«Селтик» стал чемпионом Шотландии 2-й год подряд и в 11-й раз за 12 сезонов

Теги высшая лига Шотландия Кубок Шотландии Селтик Рейнджерс Хартс Эндж Постекоглу Футбол

«Селтик» сохранил чемпионский титул по итогам сезона-2022/23.

Команда Энджа Постекоглу сегодня обыграла «Хартс» (2:0) в 34-м туре чемпионата Шотландии. У нее 95 очков за 4 тура до конца, у «Рейнджерс» – 79 при матче в запасе.

За последние 12 сезонов «кельты» становились чемпионами 11 раз, всего у них 53 титула. До повторения рекорда «Рейнджерс» осталось две победы.

В этом сезоне «Селтик» также дошел до финала Кубка Шотландии (он назначен на 3 июня) и выиграл Кубок шотландской лиги.

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9 комментариев

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Rafael Sarkisian
Мне кажется это самый унылый чемпионат)) 108 чемпионатов на 2 клуба.. Дикий абсурд
+15
-1
+14
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Александр Грачев
Хороший чемпионат, интересный 😜
+4
0
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Dm_Tomson
Чемпионат может и смешной конечно, однако это не отменяет того, что и в еврокубках скоты пошумели знатно, и КЕЧ Селтик выигрывал, Рейнджерс с Абердином Кубок Обладателей Кубков, Абердин еще Суперкубок УЕФА прихватил. Плюс два проигранных финала того же КОК Рейнджерсом, финал КЕЧ Селтика в 1970, а также финалы Кубка УЕФА от того Рейнджерса в 2008 и 2022, Селтика в 2003 и Данди Юнайтед в 1987. Данди еще в 1984 в КЕЧ неплохо попылил, дошел до полуфинала, обыграв в первой игре 2-0 Рому, но не вытянул вторую игру. Можно еще вспомнить и Хаберниан, который хорошо себя проявлял в 50-60-е, и выходил в полуфиналы КЕЧ и Кубка Ярмарок (УЕФА)
+3
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Андрей Хенто
Ответ Nazza1406
Браво,кельты,мощный сезон,один шаг остался чтобы сделать требл!😎👍🔥
Столько внутренних треблов, сколько у Селтика и Рэйнджерса нет наверное ни у кого ни в одной более-менее серьезной лиге Европы)
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Nazza1406
Ответ Dm_Tomson
Чемпионат может и смешной конечно, однако это не отменяет того, что и в еврокубках скоты пошумели знатно, и КЕЧ Селтик выигрывал, Рейнджерс с Абердином Кубок Обладателей Кубков, Абердин еще Суперкубок УЕФА прихватил. Плюс два проигранных финала того же КОК Рейнджерсом, финал КЕЧ Селтика в 1970, а также финалы Кубка УЕФА от того Рейнджерса в 2008 и 2022, Селтика в 2003 и Данди Юнайтед в 1987. Данди еще в 1984 в КЕЧ неплохо попылил, дошел до полуфинала, обыграв в первой игре 2-0 Рому, но не вытянул вторую игру. Можно еще вспомнить и Хаберниан, который хорошо себя проявлял в 50-60-е, и выходил в полуфиналы КЕЧ и Кубка Ярмарок (УЕФА)
Уровень конечно снизился в 21 веке,последний топовый перформанс был когда за Селтик играл Хенрик Ларссон и они играли в финале кубка УЕФА против Порту Жозе Моуриньо,ну и Рейнджеры помним продули Зениту и недавно Айнтрахту
+2
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Nazza1406
Браво,кельты,мощный сезон,один шаг остался чтобы сделать требл!😎👍🔥
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Roman_ello
Только сейчас⁉️😂
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Nazza1406
Ответ Андрей Хенто
Столько внутренних треблов, сколько у Селтика и Рэйнджерса нет наверное ни у кого ни в одной более-менее серьезной лиге Европы)
Два титана Шотландии
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