Семак 4-й раз стал чемпионом России как тренер и догнал Газзаева. Больше титулов только у Романцева

Теги Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев Леонид Слуцкий Юрий Семин премьер-лига Россия рейтинги Олег Романцев Футбол

Сергей Семак стал чемпионом России в четвертый раз в своей тренерской карьере. 

«Зенит» обыграл «Локомотив» в 27-м туре РПЛ (3:1) и досрочно гарантировал себе чемпионство в сезоне-2021/22.

Команда из Санкт-Петербурга под руководством Семака выиграла титул в четвертый раз подряд. 

Только Олег Романцев больше раз становился чемпионом России в качестве тренера – 8 раз со «Спартаком». На счету Валерия Газзаева также 4 чемпионских титула – 3 с ЦСКА, 1 с «Аланией».

Трижды чемпионат России выигрывали Юрий Семин с «Локомотивом» и Леонид Слуцкий с ЦСКА.

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