Кроос подтвердил, что близок к продлению контракта с «Реалом»: «Все идет хорошо, я уважаю то, чего хочет клуб. С обеих сторон было проявлено абсолютное доверие»

Тони Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом» .

Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник близок к продлению соглашения до 2024 года.

«Все идет хорошо, но это также тот случай, когда я уважаю то, чего хочет клуб.

Отношения, которые у меня сложились с клубом на протяжении многих лет... Эта тема [с контрактом] обсуждается уже некоторое время. С обеих сторон было проявлено абсолютное доверие», – сказал после матча с «Челси» в чемпионов (2:0).

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