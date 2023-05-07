Николаев о контакте Ренана с Бальде в штрафной «Зенита»: «Игровой эпизод, арбитры поступили правильно. Не каждый контакт – нарушение правил»

Экс-арбитр Алексей Николаев считает, что пенальти на Кейта Бальде не был назначен верно.

В матче 26-го тура Мир между « » и « » наступил на ногу в штрафной площади «Зенита». Главный арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти и продолжил игру.

– Игрок делает передачу, и после этого защитник вскользь попадает ему по стопе. Все-таки футбол – это контактный вид спорта, не такой очевидный наступ с продавливанием, который должен наказываться штрафным ударом.

– А чем это отличается от момента неделю назад в Самаре, когда Бейл попал Кузяеву?

– Нужно оценивать попытку сыграть в мяч защитника, которая здесь есть. Не играет [в мяч], но попытка сыграть есть. У Бейла был очевидный наступ, насколько я помню.

Здесь можно говорить о наступе, но это на усмотрение судьи и видеоарбитра. Все-таки это игровой эпизод. Основания есть, но на мой взгляд, арбитры поступили правильно. Не каждый контакт – нарушение правил, – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак» (2:1, второй тайм).