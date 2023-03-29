Фанат «Рейнджерс» получил год тюрьмы за бросок бутылки в голову физиотерапевта «Селтика» в дерби. Пострадавшему наложили 4 шва
Фаната «Рейнджерс» приговорили к году тюрьмы за бросок бутылки в физиотерапевта «Селтика».
Во время матча между командами 3 апреля прошлого года болельщик «Рейнджерс», 33-летний Алан Кроуфорд, бросил бутылку в голову физиотерапевта «Селтика» Дэниэла Фрила. Пострадавшему пришлось наложить четыре шва.
Суд приговорил Кроуфорда к году тюремного заключения, а также запретил посещать футбольные матчи в течение пяти лет.
6 комментариев