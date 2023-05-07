Николаев о контакте Ренана с Бальде в штрафной «Зенита»: «Игровой эпизод, арбитры поступили правильно. Не каждый контакт – нарушение правил»
Экс-арбитр Алексей Николаев считает, что пенальти на Кейта Бальде не был назначен верно.
В матче 26-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита». Главный арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти и продолжил игру.
– Игрок делает передачу, и после этого защитник вскользь попадает ему по стопе. Все-таки футбол – это контактный вид спорта, не такой очевидный наступ с продавливанием, который должен наказываться штрафным ударом.
– А чем это отличается от момента неделю назад в Самаре, когда Бейл попал Кузяеву?
– Нужно оценивать попытку сыграть в мяч защитника, которая здесь есть. Не играет [в мяч], но попытка сыграть есть. У Бейла был очевидный наступ, насколько я помню.
Здесь можно говорить о наступе, но это на усмотрение судьи и видеоарбитра. Все-таки это игровой эпизод. Основания есть, но на мой взгляд, арбитры поступили правильно. Не каждый контакт – нарушение правил, – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак» (2:1, второй тайм).
Но, каждый контакт против игроков Зенита - нарушение
«Здесь можно говорить о наступе, но это на усмотрение судьи и видеоарбитра».
И, кстати, то, как Николаев при оценке эпизода мялся и извивался как уж на сковородке, говорит о многом) "основания есть, но пенальти нет" - когда пенальти очевидный, но уже позвали на афтерпати.
В одной собрать зенит и ..... всё. В другой собрать все остальные команды чтобы боролись за победу.
Не знаю, что должно произойти, чтобы либо футболисты зенита, либо судьи, или и то и другое одновременно, в 30 матчах чемпа дали такую гигантскую промашку, чтобы любая из потопляемых команд их обошла.
В этом плане, кубок куда более справедлив, как турнир, где с успехом зенит раз за разом сливается. В прочем, ровно то же самое происходит и в Европе, с середничками и клубами с бюджетом в несколько раз меньше, чем у зенита.
В общем, наш чемпионат из года в год становится всё кошмарнее для просмотра. К сожалению. Чистая конкуренция, которая была в 2005-2015 годах, к сожалению куда-то потерялась.
Миллеру щекотно