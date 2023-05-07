Геннадий Орлов: «Насчитали, что у «Зенита» 15 млн болельщиков, а у «Спартака» больше. Важно, кто титулы выигрывает и доставляет удовольствие игрой»

Геннадий Орлов поделился мнением о популярности «Зенита» и «Спартака».

– Кто сейчас популярнее в стране – «Спартак» или « »?

– Да оба клуба популярны. Сейчас «Зенит» выигрывает титулы, у « » это было во времена Романцева.

Хорошо, что обе команды популярны. Какая-то компания насчитала, что у «Зенита» 15 миллионов болельщиков, а у «Спартака» больше.

Но это не имеет значения. Это все для чиновников, для начальства. Важно, кто титулы выигрывает, а главное – кто доставляет удовольствие игрой болельщикам.

Их не обманешь. Хотя можно стать чемпионом и без игры. Такое бывало, – сказал комментатор.