Геннадий Орлов: «Насчитали, что у «Зенита» 15 млн болельщиков, а у «Спартака» больше. Важно, кто титулы выигрывает и доставляет удовольствие игрой»
Геннадий Орлов поделился мнением о популярности «Зенита» и «Спартака».
– Кто сейчас популярнее в стране – «Спартак» или «Зенит»?
– Да оба клуба популярны. Сейчас «Зенит» выигрывает титулы, у «Спартака» это было во времена Романцева.
Хорошо, что обе команды популярны. Какая-то компания насчитала, что у «Зенита» 15 миллионов болельщиков, а у «Спартака» больше.
Но это не имеет значения. Это все для чиновников, для начальства. Важно, кто титулы выигрывает, а главное – кто доставляет удовольствие игрой болельщикам.
Их не обманешь. Хотя можно стать чемпионом и без игры. Такое бывало, – сказал комментатор.
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