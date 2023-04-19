Кроос подписал с «Реалом» контракт до 2024 года (Фабрицио Романо)
Тони Кроос проведет следующий сезон в «Реале».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, хавбек уже подписал новый контракт с клубом. Все необходимые документы оформлены.
Соглашение будет действовать до июня 2024 года.
Немецкий полузащитник выступает за клуб Ла Лиги с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча и 2 гола в чемпионате.
Подробно со статистикой 33-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Замечательно, что ещё минимум сезон получится за ним наблюдать!
Здесь другого пути нет, согласитесь.
Но Реал все равно купит лучших и добъется побед.
Так было всегда.