Фанат «Рейнджерс» получил год тюрьмы за бросок бутылки в голову физиотерапевта «Селтика» в дерби. Пострадавшему наложили 4 шва

Фаната «Рейнджерс» приговорили к году тюрьмы за бросок бутылки в физиотерапевта « ».

Во время матча между командами 3 апреля прошлого года болельщик « », 33-летний Алан Кроуфорд, бросил бутылку в голову физиотерапевта «Селтика» Дэниэла Фрила. Пострадавшему пришлось наложить четыре шва.

Суд приговорил Кроуфорда к году тюремного заключения, а также запретил посещать футбольные матчи в течение пяти лет.