Винисиус 3-й раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Реале». У него 3+8 в 8 матчах апреля

Болельщики выбрали Винисиуса Жуниора лучшим игроком «Реала» в апреле.

Бразилец третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в « », обойдя в голосовании Карима Бензема, Родриго Гоэса, Марко Асенсио и Эдуардо Камавинга.

Всего в текущем сезоне выигрывал эту награду 4 раза – в августе, феврале марте и апреле.

В апреле Винисиус забил 3 гола и отдал 8 голевых передач в 8 матчах за «Реал» во всех турнирах. Подробная статистика 22-летнего вингера доступна здесь.