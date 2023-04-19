Кроос подтвердил, что близок к продлению контракта с «Реалом»: «Все идет хорошо, я уважаю то, чего хочет клуб. С обеих сторон было проявлено абсолютное доверие»
Тони Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом» .
Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник близок к продлению соглашения до 2024 года.
«Все идет хорошо, но это также тот случай, когда я уважаю то, чего хочет клуб.
Отношения, которые у меня сложились с клубом на протяжении многих лет... Эта тема [с контрактом] обсуждается уже некоторое время. С обеих сторон было проявлено абсолютное доверие», – сказал Кроос после матча с «Челси» в Лиге чемпионов (2:0).
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