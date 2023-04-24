«Барселона» хочет, чтобы Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в команду.

По информации , каталонцы считают форварда « » приоритетной целью на позицию «девятки». Они ищут игрока, который смог бы обеспечить конкуренцию Роберту Левандовскому.

Также в шорт-листе находится , чей контракт с « » рассчитан до конца текущего сезона. В пользу бразильца говорит именно то, что платить за него не придется, в то время как Обамеянга лондонцы бесплатно вряд ли отпустят.

Сам Пьер-Эмерик тоже хотел бы вернуться в «Барселону», несмотря на интерес со стороны итальянских и немецких клубов.

В текущем сезоне 33-летний форвард забил 1 гол за 13 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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