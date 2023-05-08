Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2024-го в ближайшие дни

Лука Модрич останется в «Реале» еще на один сезон.

Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшее время 37-летний полузащитник продлит контракт на один год. Все документы уже готовы.

Отмечается, что уже подписал новый контракт сроком на один год, сделает то же самое в ближайшие дни.

Хорват выступает за мадридский клуб с 2012 года. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.