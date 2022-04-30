Семак 4-й раз стал чемпионом России как тренер и догнал Газзаева. Больше титулов только у Романцева

стал чемпионом России в четвертый раз в своей тренерской карьере.

обыграл «Локомотив» в 27-м туре (3:1) и досрочно гарантировал себе чемпионство в сезоне-2021/22.

Команда из Санкт-Петербурга под руководством Семака выиграла титул в четвертый раз подряд.

Только Олег Романцев больше раз становился чемпионом России в качестве тренера – 8 раз со «Спартаком». На счету также 4 чемпионских титула – 3 с ЦСКА, 1 с «Аланией».

Трижды чемпионат России выигрывали Юрий Семин с «Локомотивом» и Леонид Слуцкий с ЦСКА.