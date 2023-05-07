«Селтик» стал чемпионом Шотландии 2-й год подряд и в 11-й раз за 12 сезонов

«Селтик» сохранил чемпионский титул по итогам сезона-2022/23.

Команда Энджа Постекоглу сегодня обыграла « » (2:0) в 34-м туре чемпионата Шотландии. У нее 95 очков за 4 тура до конца, у «Рейнджерс» – 79 при матче в запасе.

За последние 12 сезонов «кельты» становились чемпионами 11 раз, всего у них 53 титула. До повторения рекорда « » осталось две победы.

В этом сезоне « » также дошел до финала Кубка Шотландии (он назначен на 3 июня) и выиграл шотландской лиги.

«Челси» включил тренера «Селтика» Постекоглу в шорт-лист, но склоняется к назначению Почеттино