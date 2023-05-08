Винисиус 3-й раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Реале». У него 3+8 в 8 матчах апреля

Теги Реал Мадрид Ла Лига рейтинги болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Болельщики выбрали Винисиуса Жуниора лучшим игроком «Реала» в апреле.

Бразилец третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Реале», обойдя в голосовании Карима Бензема, Родриго Гоэса, Марко Асенсио и Эдуардо Камавинга.

Всего в текущем сезоне Винисиус выигрывал эту награду 4 раза – в августе, феврале марте и апреле.

В апреле Винисиус забил 3 гола и отдал 8 голевых передач в 8 матчах за «Реал» во всех турнирах. Подробная статистика 22-летнего вингера доступна здесь.

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48 комментариев

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Андрей Хенто
Абсолютно заслуженная награда, в шикарной форме сейчас находится.
+54
-2
+52
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sayemlo
Ответ Zenit2013
В топ-5 в номинации на ЗМ должен входить, имхо
не войдет🤷🏻‍♂️ зная фифу. на зм 22 Вини даже в топ 5 не вошёл это просто позор. Я уверен на 100% если бы у меси была 20+22 по г+п и победы в лл, в лч, в суперкубке Испании то ему все начали давать зм. у Вини нет пиар машины
+55
-3
+52
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sayemlo
Ответ Экспертное мнение
Винипух был главным тащером в ЛЧ в прошлом сезоне, но ЗМ дали Бензема за две левые пенки против Ман Сити))
ну да) игра рукой и удар в ногу это же чистая игра. Вини>вся атака барсы
+39
-3
+36
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Syndycate
Ответ sayemlo
не войдет🤷🏻‍♂️ зная фифу. на зм 22 Вини даже в топ 5 не вошёл это просто позор. Я уверен на 100% если бы у меси была 20+22 по г+п и победы в лл, в лч, в суперкубке Испании то ему все начали давать зм. у Вини нет пиар машины
Кстати да, если бы у Месси в прошлом сезоне были такие же показатели как и у Вини в прошлом сезоне и такие же титулы, ему бы ЗМ вынесли сразу, а Вини какое там место занял?
+22
-2
+20
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Артур Анадян
Не сбавлять обороты и держать себя в руках! Hala Madrid
+17
0
+17
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Zenit2013
В топ-5 в номинации на ЗМ должен входить, имхо
+16
-1
+15
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sayemlo
По факту Лучший левый вингер за последние 2 сезона.
+13
0
+13
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Syndycate
Ответ Экспертное мнение
Комментарий удален модератором
Про пенки пишет фанат отстраненного, который более половины мячей на ЧМ забил с пенок, причем с левых😂
+14
-3
+11
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HI MARS
Один из лучших игроков мира и лучший левый вингер.Смешно и нелепо когда его сравнивают с каким-то Леау например
+16
-6
+10
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sayemlo
Ответ Данил Копылов
За 8 матчей слишком мало забил, к сожалению. Всего 3 гола((
11 результативных действий. забивать не его главная задача.
+10
-1
+9
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M93
Ответ Данил Копылов
За 8 матчей слишком мало забил, к сожалению. Всего 3 гола((
Жаль таких людей, у которых понимание футбола это только голы.
+7
-1
+6
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M93
Винисиус не то, что игрок лучший Реала сейчас - он одно из лучших игроков мира. Его влияние и вклад в игру Реала очень большие.
+6
0
+6
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Мадрид наказывает!
Ответ HI MARS
Один из лучших игроков мира и лучший левый вингер.Смешно и нелепо когда его сравнивают с каким-то Леау например
или с каким-то аргентинским дзюбой, который забил какие-то пару пенок на зимнем недоразумении
+5
0
+5
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Jon Snow
Ответ Мансур Мадаев
гала мадрид
Мансурка, не поясничай!
+7
-2
+5
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Аскар Атаев
Вини молодец , побольше самообладания и будет всё ещё лучше .
+4
0
+4
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sayemlo
Ответ Экспертное мнение
Не существует ни одного чистого пенальти по новому кодексу криштифанов от 18 декабря 2022 года, не читал еще?
комплексы перед CR7:
+5
-1
+4
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ConorNite
Вполне заслуженно. Расцвел в последнее время. Будет интересно посмотреть, кто проявит себя лучше завтра - Вини или Эрлин.
Удачи командам в этом непростом матче
+3
-1
+2
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57s6w79qhh
Давай Вини, если и в этот раз, вытяните матчи против Сити, то им уже можно ставить памятник при жизни)).
+2
0
+2
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Arman Markosyan 25
Один из лучших игроков мира прямо сейчас, главное держать себя в руках и сосредоточиться только на футболе
+2
0
+2
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Андрей Хенто
Ответ Непристойное предложение
ЗМ ему не дадут, он страшный как ядерная война. ему в фильмах ужасов без грима играть. Мбаппе дадут.
Насколько низко осуждать человека из-за внешности и как это влияет на его игру?
+2
0
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Данил Копылов
За 8 матчей слишком мало забил, к сожалению. Всего 3 гола((
он классический вингер, а для таковых - 1+1 в среднем за три матча - хорошая статистика. Как видишь, у Вини стата много лучше.
+2
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HI MARS
Ответ Мадрид наказывает!
или с каким-то аргентинским дзюбой, который забил какие-то пару пенок на зимнем недоразумении
Полу-дзюбой
+2
0
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JENNINGS
Молодец! Вини уже топ-игрок! Главное - не снижать требования, прокачивать себя каждый день, и всё будет в лучшем виде!
+2
0
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Konvicted
мбаппе играет в гольф?
мбаппе - левый вингер?
+2
-1
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Adam Almurzaev
Ответ Konvicted
справа тепловая карта. https://www.sofascore.com/player/kylian-mbappe/826643
Для сравнения как выглядит чистый левый вингер.
https://www.sofascore.com/player/vinicius-junior/868812
+1
0
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