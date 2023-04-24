Обамеянг – приоритет «Барселоны» на позицию «девятки». Фирмино в шорт-листе
«Барселона» хочет, чтобы Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в команду.
По информации Sky Sports, каталонцы считают форварда «Челси» приоритетной целью на позицию «девятки». Они ищут игрока, который смог бы обеспечить конкуренцию Роберту Левандовскому.
Также в шорт-листе находится Роберто Фирмино, чей контракт с «Ливерпулем» рассчитан до конца текущего сезона. В пользу бразильца говорит именно то, что платить за него не придется, в то время как Обамеянга лондонцы бесплатно вряд ли отпустят.
Сам Пьер-Эмерик тоже хотел бы вернуться в «Барселону», несмотря на интерес со стороны итальянских и немецких клубов.
В текущем сезоне 33-летний форвард забил 1 гол за 13 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Фирмино по игре выглядит надёжнее и стабильнее. Правда в последнее время часто проводит время в лазарете.