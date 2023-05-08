Галактионов о 3:0 с «Сочи»: «По результату «Локо» двигается вперед, а качество нужно улучшать»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Илья Лантратов Антон Миранчук Михаил Галактионов Матч ТВ Максим Ненахов Станислав Магкеев Вильзон Изидор Сочи Егор Погостнов Футбол

Михаил Галактионов рассказал, что ему не понравилось в игре «Локомотива» с «Сочи» (3:0).

– Сейчас самое большое удовольствие в своей карьере получаете от игры своей команды?

– Вообще об этом не думаю. У нас есть задачи, которые поставлены перед командой и тренерским штабом. Нам нужно двигаться от игры к игре и улучшать качество игры, чтобы стать сильнее.

По результату мы двигаемся вперед, а качество нужно улучшать. Сегодня были моменты, которые нам абсолютно не понравились, но победа была хорошей и желанной. Но еще раз скажу, что нам нужно усиливать качества и быть на голову сильнее.

– Расшифруйте, какие моменты не понравились.

– Это для внутреннего пользования. Ребятам мы на них укажем при подготовке к следующему матчу.

– Есть ли уже информация о травме Магкеева?

– Очень надеемся, что ничего серьезного. Был неприятный момент с коленом. Кузьмичев безболезненно его заменил, но будем надеяться, что Стас восстановится к следующей игре.

Дзюба уходил, держась за заднюю поверхность бедра…

– Нет, не заднюю поверхность бедра. Был небольшой контакт, он получил ушиб и сейчас делает процедуры. Там нет ничего серьезного.

– Был ли такой момент сегодня, когда вам было тревожно?

– Прямо такого момента не было. 2:0 — это довольно скользкий счет. Многие команды могут терять концентрацию или подумать, что на классе можно доиграть. Но мы нацеливали ребят на то, что счет 0:0 и нужно заряженными выйти из раздевалки, быть агрессивными и продолжать действовать активно.

– Вы рано сделали замены, в начале второго тайма.

– Нам очень хотелось добавить скорости, агрессии и динамики на флангах. Игроки у нас разноплановые. Миранчук более техничный игрок, который приносит пользу в средней линии, а Изидор хорош на пространстве. Это для нас хорошая опция, они дополняют друг друга.

– Кем больше видите Изидора в атаке?

– Ему абсолютно без разницы. У него есть определенные задания в игре и требования, которые он выполняет.

Ненахова меняли из‑за желтой?

– Да, абсолютно, чтобы из‑за лишнего фола не остаться в меньшинстве.

– Удивлены ли игрой Лантратова?

– Нет. Я уже сказал, что степень надежности вратаря в том, когда он стабилен, выручает и дает команде уверенность. У нас все это и происходит.

– Погостнов растет?

– Думаю, что рано выдавать ему авансы, но те игры, что он проводит, он проводит качественно. Конечно, у него есть некоторые недочеты, но это кропотливый процесс, — сказал главный тренер «Локомотива».

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19 комментариев

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BarsaMaks
Браво тренер
+61
0
+61
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kanikita
такие слова после победы с разгромным счётом от тренера не могут не радовать. никаких шапкозакидательства, спеси и прочего.
+51
0
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Сергей Терентьев
Сказал всё по делу, команда играет хорошо, но это не предел, есть куда расти. Нравится как при Галактионове каждый игрок знает, что ему нужно делать!
+25
0
+25
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Дмитрий Нестеренко
Правильные слова. Не стоит расслабляться после таких игр. Главное не забывать что главные победы ещё впереди! 🚂👍❤💚
+9
0
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Mr. Shady
Надеюсь, что в новом сезоне мы будем так же побеждать, как и этой весной. Галактионов смог команде игру построить неплохую
+9
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Арсений Хахатанов
Многим тренерам, и ораторам есть у кого поучится разговаривать и давать адекватное суждение и оценку игр. Мостовой, послушай как надо
+10
-1
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VLADIE
Галактионов собрал из руин классную команду, весна у локо очень качественно проходит. Вперед ЛОКО!
+8
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s_kapa
Очень адекватная оценка игры. Галактионов пока производит хорошее впечатление и своей работой, и оценкой игры
+6
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Фахрик
Ответ kanikita
такие слова после победы с разгромным счётом от тренера не могут не радовать. никаких шапкозакидательства, спеси и прочего.
Так-то оно так, но немного тревожно из-за того, что с топами Локо пока не может справиться, что с конями или питерцами, и даже Спартаком два раза, будем надеяться, что Галактионов найдёт выход из положения и на след сезон потрепает им нервишки и сместит наконец Питер!
+6
0
+6
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инок
Галактионов просто преобразил Локо! Пожалуй самая играющая и зрелищная команда в настоящее время в РПЛ.
+7
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Арсений Хахатанов
Ответ Фахрик
Интересно будет послушать его, когда Галактионов возьмёт титул в ближайшие годы
Главное чтоб взял) а там посмотрим) Палыч взял и вёл себя нормально, надеюсь и Михалыч возьмёт, и не зазвездится)))
+5
-1
+4
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kanikita
Ответ Фахрик
Так-то оно так, но немного тревожно из-за того, что с топами Локо пока не может справиться, что с конями или питерцами, и даже Спартаком два раза, будем надеяться, что Галактионов найдёт выход из положения и на след сезон потрепает им нервишки и сместит наконец Питер!
не все сразу. лишь бы не мешали эффективные менеджеры.
+3
0
+3
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xomamb
бальзам на душу после зондеркоманды немецких физруков и шарлатана цорна
+2
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Фахрик
Ответ Арсений Хахатанов
Многим тренерам, и ораторам есть у кого поучится разговаривать и давать адекватное суждение и оценку игр. Мостовой, послушай как надо
Интересно будет послушать его, когда Галактионов возьмёт титул в ближайшие годы
+3
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mishakmv96
Правильные слова тренера после разгромной победы.
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Fruch
Команда преобразилась
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goleodor
По весне Локо часто хорош, немного тревожно за осень. Если осень хороша, то Локо часто в призерах
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interested
Вот сейчас-то и начнётся рубка, когда вопрос с чемпионством закрыт, - "война всех против всех". ))
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Валерий Минеичев
Все по делу, четко и структурировано, красавчик.
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