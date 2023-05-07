«Селтик» стал чемпионом Шотландии 2-й год подряд и в 11-й раз за 12 сезонов
«Селтик» сохранил чемпионский титул по итогам сезона-2022/23.
Команда Энджа Постекоглу сегодня обыграла «Хартс» (2:0) в 34-м туре чемпионата Шотландии. У нее 95 очков за 4 тура до конца, у «Рейнджерс» – 79 при матче в запасе.
За последние 12 сезонов «кельты» становились чемпионами 11 раз, всего у них 53 титула. До повторения рекорда «Рейнджерс» осталось две победы.
В этом сезоне «Селтик» также дошел до финала Кубка Шотландии (он назначен на 3 июня) и выиграл Кубок шотландской лиги.
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