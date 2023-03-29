Фанат «Рейнджерс» получил год тюрьмы за бросок бутылки в голову физиотерапевта «Селтика» в дерби. Пострадавшему наложили 4 шва

Теги высшая лига Шотландия Селтик Рейнджерс травмы дисквалификации происшествия болельщики Футбол

Фаната «Рейнджерс» приговорили к году тюрьмы за бросок бутылки в физиотерапевта «Селтика».

Во время матча между командами 3 апреля прошлого года болельщик «Рейнджерс», 33-летний Алан Кроуфорд, бросил бутылку в голову физиотерапевта «Селтика» Дэниэла Фрила. Пострадавшему пришлось наложить четыре шва.

Суд приговорил Кроуфорда к году тюремного заключения, а также запретил посещать футбольные матчи в течение пяти лет.

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6 комментариев

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simplehumble
Ответ Xm.md
Как они его нашли без fun id?
По запаху
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Krull
Ооо, реальный срок за "стаканчик".
0
-2
-2
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Xm.md
Как они его нашли без fun id?
0
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Ростов-на-Дону
Ответ Леван Мкртчян
И бутылкой и в тюрьму
Кокора одобрят - на пользу пойдёт!)
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Леван Мкртчян
Ответ Ростов-на-Дону
Попал...
И бутылкой и в тюрьму
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Ростов-на-Дону
Попал...
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-1
-1
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