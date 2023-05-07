Федоров о матче ЦСКА с «Оренбургом»: «Молодцы, что победили. Могли и больше забить, но счет по игре. Ждем футболистов с ответным визитом на хоккей»

Сергей Федоров поделился впечатлениями от футбольного матча ЦСКА с «Оренбургом» (2:1).

и хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина посетили матч Мир РПЛ.

«Очень приятно, рад за ребят, которые смогли приехать поддержать наших одноклубников.

Молодцы, что победили, красивая игра. Могли и больше забить, но счет по игре.

С удовольствием ждем футболистов с ответным визитом на хоккей, но сейчас у нас отпуск», – сказал главный тренер хоккейного клуба после игры.