Николаев о контакте Ренана с Бальде в штрафной «Зенита»: «Игровой эпизод, арбитры поступили правильно. Не каждый контакт – нарушение правил»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Кейта Бальде Матч ТВ Роберт Ренан Футбол

Экс-арбитр Алексей Николаев считает, что пенальти на Кейта Бальде не был назначен верно.

В матче 26-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита». Главный арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти и продолжил игру.

– Игрок делает передачу, и после этого защитник вскользь попадает ему по стопе. Все-таки футбол – это контактный вид спорта, не такой очевидный наступ с продавливанием, который должен наказываться штрафным ударом.

– А чем это отличается от момента неделю назад в Самаре, когда Бейл попал Кузяеву?

– Нужно оценивать попытку сыграть в мяч защитника, которая здесь есть. Не играет [в мяч], но попытка сыграть есть. У Бейла был очевидный наступ, насколько я помню.

Здесь можно говорить о наступе, но это на усмотрение судьи и видеоарбитра. Все-таки это игровой эпизод. Основания есть, но на мой взгляд, арбитры поступили правильно. Не каждый контакт – нарушение правил, – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак» (2:1, второй тайм).

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Warden
Так и запишем, наступ - игровой эпизод
+99
-3
+96
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rwpanda
Не каждый контакт от игроков Зенита - нарушение
Но, каждый контакт против игроков Зенита - нарушение
+93
-16
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
E.V.P.
В прошлом туре на игроке Зенита, аналогичный момент был не игровым, а здесь игровой и вообще "это другое". Всю что нужно знать о судействе в РПЛ
+69
-2
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Марков
Он хоть раз что-нибудь опровергал в трансляции? Сколько ни вижу его, — всегда решение верное
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Не каждое чемпионство Зенита - настоящее. Да. Особенно из последних.
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Warden
Ответ fil_spb
Так и запишем, Warden не знает что вообще такое наступ.
Так и запишем, fil_spb даже не читает новость.
«Здесь можно говорить о наступе, но это на усмотрение судьи и видеоарбитра».
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
100% пенальти
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
«Здесь можно говорить о наступе». А что еще нужно было? Или классическое «крови не было»
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ganibale
Без комментариев. Все это голубое
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Warden
Ответ ZenitFan
посмотри повтор сзади. там не было наступа, нога вскользь проходит
Ага, сзади, спереди, сверху, сбоку. Я смотрю как болельщик ЦСКА, одинаково плохо относящийся, что к Спартаку, что к Зениту. Пенальти очевидный.

И, кстати, то, как Николаев при оценке эпизода мялся и извивался как уж на сковородке, говорит о многом) "основания есть, но пенальти нет" - когда пенальти очевидный, но уже позвали на афтерпати.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Чижевский
Новая трактовка правил- попытка сыграть в мяч.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ну пенальти скорее был чем не был раз наступ значит пенальти
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федот Добрый
Ответ ZenitFan
посмотри повтор сзади. там не было наступа, нога вскользь проходит
А давай посмотрим сверху. Там тоже наступа не увидим. Зачем смотреть сзади, если спереди всё видно?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S<>M
Николаев скользкий тип, ворон ворону глаз не выклюет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivannumber1
По-моему надо просто создать две сетки и в РПЛ. По примеру кубка.

В одной собрать зенит и ..... всё. В другой собрать все остальные команды чтобы боролись за победу.

Не знаю, что должно произойти, чтобы либо футболисты зенита, либо судьи, или и то и другое одновременно, в 30 матчах чемпа дали такую гигантскую промашку, чтобы любая из потопляемых команд их обошла.

В этом плане, кубок куда более справедлив, как турнир, где с успехом зенит раз за разом сливается. В прочем, ровно то же самое происходит и в Европе, с середничками и клубами с бюджетом в несколько раз меньше, чем у зенита.

В общем, наш чемпионат из года в год становится всё кошмарнее для просмотра. К сожалению. Чистая конкуренция, которая была в 2005-2015 годах, к сожалению куда-то потерялась.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ну все таки это наступ на ногу,если бы в центре пол такое было ту судья свистнул бы а тут очокнул.Ладно что толку сокрушаться,очков это все равно не вернет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
витя моня
В Питере у судей резко ухудшается зрение
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
t7ss7wp7rz
Правильно, крови ведь не было
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Родин
Вот, не стыдно г-ну Николаеву?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Фархатович
Не каждый контакт это пенальти, особенно если дело касается газпрома. Просто деньги в кармане уже, а это уже как бы серьёзно))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
трахтенберг месть коней
Глубоко лизнул.
Миллеру щекотно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Ответ Spartakus1984
Ну все таки это наступ на ногу,если бы в центре пол такое было ту судья свистнул бы а тут очокнул.Ладно что толку сокрушаться,очков это все равно не вернет.
Вот честно, хотелось увидеть нормальный матч, на встречных курсах, без этих судейских споров. Тем более, Спартак хорошо подготовился и могли сыграть на очень много голов...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Ответ justburn
Не аналогичный - там игрок всём весом наступил на ногу Кузяеву (хотя я всё равно против таких пенальти - на эпизод он уже не влиял), тут же он ставит ногу на газон, и об неё спотыкается спартаковец
Аршавин правильно сказал...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
резюме судейских побед зенита...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ахахахах)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий