Геннадий Орлов: «Насчитали, что у «Зенита» 15 млн болельщиков, а у «Спартака» больше. Важно, кто титулы выигрывает и доставляет удовольствие игрой»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов поделился мнением о популярности «Зенита» и «Спартака».

– Кто сейчас популярнее в стране – «Спартак» или «Зенит»?

– Да оба клуба популярны. Сейчас «Зенит» выигрывает титулы, у «Спартака» это было во времена Романцева.

Хорошо, что обе команды популярны. Какая-то компания насчитала, что у «Зенита» 15 миллионов болельщиков, а у «Спартака» больше.

Но это не имеет значения. Это все для чиновников, для начальства. Важно, кто титулы выигрывает, а главное – кто доставляет удовольствие игрой болельщикам.

Их не обманешь. Хотя можно стать чемпионом и без игры. Такое бывало, – сказал комментатор.

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9 комментариев

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soda overdose
кому-то вообще интересна лига мешка газпрома?)
+17
-3
+14
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Мистер Блин
санитаров деду пора вызывать😂😂😂
+12
-2
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Орыс-орыс онбаган
Как он там говорил - федунизм? Так вот у него - орловщина
+11
-1
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Оби Ван Кеноби
Кому интересно мнение этого недокомментатора.
+3
-1
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Алексей Букарев
Ответ Орыс-орыс онбаган
Как он там говорил - федунизм? Так вот у него - орловщина
И миллеризм
+3
-1
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Спартак Уокер
Я думаю болеть за клубы надо не по трофеям а по тому за кого хочется
+1
-1
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Albert58
Удовольствие в туалете посидеть с очередным чемпионским рулоном туалетной бумаги. Стоит ли для этого заряжать судеек?.
+2
-2
0
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S<>M
Гена скользкий червь
+1
-1
0
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