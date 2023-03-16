«В «Зените» слишком велика роль иностранцев. Нехватка одного-двух влияет на команду». Непомнящий о вылете питерцев из Кубка России
Валерий Непомнящий объяснил вылет «Зенита» из Кубка России зависимостью от легионеров.
В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сине-бело-голубые уступили «Динамо» в серии пенальти.
«Кубковые матчи всегда полны неожиданностей. К «Зениту» это относится в той же мере, что и к другим командам.
Мы видим, что нехватка одного-двух иностранцев влияет на команду. С другой стороны – пенальти. Здесь проиграть может каждый. Так что я не удивился этому.
А «Динамо» зарекомендовало себя как кубковая команда. В прошлом розыгрыше они дошли до финала. Может, в этот раз им повезет больше.
Не думаю, что частые вылеты «Зенита» из розыгрыша Кубка – тенденция. В Кубке не бывает тенденций. Я не связываю это с работой Семака. Выиграть чемпионат – это долгосрочный проект. А когда дело касается одного матча – все совсем иначе.
«Зенит» пропустил на первых секундах и не смог победить. К сожалению, роль иностранцев в команде слишком велика.
Судейская тема в нашем футболе существует. Это надо воспринимать как данность. Судьи – это наше слабое звено.
Кто теперь фаворит Кубка? ЦСКА и «Динамо» – у них хорошие шансы на трофей», – сказал бывший тренер ЦСКА.
«Зенит» три сезона не доходит до 1/2 финала Кубка России. При Семаке у него один финал – в 2020-м
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ладно бы Динамо вылетел но он дальше прошел зачем одну и туже тему муссировать
Умиляюсь с комментариев. Все комменты одни и те же «судья судья судья судья»
В любой команде отсутствие двух-трёх ключевых футболистов значительным образом повлияет на результат. И без разницы россияне эти игроки или легионеры - и те и другие с равным успехом могут вылететь по травме или дисквалификации.
У Зенита ставка сделана на легионеров.
Вососанная из пальца проблема... Вот, если бы в сборной России ведущую роль играли натурализованные иностранцы - это было бы лействительно печально и вызывало бы тревогу, и говорило о кризисе своего российского поколения и т.д.
Клубная политика - совсем другая история.