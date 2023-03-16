«В «Зените» слишком велика роль иностранцев. Нехватка одного-двух влияет на команду». Непомнящий о вылете питерцев из Кубка России

объяснил вылет «Зенита» из Кубка России зависимостью от легионеров.

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сине-бело-голубые уступили «Динамо» в серии пенальти.

«Кубковые матчи всегда полны неожиданностей. К « » это относится в той же мере, что и к другим командам.

Мы видим, что нехватка одного-двух иностранцев влияет на команду. С другой стороны – пенальти. Здесь проиграть может каждый. Так что я не удивился этому.

А «Динамо» зарекомендовало себя как кубковая команда. В прошлом розыгрыше они дошли до финала. Может, в этот раз им повезет больше.

Не думаю, что частые вылеты «Зенита» из розыгрыша Кубка – тенденция. В Кубке не бывает тенденций. Я не связываю это с работой . Выиграть чемпионат – это долгосрочный проект. А когда дело касается одного матча – все совсем иначе.

«Зенит» пропустил на первых секундах и не смог победить. К сожалению, роль иностранцев в команде слишком велика.

Судейская тема в нашем футболе существует. Это надо воспринимать как данность. Судьи – это наше слабое звено.

Кто теперь фаворит Кубка? ЦСКА и « » – у них хорошие шансы на трофей», – сказал бывший тренер .

«Зенит» три сезона не доходит до 1/2 финала Кубка России. При Семаке у него один финал – в 2020-м

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас