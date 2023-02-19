Радимов об ударе Тотти: «Итальяшки – провокаторы, кто-то грубо вкатился. Ну я размахнулся и как… ########»

рассказал, за что ударил .

– Минутка MMA. Про драки в футбольном коллективе.

– Я не буду рассказывать про эту историю. Человек уже покинул наш мир. Даже не спрашивайте.

– Хорошо, про не будем. А в 1994 году Франческо Тотти получил от вас в челюсть.

– (Смеется) Не в челюсть, нет. Играли с итальяшками на «Локомотиве», помню этот матч, за выход на Евро. Кто-то очень грубо вкатился, итальяшки – они же провокаторы. Не факт, что это был Тотти, это уже потом по составу посмотрели, что он играл.

Ну я размахнулся и как… ######## (ударил). Естественно, получил сразу красную карточку.

Благо, что команда вышла на Евро, потом этой же командой поехали на чемпионат мира. Мы последняя юниорская сборная России, побывавшая на чемпионате мира до 21 года, – сказал бывший полузащитник « » и сборной России.