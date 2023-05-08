Галактионов о 3:0 с «Сочи»: «По результату «Локо» двигается вперед, а качество нужно улучшать»

Михаил Галактионов рассказал, что ему не понравилось в игре «Локомотива» с «Сочи» (3:0).

– Сейчас самое большое удовольствие в своей карьере получаете от игры своей команды?

– Вообще об этом не думаю. У нас есть задачи, которые поставлены перед командой и тренерским штабом. Нам нужно двигаться от игры к игре и улучшать качество игры, чтобы стать сильнее.

По результату мы двигаемся вперед, а качество нужно улучшать. Сегодня были моменты, которые нам абсолютно не понравились, но победа была хорошей и желанной. Но еще раз скажу, что нам нужно усиливать качества и быть на голову сильнее.

– Расшифруйте, какие моменты не понравились.

– Это для внутреннего пользования. Ребятам мы на них укажем при подготовке к следующему матчу.

– Есть ли уже информация о травме ?

– Очень надеемся, что ничего серьезного. Был неприятный момент с коленом. Кузьмичев безболезненно его заменил, но будем надеяться, что Стас восстановится к следующей игре.

– уходил, держась за заднюю поверхность бедра…

– Нет, не заднюю поверхность бедра. Был небольшой контакт, он получил ушиб и сейчас делает процедуры. Там нет ничего серьезного.

– Был ли такой момент сегодня, когда вам было тревожно?

– Прямо такого момента не было. 2:0 — это довольно скользкий счет. Многие команды могут терять концентрацию или подумать, что на классе можно доиграть. Но мы нацеливали ребят на то, что счет 0:0 и нужно заряженными выйти из раздевалки, быть агрессивными и продолжать действовать активно.

– Вы рано сделали замены, в начале второго тайма.

– Нам очень хотелось добавить скорости, агрессии и динамики на флангах. Игроки у нас разноплановые. Миранчук более техничный игрок, который приносит пользу в средней линии, а Изидор хорош на пространстве. Это для нас хорошая опция, они дополняют друг друга.

– Кем больше видите в атаке?

– Ему абсолютно без разницы. У него есть определенные задания в игре и требования, которые он выполняет.

– меняли из‑за желтой?

– Да, абсолютно, чтобы из‑за лишнего фола не остаться в меньшинстве.

– Удивлены ли игрой ?

– Нет. Я уже сказал, что степень надежности вратаря в том, когда он стабилен, выручает и дает команде уверенность. У нас все это и происходит.

– Погостнов растет?

– Думаю, что рано выдавать ему авансы, но те игры, что он проводит, он проводит качественно. Конечно, у него есть некоторые недочеты, но это кропотливый процесс, — сказал главный тренер «Локомотива».