Обамеянг – приоритет «Барселоны» на позицию «девятки». Фирмино в шорт-листе

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона возможные трансферы Sky Sports Роберт Левандовски Пьер-Эмерик Обамеянг Роберто Фирмино Футбол

«Барселона» хочет, чтобы Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в команду.

По информации Sky Sports, каталонцы считают форварда «Челси» приоритетной целью на позицию «девятки». Они ищут игрока, который смог бы обеспечить конкуренцию Роберту Левандовскому.

Также в шорт-листе находится Роберто Фирмино, чей контракт с «Ливерпулем» рассчитан до конца текущего сезона. В пользу бразильца говорит именно то, что платить за него не придется, в то время как Обамеянга лондонцы бесплатно вряд ли отпустят.

Сам Пьер-Эмерик тоже хотел бы вернуться в «Барселону», несмотря на интерес со стороны итальянских и немецких клубов.

В текущем сезоне 33-летний форвард забил 1 гол за 13 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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v.belorussky
Взять бесплатно ✅
Продать Челси ✅
Снова забрать бесплатно через год
Ещё через год снова продать Челси
+45
-4
+41
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Алексей Кожевников
Фирмино младше на 2.5 года и бесплатный, лучше его взять
+28
-1
+27
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Val Smith
В какую команду заявлять будут?
+11
-3
+8
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Burel
Ответ Алексей Кожевников
Фирмино младше на 2.5 года и бесплатный, лучше его взять
любой лучше польского дерева.. даже Люк де Йонг и Брэтуэйт
+6
0
+6
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Владимир Бодимер
Ответ Val Smith
В какую команду заявлять будут?
U-17
:-))
+5
0
+5
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Антон
В этой новости прекрасно всё
+5
-1
+4
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Антон Чугунов
Месси, Левандовски, Обамеянг. Сильно
+5
-1
+4
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Иван Пименов
Ответ Антон Чугунов
Месси, Левандовски, Обамеянг. Сильно
Я бы на месте Барсы еще Пуйоля подписал. И дрим-тим готова!
+2
0
+2
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Андрей Хенто
Обама шикарно провел полсезона в Барселоне, как влитой вписался в игровую модель блауграны, но решили поменять на поляка и с медийной точки зрения и по началу казалось, что это правильное решение руководство Барселоны + заработали деньги на трансфере Обаменьянга, но на дистанции поляк растворился, да и совсем не подходит под игровой стиль команды. Обама смотрелся бы органичнее и возможно к этому отрезку сезона возможно мог иметь даже лучше статистические показатели, имхо.
+2
0
+2
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Mekan Abdullaev
да что такое с барсой? то приоритетная цель то обязательно выгнать
+1
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Barcelona For Life83
Правильно. Обамеянга надо возвращать. Там ещё Месси подтянется, с распасовкой будет всё нормально, а на подборе и прессинге молодёжь справляется.
+1
0
+1
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Андрей Хенто
Ответ Милан 737..
А почему тогда Барса продала Обаму ? 🤔
Потому что появилась возможность взять Роберта Левандовски, который был невероятно хорош в последних трех сезонах + Обаме нужно было бы платить с лета полноценную зарплату, а так он играл за минимальную зарплату, которая разрешена в Примере. Также Барселоне нужно было совершать продажи, а Тухель захотел усилить Челси игроком, которого он отлично знает еще по выступлениям за Дортмунд.
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Милан 737..
Ответ Андрей Хенто
Обама шикарно провел полсезона в Барселоне, как влитой вписался в игровую модель блауграны, но решили поменять на поляка и с медийной точки зрения и по началу казалось, что это правильное решение руководство Барселоны + заработали деньги на трансфере Обаменьянга, но на дистанции поляк растворился, да и совсем не подходит под игровой стиль команды. Обама смотрелся бы органичнее и возможно к этому отрезку сезона возможно мог иметь даже лучше статистические показатели, имхо.
А почему тогда Барса продала Обаму ? 🤔
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eyshon
Ответ H23
Обамеянг проблемный, отовсюду уходил со скандалами. Плюс, играет только по настроению, то есть когда ему самому захочется. В последнее время это случается очень редко... возраст может быть уже сказывается? Фирмино по игре выглядит надёжнее и стабильнее. Правда в последнее время часто проводит время в лазарете.
Ну в Барселоне у Обамы был полный порядок)
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Eden Hazard
Ответ v.belorussky
Взять бесплатно ✅ Продать Челси ✅ Снова забрать бесплатно через год Ещё через год снова продать Челси
А они его бесплатно берут?
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rigobersong
Ответ Burel
любой лучше польского дерева.. даже Люк де Йонг и Брэтуэйт
По факту!:)
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Kossuth
Барса хочет прозвище Челси....весь пенсионный фонд собрать)
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BurBon
У Оби уже не будет той мотивации, как в первом сезоне, смысла нет его брать, чел по сути приедет доигрывать. Фирмино приедет в новый чемпионат, с мотивацией там проблем не будет, плюс есть связка с Рафой по сборной, может получится интересно.
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Mr@k
просто он может играть за 5К в неделю-ключевой параметр рычагов...
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
хороший план Ляпорты. зимой опять можно будет продать в Челси, при желании
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H23
Обамеянг проблемный, отовсюду уходил со скандалами. Плюс, играет только по настроению, то есть когда ему самому захочется. В последнее время это случается очень редко... возраст может быть уже сказывается?
Фирмино по игре выглядит надёжнее и стабильнее. Правда в последнее время часто проводит время в лазарете.
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Vovker
Фирмино то не совсем девятка...
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Милан 737..
Левандовски 34 года, Обама 33, да уж ...
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