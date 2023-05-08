Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2024-го в ближайшие дни
Лука Модрич останется в «Реале» еще на один сезон.
Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшее время 37-летний полузащитник продлит контракт на один год. Все документы уже готовы.
Отмечается, что Тони Кроос уже подписал новый контракт сроком на один год, Модрич сделает то же самое в ближайшие дни.
Хорват выступает за мадридский клуб с 2012 года. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
Главное - без травм! Уверен, Лука принесёт ещё много пользы мадридскому клубу!
может меня поправят фанаты Реала, но мне кажется чтобы в 38 лет чела ПЕРЕПОДПИСЫВАЛ РЕАЛ, такое в диковинку.
Наследие в первую очередь зарабатывают игрой, а мы отлично знаем как играл Рамос.
п.с не люблю Мадрид.