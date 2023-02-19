Радимов об ударе Тотти: «Итальяшки – провокаторы, кто-то грубо вкатился. Ну я размахнулся и как… ########»
Владислав Радимов рассказал, за что ударил Франческо Тотти.
– Минутка MMA. Про драки в футбольном коллективе.
– Я не буду рассказывать про эту историю. Человек уже покинул наш мир. Даже не спрашивайте.
– Хорошо, про Фернандо Риксена не будем. А в 1994 году Франческо Тотти получил от вас в челюсть.
– (Смеется) Не в челюсть, нет. Играли с итальяшками на «Локомотиве», помню этот матч, за выход на Евро. Кто-то очень грубо вкатился, итальяшки – они же провокаторы. Не факт, что это был Тотти, это уже потом по составу посмотрели, что он играл.
Ну я размахнулся и как… ######## (ударил). Естественно, получил сразу красную карточку.
Благо, что команда вышла на Евро, потом этой же командой поехали на чемпионат мира. Мы последняя юниорская сборная России, побывавшая на чемпионате мира до 21 года, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
В целом это не обязательно связано между собой, но если итальянцы его до этого провоцировали - реакция понятна. Сначала они тебя провоцируют, а потом ты уже машинально воспринимаешь жесткий стык именно как грубую игру, а не попытку отобрать. Возможно там действительно именно грубая игра была, а возможно нет.
Список вооружений будет засекречен. По словам правительственных источников, в него войдут в основном бронетехника и артиллерия, в том числе гаубицы FH-70 с дальностью стрельбы до 25–30 км, боеприпасы и пулеметы, включая Beretta MG42/59 и предметы снабжения, такие как походные палатки и медицинское оборудование.