Винисиус 3-й раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Реале». У него 3+8 в 8 матчах апреля
Болельщики выбрали Винисиуса Жуниора лучшим игроком «Реала» в апреле.
Бразилец третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Реале», обойдя в голосовании Карима Бензема, Родриго Гоэса, Марко Асенсио и Эдуардо Камавинга.
Всего в текущем сезоне Винисиус выигрывал эту награду 4 раза – в августе, феврале марте и апреле.
В апреле Винисиус забил 3 гола и отдал 8 голевых передач в 8 матчах за «Реал» во всех турнирах. Подробная статистика 22-летнего вингера доступна здесь.
Удачи командам в этом непростом матче
https://www.sofascore.com/player/vinicius-junior/868812