Федоров о матче ЦСКА с «Оренбургом»: «Молодцы, что победили. Могли и больше забить, но счет по игре. Ждем футболистов с ответным визитом на хоккей»
Сергей Федоров поделился впечатлениями от футбольного матча ЦСКА с «Оренбургом» (2:1).
Сергей Федоров и хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина посетили матч Мир РПЛ.
«Очень приятно, рад за ребят, которые смогли приехать поддержать наших одноклубников.
Молодцы, что победили, красивая игра. Могли и больше забить, но счет по игре.
С удовольствием ждем футболистов с ответным визитом на хоккей, но сейчас у нас отпуск», – сказал главный тренер хоккейного клуба ЦСКА после игры.
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