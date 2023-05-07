Семак – 6-й тренер, выигравший 100 матчей чемпионата России с одним клубом

Сергей Семак добился юбилейной победы в матчах Мир РПЛ во главе «Зенита».

Петербуржцы сегодня одолели « » (3:2) в 26-м туре и досрочно стали чемпионами страны.

Для Семака эта победа стала 100-й в чемпионате в качестве главного тренера « ».

С одной командой столько выигрывали еще лишь пятеро: (294 победы с « »), Олег Романцев (199 со «Спартаком»), Курбан Бердыев (164 с « »), Леонид Слуцкий (128 с ЦСКА) и Валерий Газзаев (113 с ЦСКА).