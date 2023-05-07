Федоров о матче ЦСКА с «Оренбургом»: «Молодцы, что победили. Могли и больше забить, но счет по игре. Ждем футболистов с ответным визитом на хоккей»

Теги ЦСКА ЦСКА премьер-лига Россия Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров поделился впечатлениями от футбольного матча ЦСКА с «Оренбургом» (2:1).

Сергей Федоров и хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина посетили матч Мир РПЛ.

«Очень приятно, рад за ребят, которые смогли приехать поддержать наших одноклубников.

Молодцы, что победили, красивая игра. Могли и больше забить, но счет по игре.

С удовольствием ждем футболистов с ответным визитом на хоккей, но сейчас у нас отпуск», – сказал главный тренер хоккейного клуба ЦСКА после игры.

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8 комментариев

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Самозанятый
Хотел уже возмутиться опечаткой в заголовке, но к счастью, есть привычка читать и саму новость, прежде чем комментировать)
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HockeyMan
Ответ Ростов-на-Дону
Дезертир, первое что сразу вспоминается про фёдорова.
Ростов-на-Дону, первые ассоциации-это наркотики )))
+6
-2
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*BG*
Ответ Назар Игорь
Теперь главное не уступить второе место.
И это тоже. Но кубок, пожалуй, главнее. Трофей все-таки. Ну и Спартаку не дать себя обойти. Тоже мотивация.
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*BG*
Ответ Evgenii Dodu
Нравится мне Федотов. Могли бы, выиграли бы, бы бы бы. Был бы у бабушки..... Дальше сами знаете. Да не могли вы больше, нападение у тебя кривоногое играющее без ворот, повезло Оренбург не дожал, вот это правда.
Это у Сергея Федорова (тренера хоккейного ЦСКА) брали интервью. Он с командой приезжал на матч футбольного ЦСКА с Кубком Гагарина.
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