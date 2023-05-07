Николаев о 2-м голе «Зенита»: «Кузяев толкает Зобнина в спину. Очевидное нарушение, которое Кукуян почему-то не зафиксировал»

Алексей Николаев считает, что Далер Кузяев нарушил правила перед вторым голом «Зенита».

« » и «Спартак» проводят матч 26-го тура Мир .

Перед вторым голом подтолкнул в спину хавбека красно-белых . Атака питерцев продолжилась – и Андрей Мостовой в ее результате забил гол.

«Далер очевидно толкает Зобнина в спину, хотя может этого не делать. Это очевидное нарушение правил, которое почему-то не зафиксировал Павел Кукуян.

В этой ситуации ВАР не может вмешаться, потому что это не единая фаза атаки.

После этого проходит много передач, мяч попадает к игрокам « », они отбивают его.

Это уже другая стадия атаки. По протоколу ВАР гол засчитан правильно, хотя нарушение было», – сказал бывший арбитр ФИФА в эфире телеканала «Матч ТВ».