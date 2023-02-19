Радимов об ударе Тотти: «Итальяшки – провокаторы, кто-то грубо вкатился. Ну я размахнулся и как… ########»

Теги Зенит Владислав Радимов Фернандо Риксен Франческо Тотти премьер-лига Россия сборная Италии по футболу Сборная России по футболу брань контент Футбол

Владислав Радимов рассказал, за что ударил Франческо Тотти.

– Минутка MMA. Про драки в футбольном коллективе.

– Я не буду рассказывать про эту историю. Человек уже покинул наш мир. Даже не спрашивайте.

– Хорошо, про Фернандо Риксена не будем. А в 1994 году Франческо Тотти получил от вас в челюсть.

– (Смеется) Не в челюсть, нет. Играли с итальяшками на «Локомотиве», помню этот матч, за выход на Евро. Кто-то очень грубо вкатился, итальяшки – они же провокаторы. Не факт, что это был Тотти, это уже потом по составу посмотрели, что он играл.

Ну я размахнулся и как… ######## (ударил). Естественно, получил сразу красную карточку.

Благо, что команда вышла на Евро, потом этой же командой поехали на чемпионат мира. Мы последняя юниорская сборная России, побывавшая на чемпионате мира до 21 года, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.

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23 комментария

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Dan Kennedy
Ответ Ювенский Туринтус
Как провокация и жесткая игра в отборе связаны с собой? Еще и оскорбил целую нацию, дружественно относящуюся к России
Все же иногда игроки летят в подкат, бьют по ногам, толкаются просто отомстить, разозлить.

В целом это не обязательно связано между собой, но если итальянцы его до этого провоцировали - реакция понятна. Сначала они тебя провоцируют, а потом ты уже машинально воспринимаешь жесткий стык именно как грубую игру, а не попытку отобрать. Возможно там действительно именно грубая игра была, а возможно нет.
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Dexter Dallas
Ответ Джиза
Представьте, что какой-нибудь бывший футболист из любой страны, рассказывая про матч с российской командой, назвал бы нас русней. Мы бы записали его в фашисты, идиоты и так далее. А у Радима даже мысли такой не закралось, что он оскорбляет нацию.
Потому что "это другое" и вы не понимаете
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Dexter Dallas
А потом они удивляются и орут русофобия и тд. Когда в простой беседе у человек в подсознание сказать не итальянцы, а итальяшки. Ага. Везде русофобия, а от русских оскорбления по нац признаку это традиции и культура?
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Isshin88
Настоящий патриот современной России. Вот именно за это нас и не любят.
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DVS1
Ответ Плеймейкер87
Откройте букву "Е"!!!
Нет такой буквы, откройте букву "П"
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ZAPA
Макаронникам рожи бил, лягушатникам пендали ставил, пендосов просто не выношу. Буланов мерзкий тип с подлицой, Царь хоть просто тупой добряк
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Никому_никабельный
Как говорится пьяница проспится... Радимов никогда
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DanielCarvalho
Ответ Le_Mogul
Нужно срочно ввести войска в Италию. За депровокацию.
Не подавай им таких идей, додумаются и до этого
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DanielCarvalho
Итальяшки бл**ь. Тотти-символ верности и преданности клубу, олицетворение Ромы, один из лучших игроков мира в те времена, а быдло Радимов гордится, что когда то его ударил. Мерзопакостный и недалёкий
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здоровяк
Макаронниками бы еще обозвал
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Рав. Зильберман
Ответ Ювенский Туринтус
Как провокация и жесткая игра в отборе связаны с собой? Еще и оскорбил целую нацию, дружественно относящуюся к России
Правительство Италии работает над новым пакетом мер военной помощи Украине и готовится отправить в страну четвертую с начала российской военной операции партию оружия, сообщает газета Il Messagero.
Список вооружений будет засекречен. По словам правительственных источников, в него войдут в основном бронетехника и артиллерия, в том числе гаубицы FH-70 с дальностью стрельбы до 25–30 км, боеприпасы и пулеметы, включая Beretta MG42/59 и предметы снабжения, такие как походные палатки и медицинское оборудование.
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Джиза
Представьте, что какой-нибудь бывший футболист из любой страны, рассказывая про матч с российской командой, назвал бы нас русней. Мы бы записали его в фашисты, идиоты и так далее. А у Радима даже мысли такой не закралось, что он оскорбляет нацию.
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Химчанин Юран
Ему больше не наливайте
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Ювенский Туринтус
Как провокация и жесткая игра в отборе связаны с собой? Еще и оскорбил целую нацию, дружественно относящуюся к России
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Василий Смолин
итальяшки....
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igls54
Император огреб, теперь - очередь царя
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Злобный Конь
"итальяшки"..
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Мистер_Жук
Итальяшки…..ну и быдлан мразотный
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Le_Mogul
Нужно срочно ввести войска в Италию. За депровокацию.
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Роман
Вот оно олицетворение Fan ID
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bensuperman
Радимов идиот
+5
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Плеймейкер87
Откройте букву "Е"!!!
0
-3
-3
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Direct free kick
Какой же Радимов тупой
+30
-7
+23
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