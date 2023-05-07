Семак – 6-й тренер, выигравший 100 матчей чемпионата России с одним клубом

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Сергей Семак Валерий Газзаев Леонид Слуцкий Курбан Бердыев Юрий Семин премьер-лига Россия рейтинги Олег Романцев Футбол

Сергей Семак добился юбилейной победы в матчах Мир РПЛ во главе «Зенита».

Петербуржцы сегодня одолели «Спартак» (3:2) в 26-м туре и досрочно стали чемпионами страны.

Для Семака эта победа стала 100-й в чемпионате в качестве главного тренера «Зенита».

С одной командой столько выигрывали еще лишь пятеро: Юрий Семин (294 победы с «Локомотивом»), Олег Романцев (199 со «Спартаком»), Курбан Бердыев (164 с «Рубином»), Леонид Слуцкий (128 с ЦСКА) и Валерий Газзаев (113 с ЦСКА).

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22 комментария

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Фанат Лионеля Месси
Рекорд Сёмина на века
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Marat_NJL
Ответ Rundatgame
Интересная стата. Почти уверен, что по победам на матч Семак впереди всех.
У Семака по карьере 56,4% побед, у Палыча 54,04%.

В целом, исходя из того, что у Палыча, помимо Локо (который он брал еще пердивным), было побольше матчей в средних командах, Семин пока повеличественнее.

В Мордовии у Палыча выше %, чем у Семака с Уфой
+23
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Black Phoenix
Семак Вписал себя золотыми буквами в историю РПЛ не только как игрок с чемпионствами в составе трёх клубов, но и как тренер, что правомерно подбирается к рекордам и достижениям Спартака 90ых.

P.S
Очень лояльно и дружелюбно отношусь к Богданычу хотя бы за вклад в первое чемпионство ЦСКА, и феерию в еврокубках перед уходом в ПСЖ.
+19
-3
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Vovker
Ого, у Слуцкого с ЦСКА больше побед, чем у Газзаева. Удивительно даже как-то...
+6
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Jaxongir Shodiev
Сёмин глыба так-то
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Этот Райола хочет денег
Показатели Семина и Бердыева впечатляют. Одержать столько побед с клубами, которые отнюдь не были доминаторами и безусловными фаворитами- это дорогого стоит!
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goshforever
Семин где-то в космосе, конечно. Но и Семака можно поздравить
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k_terekhov
Ответ Vovker
Ого, у Слуцкого с ЦСКА больше побед, чем у Газзаева. Удивительно даже как-то...
Так он 7 лет тренировал ЦСКА
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alexsem69
Палыч мог бы тренировать ещё !
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Кагов
Сергей Семак единственный многократный чемпион России как футболист и как тренер. Семак стал 10-кратным чемпионом России. Он 5 раз подряд выигрывал золотые медали чемпионата России в качестве тренера «Зенита». Игроком Семак становился чемпионом пять раз: один раз с ЦСКА (2003), дважды – с «Рубином» (2008, 2009) и дважды с «Зенитом» (2010, 2011/2012). Также Семак имеет чемпионскую медаль 2015 в качестве помощника главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша. (10+1=11 медалей).
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Vovker
Ответ Фанат Лионеля Месси
Рекорд Сёмина на века
У Семака все шансы перебить.
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Наталья Ларионова
Ответ Фанат Лионеля Месси
Рекорд Сёмина на века
Вообще не на века. Семаку ещё лет 30 можно тренировать Зенит.
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Наталья Ларионова
Ответ Иван Новиков
Осенью 2020-го те сектанты, которые сейчас облизывают травоядного, в первых рядах семакаутили.
Аутили его, как раз, в основном болелы московских клубов. Ну и ряженые глоры Зенита.
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Людмила Михайловна С
Ответ Marat_NJL
У Семака по карьере 56,4% побед, у Палыча 54,04%. В целом, исходя из того, что у Палыча, помимо Локо (который он брал еще пердивным), было побольше матчей в средних командах, Семин пока повеличественнее. В Мордовии у Палыча выше %, чем у Семака с Уфой
Только Семин Юрий Палыч! :)
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Нехоботов
Ответ Jaxongir Shodiev
Сёмин глыба так-то
По совокупности глыба.
Так то ЮрьПалыч первый раз принял Локомотив в 40 лет и суммарно 22 сезона его вёл. Очень усреднённо 14 побед за сезон.
Сергей Богданович в 42 принял, 5 сезонов - 100 побед.
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Катя СПб
Странно У Семака получается 20 побед за сезон. Неужели у Слуцкого примерно столько же? И у Бердыева.
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Кокич
Сёмин "Локомотив" возглавил, если не ошибаюсь, в том же году, что и САФ свой МЮ.
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Rundatgame
Интересная стата. Почти уверен, что по победам на матч Семак впереди всех.
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Наталья Ларионова
Семак молодой тренер. У него всё ещё впереди.
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