«В «Зените» слишком велика роль иностранцев. Нехватка одного-двух влияет на команду». Непомнящий о вылете питерцев из Кубка России

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Валерий Непомнящий Футбол

Валерий Непомнящий объяснил вылет «Зенита» из Кубка России зависимостью от легионеров.

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сине-бело-голубые уступили «Динамо» в серии пенальти.

«Кубковые матчи всегда полны неожиданностей. К «Зениту» это относится в той же мере, что и к другим командам.

Мы видим, что нехватка одного-двух иностранцев влияет на команду. С другой стороны – пенальти. Здесь проиграть может каждый. Так что я не удивился этому.

А «Динамо» зарекомендовало себя как кубковая команда. В прошлом розыгрыше они дошли до финала. Может, в этот раз им повезет больше.

Не думаю, что частые вылеты «Зенита» из розыгрыша Кубка – тенденция. В Кубке не бывает тенденций. Я не связываю это с работой Семака. Выиграть чемпионат – это долгосрочный проект. А когда дело касается одного матча – все совсем иначе.

«Зенит» пропустил на первых секундах и не смог победить. К сожалению, роль иностранцев в команде слишком велика.

Судейская тема в нашем футболе существует. Это надо воспринимать как данность. Судьи – это наше слабое звено.

Кто теперь фаворит Кубка? ЦСКА и «Динамо» – у них хорошие шансы на трофей», – сказал бывший тренер ЦСКА.

«Зенит» три сезона не доходит до 1/2 финала Кубка России. При Семаке у него один финал – в 2020-м

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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12 комментариев

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Michael_Monza
Малком на данный момент, лучший футболист в нашем чемпионате, логично, что Зенит с ним и без него это разный команды иначе он не был бы лучшим.
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Дмитрий9779
Ответ В Питере Пять
Зенит традиционно слил кубок. Это конечно плохо. Но это никак не повлияет на Зенит в чемпионате. Возможно даже пойдет на пользу.
В чемпионате добавится Малком и Барриос(после повреждения)-лидеры Зенита.
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Дмитрий9779
Смотря каких легионеров убрать Без Клаудиньо не проиграли ни одной игры,если убрать Мантуана и Родригао тоже мало что изменится.Без Сантоса справлялись.А есть лидеры:Малком,Барриос и Вендел..ну так убери из каждого клуба троих лидеров,команда просядет,что за бред от Валерия?
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Игорь Замаруев
Ответ Filipp Gorski
Господи сколько много тем про судейство Ладно бы Динамо вылетел но он дальше прошел зачем одну и туже тему муссировать Умиляюсь с комментариев. Все комменты одни и те же «судья судья судья судья»
ну так одна ошибка и сразу админресурс:)
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Filipp Gorski
Господи сколько много тем про судейство
Ладно бы Динамо вылетел но он дальше прошел зачем одну и туже тему муссировать
Умиляюсь с комментариев. Все комменты одни и те же «судья судья судья судья»
+5
-2
+3
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В Питере Пять
Зенит традиционно слил кубок. Это конечно плохо. Но это никак не повлияет на Зенит в чемпионате. Возможно даже пойдет на пользу.
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Злодей Спб
Это странно делать акцент именно на "отсутствии иностранных игроков", подразумевая некоторый негатив в отношении легионеров и способа комплектования ФК Зенит.

В любой команде отсутствие двух-трёх ключевых футболистов значительным образом повлияет на результат. И без разницы россияне эти игроки или легионеры - и те и другие с равным успехом могут вылететь по травме или дисквалификации.

У Зенита ставка сделана на легионеров.
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Spartakus1984
Ответ Александр Жердин
Ну всё, сейчас обидятся болелы клуба из Тарасовки.
НА что?По именам ЦСКА И ДИнамо действительно фавориты кубка или одни из.
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lovec23
Я понимаю когда не было возможности посмотреть вар и судьи ошибались , всякое может случиться. Но сейчас смотрят повтор и с умным лицом творят такую дичь
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Gornostaev
Милан недавно вышел на матч чемпионата с Салернитаной вообще без единого итальянца. Какова там роль иностранцев? :) Но никто не паникует и не бьется в истерике...
Вососанная из пальца проблема... Вот, если бы в сборной России ведущую роль играли натурализованные иностранцы - это было бы лействительно печально и вызывало бы тревогу, и говорило о кризисе своего российского поколения и т.д.
Клубная политика - совсем другая история.
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Александр Жердин
Ну всё, сейчас обидятся болелы клуба из Тарасовки.
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Ебздрогыч
В Зените слишком велика роль судей. Недоработка одного-двух влияет на команду
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