно.
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Raul14
Ответ А.Э.РАСИМ
Реал повторяет ошибки Милана 20 летней давности. Посмотрим.
Почему же? У Реала растёт отличная полузащита. Вальверде, Тчуамени, Камавинга и на худой конец Себальос с Диасом. Я верю что они станут такими же, как наши легенды)
+5
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AnMe
Очень рад за Тони, жду таких же новостей с Модричем. Легенды, которых нужно ценить и уважать. Доигрывают последние годы.
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Дмитрий Иванов
Ответ Фанат Лионеля Месси
В 2024 Реалу придется попрощаться сразу с 3 легендами Модрич Бензема Кросс
Единственная радость что им есть максимально достойная замена
+4
-3
+1
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Dexter Dallas
Ответ зак
24 год будет для Реала новой перестройкой Бенз, Модрич, Кросс, Менди, Азар, Диас может Начо и Васкес уйдут
Ну азара я бы в этот список не вносил. Или думаешь спецом купят очередного Рональда Макдональда?
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M93
Надеюсь Лука тоже продлится.
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Реал Мадрид/Ла Лига
Отличная новость! Попылит еще сезон)
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MADRiD_00
Отличная новость 👍🏻 Удачи Кроосу!
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Андрей Хенто
Очень рад, что Тони все-таки принял правильное решение и проведет еще сезон в Королевском клубе. Умнейший игрок, немецкое качество. За игрой такого мастера всегда приятно наблюдать.
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Денис Грибанов
Ответ Фанат Лионеля Месси
В 2024 Реалу придется попрощаться сразу с 3 легендами Модрич Бензема Кросс
Увы, но время никого не щадит.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Raul14
Почему же? У Реала растёт отличная полузащита. Вальверде, Тчуамени, Камавинга и на худой конец Себальос с Диасом. Я верю что они станут такими же, как наши легенды)
Верить можно.
Здесь другого пути нет, согласитесь.
Но Реал все равно купит лучших и добъется побед.
Так было всегда.
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