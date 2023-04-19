Кроос подтвердил, что близок к продлению контракта с «Реалом»: «Все идет хорошо, я уважаю то, чего хочет клуб. С обеих сторон было проявлено абсолютное доверие»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом» .

Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник близок к продлению соглашения до 2024 года. 

«Все идет хорошо, но это также тот случай, когда я уважаю то, чего хочет клуб.

Отношения, которые у меня сложились с клубом на протяжении многих лет... Эта тема [с контрактом] обсуждается уже некоторое время. С обеих сторон было проявлено абсолютное доверие», – сказал Кроос после матча с «Челси» в Лиге чемпионов (2:0).

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17 комментариев

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Андрей Хенто
Очень рад за Тони, что он решил остаться. Этот сезон Кроос проводит сильнее, чем прошлый и он трезво оценил свои возможности. Плюс следующий сезон будет его юбилейным, десятым в футболке Королевского клуба! Ну и будет красиво, что Тони завершит свою карьеру на уже обновленном и Бернабеу. Легенда, спасибо Баварии за такого шикарного системообразующего игрока.
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MADRiD_00
Это называется немецкий расчет. Тони уважение за то, что не хочет быть обузой для команды. Но его с нынешним состоянием тяжело назвать обузой, все так же правит игрой в центре. Молодец Тони!
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MADRiD_00
Ответ Андрей Хенто
Очень рад за Тони, что он решил остаться. Этот сезон Кроос проводит сильнее, чем прошлый и он трезво оценил свои возможности. Плюс следующий сезон будет его юбилейным, десятым в футболке Королевского клуба! Ну и будет красиво, что Тони завершит свою карьеру на уже обновленном и Бернабеу. Легенда, спасибо Баварии за такого шикарного системообразующего игрока.
И это за 25 миллионов 😊
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Андрей Хенто
Ответ f0rmoceft
Отличная новость, Модрича ещё на сезон бы продлили.
Из источников, приближенных к Мадриду, контракты будут продлены со всеми, у кого он заканчивается нынешним летом. Кроме биста Мариано Диаса.
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белошип
Кроос и Модрич
Эти два гения обязаны завершить свою крутую карьеру в Реале)
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GloryReal
Кроос и Модрич - это скромные, но очень крутые парни. То что они делают, это выше всяких похвал. Настоящие легенды Реала. Трудно будет их заменить, сейчас таких людей не осталось. При этом как они взаимодополняют друг друга с молодыми игроками как Вальверде и Камавинга. Мне очень нравится нынешний состав Реала. Что ни футболист на вес золота.
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Партизанен
А кто-то когда-то ругал Реал, что купили немца. А сейчас легенда клуба
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f0rmoceft
Отличная новость, Модрича ещё на сезон бы продлили.
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Роман
Кросс - Модрич - Бензема. И через 5 лет будут играть за Реал в ЛЧ.
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udiekemen
Легенда Королевского клуба)
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Johny111
Очень рад, как болельщик Реала. Мне кажется ещё рановато на заработки а тем более заканчивать
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EvilPro
фуф, машина должна остаться в сервисе ))
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Raul14
Ответ белошип
Кроос и Модрич Эти два гения обязаны завершить свою крутую карьеру в Реале)
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Raul14
Ответ белошип
Да плевать мне на минусы этих болезных Реал в полуфинале ЛЧ,бчк-кабинет скоро окажется в сегунде)
если отправят спотифой-шапито в сегунду, это будет самое мягкое наказание из возможных. ))
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