Семак – 6-й тренер, выигравший 100 матчей чемпионата России с одним клубом
Сергей Семак добился юбилейной победы в матчах Мир РПЛ во главе «Зенита».
Петербуржцы сегодня одолели «Спартак» (3:2) в 26-м туре и досрочно стали чемпионами страны.
Для Семака эта победа стала 100-й в чемпионате в качестве главного тренера «Зенита».
С одной командой столько выигрывали еще лишь пятеро: Юрий Семин (294 победы с «Локомотивом»), Олег Романцев (199 со «Спартаком»), Курбан Бердыев (164 с «Рубином»), Леонид Слуцкий (128 с ЦСКА) и Валерий Газзаев (113 с ЦСКА).
В целом, исходя из того, что у Палыча, помимо Локо (который он брал еще пердивным), было побольше матчей в средних командах, Семин пока повеличественнее.
В Мордовии у Палыча выше %, чем у Семака с Уфой
P.S
Очень лояльно и дружелюбно отношусь к Богданычу хотя бы за вклад в первое чемпионство ЦСКА, и феерию в еврокубках перед уходом в ПСЖ.
Так то ЮрьПалыч первый раз принял Локомотив в 40 лет и суммарно 22 сезона его вёл. Очень усреднённо 14 побед за сезон.
Сергей Богданович в 42 принял, 5 сезонов - 100 побед.