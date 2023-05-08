Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2024-го в ближайшие дни

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Лука Модрич останется в «Реале» еще на один сезон.

Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшее время 37-летний полузащитник продлит контракт на один год. Все документы уже готовы. 

Отмечается, что Тони Кроос уже подписал новый контракт сроком на один год, Модрич сделает то же самое в ближайшие дни.

Хорват выступает за мадридский клуб с 2012 года. Подробную статистику хавбека можно найти здесь

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Ещё один сезон легенды в Мадриде 🤩.
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Красавец! Отличная новость! Ещё как минимум год хорватский Волшебник - в «Реале»!
Главное - без травм! Уверен, Лука принесёт ещё много пользы мадридскому клубу!
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Лучшая новость, Лука заслужил завершить свою карьеру в Мадриде на обновленном Бернабеу. Модрич очень любит Мадрид, казалось бы человек все что можно выиграл с клубу по несколько раз, отказал клубу из Аравии ради продолжения своей карьеры в Мадриде. Хотя мог поехать и подзаработать на старости лет, но у человека деньги не стоят во главе угла!
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-eisler@yandex.ru
Ответ Марина Соломонова
У фаната АПЛ тоже самое :) включаешь игры Реала как в Эрмитаж идёшь :) только сравнерие с музеем здесь не про пыль, а про красоту.
Я всегда говорил , что игру Модрича надо в палату Мер и Весов как то упаковать. Это лучший ПЗ которого я видел. Хави никогда не нравился, Иньеста был силен но быстро сник (да и Гвардиоле спасибо что открыл его).. можно и дальше перечислять Пирло, Жуниньо, Швайни, это всё топы но первое место это Модрич.

может меня поправят фанаты Реала, но мне кажется чтобы в 38 лет чела ПЕРЕПОДПИСЫВАЛ РЕАЛ, такое в диковинку.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-eisler@yandex.ru
Блин! Это че получается?! Мне - Фанату Баварии опять придется смотреть матчи Реала чтобы наслаждаться искусством футбола?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина Соломонова
Ответ D-eisler@yandex.ru
Блин! Это че получается?! Мне - Фанату Баварии опять придется смотреть матчи Реала чтобы наслаждаться искусством футбола?
У фаната АПЛ тоже самое :) включаешь игры Реала как в Эрмитаж идёшь :) только сравнерие с музеем здесь не про пыль, а про красоту.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Messi
Ещё поиграет на топ уровне
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Evil Within
Будь Рамос человеком чести, а не марионеткой на побегушках у своего братика-агента, имел бы все шансы повторить путь Луки. Тоже по-человечески предлагали "1+1" контракт, с хорошим окладом, с четким дедлайном ответа - но они решили брать клуб на понт и качать права. Дальше жизнь расставила все на свои места.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SCHOKKKK
Уважение Модричу. Приятно видеть таких мастеров в футболе
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
А ведь в первом же сезоне в составе Реала признавался худшим трансфером Ла Лиги наряду с Алексом Сонгом.В итоге стал легендой клуба
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
И это в 37 лет ©
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Лучший полузащитник Ла Лиги в XXI веке!
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dottore
Модрич- мозг и сердце Реала! Мадридиста!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Ответ Rio de Janeiro
А ведь в первом же сезоне в составе Реала признавался худшим трансфером Ла Лиги наряду с Алексом Сонгом.В итоге стал легендой клуба
Бензима на первых порах тоже провалом считали .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ D-eisler@yandex.ru
Блин! Это че получается?! Мне - Фанату Баварии опять придется смотреть матчи Реала чтобы наслаждаться искусством футбола?
Ты всегда можешь смотреть матчи Ман Сити. 😉
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ The Evil Within
Будь Рамос человеком чести, а не марионеткой на побегушках у своего братика-агента, имел бы все шансы повторить путь Луки. Тоже по-человечески предлагали "1+1" контракт, с хорошим окладом, с четким дедлайном ответа - но они решили брать клуб на понт и качать права. Дальше жизнь расставила все на свои места.
А что у Рамоса плохого? Он вроде получил зарплату больше, чем в Реале и контракт дольше, чем предлагал Перес. Так что он вроде в выигрыше.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Будет бомба, если завершит в Реале
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rachidibrahimov
Ответ Иван Иванов
А что у Рамоса плохого? Он вроде получил зарплату больше, чем в Реале и контракт дольше, чем предлагал Перес. Так что он вроде в выигрыше.
С финансовой точки зрения да. Но со спортивной точки и с точки зрения наследие, Серхио мог бы еще больше укрепить свои позиции
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт Валанцаска
Приятно, что завершит карьеру, сыграв на отстроенном новом Бернабеу 😍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калашников
Ответ D-eisler@yandex.ru
Я всегда говорил , что игру Модрича надо в палату Мер и Весов как то упаковать. Это лучший ПЗ которого я видел. Хави никогда не нравился, Иньеста был силен но быстро сник (да и Гвардиоле спасибо что открыл его).. можно и дальше перечислять Пирло, Жуниньо, Швайни, это всё топы но первое место это Модрич. может меня поправят фанаты Реала, но мне кажется чтобы в 38 лет чела ПЕРЕПОДПИСЫВАЛ РЕАЛ, такое в диковинку.
а как же Зидан?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Новиков
Модрич абсолютный топ. Не могу вспомнить игрока его позиции, который в таком же возрасте как и Лука мог выдавать такую игру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-eisler@yandex.ru
Ответ Дмитрий Калашников
а как же Зидан?
Зидан 5 лч не выигрывал да и в 34 закончил)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ rachidibrahimov
С финансовой точки зрения да. Но со спортивной точки и с точки зрения наследие, Серхио мог бы еще больше укрепить свои позиции
Да кому это наследие нужно-то? Реал со всеми легендами плохо прощался, так что зачем ради мнимого наследия жертвовать парочкой миллионов зелёных?!
Наследие в первую очередь зарабатывают игрой, а мы отлично знаем как играл Рамос.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Maksiokov
Это просто отличные новости...
п.с не люблю Мадрид.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Последняя охота
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий