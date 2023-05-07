Николаев о 2-м голе «Зенита»: «Кузяев толкает Зобнина в спину. Очевидное нарушение, которое Кукуян почему-то не зафиксировал»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Роман Зобнин Далер Кузяев Павел Кукуян Футбол

Алексей Николаев считает, что Далер Кузяев нарушил правила перед вторым голом «Зенита».

«Зенит» и «Спартак» проводят матч 26-го тура Мир РПЛ.

Перед вторым голом Далер Кузяев подтолкнул в спину хавбека красно-белых Романа Зобнина. Атака питерцев продолжилась – и Андрей Мостовой в ее результате забил гол.

«Далер очевидно толкает Зобнина в спину, хотя может этого не делать. Это очевидное нарушение правил, которое почему-то не зафиксировал Павел Кукуян.

В этой ситуации ВАР не может вмешаться, потому что это не единая фаза атаки.

После этого проходит много передач, мяч попадает к игрокам «Спартака», они отбивают его.

Это уже другая стадия атаки. По протоколу ВАР гол засчитан правильно, хотя нарушение было», – сказал бывший арбитр ФИФА в эфире телеканала «Матч ТВ».

68 комментариев

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CriminalJoint62
Почему-то😂😂😂😂 все знают причину
+92
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+83
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Ilmenau
Как так вышло? Вот это неожиданность
+66
-8
+58
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Ильдар Фарукшин
Важно чтоб сегодня стали чемпионами 😊😊😊. "Мы за ценой не постаим" 😊😊😊
+56
-8
+48
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А.Э.РАСИМ
Вы думаете судьи не люди?
У них тоже могут быть моментальные проблемы со зрением.
Просто по фантастическому течению, у него эти проблемы возникают, когда Зениту помощь нужна.
Это Бог так распорядился.
Но уверяю вас, это случайно.Так бывает.
+28
-10
+18
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Не уверен!!
Зато Спартаку можно свистеть и останавливать игру даже если потом окажется, что фола не было
+13
-3
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Ильдар Фарукшин
Цирк продалжается
+11
-4
+7
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Slavnov
просто праздник уже приготовлен,еще и пенка и удаление будет,если понадобится
+13
-6
+7
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Do Cent
Первый раз же такая ерунда,правда же?
+7
-4
+3
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Valentin Grabenovsky
заговор, не иначе
+5
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Ильдар Фарукшин
Пенальти нет, гол тут же. Красною смотреть надо. Цирк
+5
-2
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Bogdan119
Ответ Slavnov
просто праздник уже приготовлен,еще и пенка и удаление будет,если понадобится
удаление уже)
+5
-2
+3
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Алексей Алексеев
Ответ Bogdan119
удаление уже)
так удаление очиведнее не придумаешь
+4
-2
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Yelzin Teheda
всё идёт по плану
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Торна
Почему-то 😂😂😂😂😂😂😂
+3
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территория Спартака
Ответ Jurgen Klinsmann
судья на поле мог не заметить, но когда и вар не исправляет, становится понятно что это не ошибка, а целенаправленное игнорирование.
Согласен наступ был и пенальти тоже. А кузяеву надо было жёлтую вообще дать за неспортивный толчок в спину а Кукуян даже не удосужился свистнуть
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территория Спартака
Ответ Ильдар Фарукшин
Я по младше. Меня маленького привезли в Москву к родственникам. Столицу показывали. И тут Лужа, я напросился на футбол. До этого не смотрел вообще и увидел Фёдора. Всё на этом началось
Я смотрел Спартак когда ещё Шавло играл
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Julia_Lawyer
Ответ территория Спартака
Эи бразильцы в натуре все дельфины почему то ни один судья не осмеливается дать им жёлтую за нырки. Побольше таких жёлтых и они потихоньку перестанут нырять
Это где такая?
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Ильдар Фарукшин
Ответ территория Спартака
Полностью согласен. Миллеру следующий чемпионат надо просто купить и играть не надо
Пусть. Время идёт. Было Динамо разное, был ЦСКА, Алания, Ротор, Локомотив, Рубин и тд. А Спартак был, есть и будет. И это главное. Не было нас и футбола такого не было. Вся история как футбол появился. Прикинь если Старостины Спартак не придумали
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Julia_Lawyer
Ответ территория Спартака
Если бы зенит сегодня не стали чемпионами то сами посчитайте насколько потянул бы убыток от празднества. Весь город готовился на немалую сумму
И в чем же заключается сегодняшнее, по Вашему утверждению, празднество? Да еще убыточное? Перечислите мероприятия, Вам же известны подробности, судя по заявленному.
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территория Спартака
Ответ Ильдар Фарукшин
Думаете газпром деньги считает
Это да конечно
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Сергей Жиронкин
Мужики после драки кулаками не машут все игра окончена.
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территория Спартака
Ответ Ильдар Фарукшин
Пусть. Время идёт. Было Динамо разное, был ЦСКА, Алания, Ротор, Локомотив, Рубин и тд. А Спартак был, есть и будет. И это главное. Не было нас и футбола такого не было. Вся история как футбол появился. Прикинь если Старостины Спартак не придумали
Да согласен. Какой бы ни был Спартак болел у них всегда больше всех
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Орыс-орыс онбаган
Одна на всех нужна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим)))
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Michael Sh
когда в матче с Локо свиней тащили за уши, эти тушинские изделия молчали и еще и хрюкали, что все решения были верными.

вот теперь жрите полной ложкой.
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Сергей Капленков
Абаскаль сам себя топит.
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