Николаев о 2-м голе «Зенита»: «Кузяев толкает Зобнина в спину. Очевидное нарушение, которое Кукуян почему-то не зафиксировал»
Алексей Николаев считает, что Далер Кузяев нарушил правила перед вторым голом «Зенита».
«Зенит» и «Спартак» проводят матч 26-го тура Мир РПЛ.
Перед вторым голом Далер Кузяев подтолкнул в спину хавбека красно-белых Романа Зобнина. Атака питерцев продолжилась – и Андрей Мостовой в ее результате забил гол.
«Далер очевидно толкает Зобнина в спину, хотя может этого не делать. Это очевидное нарушение правил, которое почему-то не зафиксировал Павел Кукуян.
В этой ситуации ВАР не может вмешаться, потому что это не единая фаза атаки.
После этого проходит много передач, мяч попадает к игрокам «Спартака», они отбивают его.
Это уже другая стадия атаки. По протоколу ВАР гол засчитан правильно, хотя нарушение было», – сказал бывший арбитр ФИФА в эфире телеканала «Матч ТВ».
У них тоже могут быть моментальные проблемы со зрением.
Просто по фантастическому течению, у него эти проблемы возникают, когда Зениту помощь нужна.
Это Бог так распорядился.
Но уверяю вас, это случайно.Так бывает.
вот теперь жрите полной ложкой.